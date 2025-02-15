'Давайте будем честными': Келлог оценил шансы Украины на победу в войне с Россией

Специальный представитель главы США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что в войне России против Украины не будет такой победы, как во Второй мировой. Конкретный план ее завершения предстоит выбрать американскому президенту Дональду Трампу.

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Об этом Келлог высказался 15 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. У политика спросили: Вашингтон хочет окончания войны или победы в войне?

"Давайте будем честными. Украина смело боролась. Первое что надо сделать – остановить кровотечение, а дальше – лечить. Какой бы план ни был, нужно хорошо подумать… Если вы думаете о победе как во Второй мировой – этого, наверное, не произойдет", – ответил спецпосланник президента США.

Он подчеркнул, что Штаты хотят видеть Украину суверенной и успешной, и для этого нужно остановить российское нападение.

Келлог также сказал, что "не знает", каким будем мирный план, поскольку решение будет принимать Трамп. "Нужно дать нам немного пространства, но я не говорю шесть месяцев или год, мы говорим дни и недели", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В CNN считают, что специальный посланник США по Украине и России может посетить Киев в четверг, 20 февраля.

– Келлог заявил, что во время запланированного визита будет ориентироваться на "конструктивные переговоры", которые состоялись 14 февраля между украинским президентом Владимиром Зеленским и американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

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