Второй день Мюнхенской конференции: главные заявления о войне в Украине и безопасности в мире (обновляется)

В Германии стартовал второй день Мюнхенской конференции по безопасности. Программа 15 февраля посвящена обсуждению глобальных и региональных кризисов, а тема российско-украинской войны остается в центре внимания.

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В частности, ожидается выступление президента Владимира Зеленского, а также спецпредставителя по Украине в администрации президента США Дональда Трампа Кита Келлога, от которого присутствующие хотят услышать больше конкретики о позиции Вашингтона касательно завершения войны в Украине. OBOZ.UA следит за главными событиями второго дня Мюнхенской конференции 2025 и расскажет, чего ждать Украине от этого события.

Украинский президент должен выступить в рамках блока "Сопротивление и дипломатия: перспективы будущего Украины". Ближе к вечеру состоится выступление Келлога. Представитель администрации Трампа выступит во время панельной дискуссии на тему: "Мир через силу. План для Украины".

11:30 Президент Украины Владимир Зеленский предупрелил, что летом 2025 года Россия намерена отправить войска в Беларусь якобы для проведения военных учений. Однако глава государства предупредил, что так само Кремль разворачивал войска перед полномасштабным вторжением в Украину. В связи с этим Зеленский в очередной раз напомнил, что не только Украина, но и другие страны Европы могут пострадать от вооруженной агресии РФ.

Зеленский отметил, что Европе пора стать самодостаточной и объединенной, чтобы быть готовой дать отпор российской агрессии.

"Сейчас мы не может исключить возможность того, что Америка может сказать "нет" Европе в вопросах, которые угрожают ей. Много лидеров говорили о Европе, которая нуждается в собственной армии – армии Европы. Я действительно считаю, что время пришло – Вооруженные силы Европы должны быть созданы", – сказал Зеленский.

11:00 Начало второго дня Мюнхенской конференции открыл федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что переговоры об окончании войны невозможно вести без Украины.

Также глава немецкого правительства заявил, что и Европа, и США преследуют общую цель – сохранить независимость и суверенность Украины. При этом Шольц добавил, что государственные границы не должны меняться силой, а также отметил, что победа России и распад Украины не приведут к миру и порядку на европейском континенте.

Также канцлер ФРГ заявил, что даже после завершения боевых действий нужно и дальше обеспечивать украинскую армию оружием.

"Сейчас в Украине около 1 млн человек в армии, они достаточно хорошо оснащены. И это говорит, что после войны Украина будет иметь достаточно хорошие вооруженные силы. Но какие гарантии мы можем получить от России, что нападение не повторится? Эта гарантия - сильная армия Украины, которая превышала бы их экономическую мощь и смогла бы выстоять в послевоенное время", – сказал Шольц.

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