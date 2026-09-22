Страна ЕС выступила против ослабления ограничений в отношении российских олигархов: что теперь будет с санкциями

Латвия заблокировала предложенный Европейским союзом (ЕС), который предусматривал снятие санкций с олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана в обмен на продление ограничений в отношении примерно 3 тысяч других лиц и организаций сразу на 36 месяцев. Для принятия решения требуется согласие всех 27 государств ЕС, поэтому переговоры продолжаются, а Рига настаивает на том, что трехлетнее продление санкций не должно происходить ценой автоматического исключения двух бизнесменов.

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Об этом сообщил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Переговоры продолжаются, поскольку сторонам необходимо найти формулу, которая позволит сохранить ограничения.

Что именно заблокировала Латвия

Речь идет не о решении Латвии прекратить санкции против России. Наоборот, Рига выступает за их продление, но отказывается соглашаться с условием об исключении Усманова и Фридмана. Предложенный странам ЕС компромисс предусматривал необычную схему: двух миллиардеров исключают из санкционного списка, зато ограничения в отношении примерно 3 тысяч других физических и юридических лиц продлеваются сразу на 36 месяцев.

Для Евросоюза это было бы существенным изменением практики. Персональные санкции обычно требуют регулярного продления, а значит, странам приходится периодически вновь достигать консенсуса. Кулбергс заявил, что продление ограничений сразу на три года само по себе было бы правильным решением, однако Рига не готова согласиться на исключение двух бизнесменов в качестве цены такого компромисса.

Главная проблема заключается в процедуре принятия решения. Для продления соответствующих ограничений требуется поддержка всех 27 стран-членов Европейского Союза. Если консенсуса нет, решение не может быть утверждено.

Именно поэтому спор, касающийся лишь двух фамилий, создает гораздо более широкую проблему. Под вопросом оказывается не только будущее санкций в отношении Усманова и Фридмана, но и своевременное продление ограничений в отношении большого числа других лиц и компаний.

Действующие персональные санкции предусматривают, в частности, замораживание активов, запрет на предоставление подсанкционным лицам средств или других экономических ресурсов, а для физических лиц — ограничения на въезд и транзит по территории ЕС. Поэтому дипломатам необходимо найти компромисс, который получит поддержку всех государств.

Почему вообще заговорили о снятии санкций с Усманова

Переговоры по поводу Алишера Усманова велись ещё до нынешнего спора. По данным Reuters, Франция и Словакия выступали за его исключение из санкционного списка. Французская сторона объясняла свою позицию соображениями национальной безопасности и давлением со стороны международных партнёров.

Reuters со ссылкой на дипломатов сообщал, что вопрос об Усманове также связывали с давлением со стороны Азербайджана. В то же время азербайджанская сторона опровергала соответствующие утверждения. Сам Усманов оспаривал введенные против него ограничения юридическими путями.

ЕС включил его в санкционный список после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Европейские санкции были связаны с оценкой его связей с российскими властями и действиями, которые, по мнению ЕС, подрывали или угрожали территориальной целостности и суверенитету Украины.

Люксембург просил исключить Фридмана

Отдельно встал вопрос о Михаиле Фридмане. По данным Reuters, о его исключении из санкционного списка просил Люксембург. Одним из факторов стали опасения относительно возможных последствий арбитражного спора.

Фридман требует от Люксембурга 16 млрд долларов компенсации, оспаривая последствия санкций. В результате вокруг двух бизнесменов сложился сложный дипломатический компромисс: Усманова предлагалось исключить с учетом позиций Франции и Словакии, а Фридмана — с учетом запроса Люксембурга.

Взамен другие страны получали гарантию, что остальная часть персонального санкционного режима будет продлена сразу на три года. Однако именно против такого обмена выступила Латвия.

Латвийская сторона заявила, что сама идея трехлетнего продления ограничений приемлема, но не за счёт автоматического исключения Усманова и Фридмана. Кулбергс подчеркнул, что его страна продолжит консультации с Брюсселем и Парижем, чтобы найти другое решение.

К дискуссии присоединилась и глава латвийской дипломатии Байба Браже. Позиция Риги заключается в том, что пока продолжается война России против Украины, санкционное давление должно сохраняться и усиливаться, а не ослабляться. Для обсуждения ситуации латвийские власти также решили провести экстренное заседание правительства.

Украина также выступила против исключения бизнесменов

Идея снятия санкций с Усманова и Фридмана вызвала возражения и со стороны Украины.

Украинские чиновники публично выступали против смягчения ограничений, подчеркивая, что российская агрессия против Украины продолжается. Reuters также сообщает о недовольстве Киева предложенным компромиссом.

Евросоюз после начала полномасштабного вторжения значительно расширил санкционную политику против РФ. Ограничения направлены не только против конкретных бизнесменов и чиновников, но и против российской энергетики, финансового сектора, военно-промышленного комплекса и других направлений, которые ЕС связывает со способностью России продолжать войну.

В июле 2026 года ЕС уже принял 21-й пакет санкций против России, который, среди прочего, расширил ограничения в отношении банков, нефтяного сектора, теневого флота и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Кто такой Алишер Усманов и почему он находится под санкциями

Алишер Усманов — миллиардер российско-узбекского происхождения, бизнес-интересы которого охватывали металлургию, горнодобывающую отрасль, телекоммуникации, технологии и медиа. Среди активов, связанных с его бизнес-империей, ЕС называл холдинг USM, "Металлоинвест" и другие крупные компании.

Евросоюз ввел против Усманова санкции в 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В официальном обосновании ЕС Усманова отнесли к числу ведущих бизнесменов, работающих в секторах российской экономики, обеспечивающих существенные доходы правительству РФ. В частности, в документах ЕС упоминается его бизнес в металлургической и горнодобывающей отраслях.

ЕС также отмечал его связи с российским руководством и указывал на материальную или финансовую поддержку российских чиновников, ответственных за политику в отношении Украины. Отдельно в обосновании санкций упоминалась принадлежащая Усманову газета "Коммерсант" и её прокремлевская редакционная позиция. Сам Усманов оспаривал санкции ЕС в суде и опровергал часть утверждений, которые использовались для обоснования ограничений.

Кто такой Михаил Фридман и почему он находится под санкциями

Михаил Фридман — российский бизнесмен, родившийся во Львове. Он был одним из ключевых акционеров структур, связанных с Alfa Group и Alfa Bank, а также является акционером международной инвестиционной компании LetterOne. Европейский Союз также включил Фридмана в санкционный список в 2022 году.

В документах Совета ЕС его характеризуют как крупного российского бизнесмена , имеющего давние связи с администрацией Владимира Путина. ЕС, в частности, указывал на его бизнес-интересы и связи с российскими властями, а также на его роль в крупных финансовых структурах.

Европейские санкционные документы также содержат утверждения об участии Фридмана и его бизнес-партнера Петра Авена в усилиях, направленных на отмену западных санкций, введенных в ответ на российскую политику в отношении Украины.

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