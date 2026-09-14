Из-за демарша Братиславы ЕС продлил санкции против России лишь на неделю: что известно

Европейский Союз продлил действие санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины лишь на семь дней – до полуночи 22 сентября. Такое решение было принято из-за разногласий между странами-членами ЕС. В частности, Словакия требует исключить из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

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О том, что послы ЕС не достигли единодушного согласия по поводу продления санкций против РФ, сообщил пресс-секретарь ирландского председательства в Совете ЕС после заседания Комитета постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) в понедельник, 14 сентября.

Санкции продлили лишь до 22 сентября

На заседании Coreper представители стран ЕС договорились о техническом продлении действующего санкционного режима на семь дней. Юридические процедуры для вступления решения в силу в настоящее время завершаются, а сам вопрос в ближайшее время вновь будет вынесен на рассмотрение.

"Coreper согласился продлить действие режима на 7 дней – до полуночи вторника, 22 сентября. В настоящее время завершаются юридические процедуры для вступления этого решения в силу. Консультации будут продолжаться, и в ближайшее время этот вопрос вновь будет вынесен на рассмотрение", – отметили в ирландском председательстве.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что сохранение санкций против российских физических и юридических лиц остается одним из главных инструментов давления на Москву.

"Продление санкционных списков жизненно необходимо для того, чтобы подрывать потенциал военной машины России и оказывать давление на тех, кто поддерживает, обеспечивает или извлекает выгоду из этой агрессии. Это остается безусловным приоритетом для нашего председательства", – добавил он.

ЕС получил время для согласования позиций

В то же время речь идет о санкционном режиме, под действие которого попадают около 3 тысяч российских физических и юридических лиц. Срок его действия истекал 15 сентября, поэтому отсутствие своевременного решения могло привести к отмене персональных ограничений.

Теперь семидневная отсрочка дает странам Евросоюза время согласовать разногласия и избежать потенциального провала санкционного режима.

Словакия выступила против части санкционного списка

Причиной задержки, по информации Politico, стала позиция Словакии. Как утверждают источники издания, Братислава требовала исключить из персональных санкционных списков ЕС отдельных российских олигархов, в частности Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

По данным Politico, Словакия угрожала заблокировать весь пакет, если её требования не будут учтены. Именно из-за этого обсуждение в Coreper пришлось приостановить.

О ком идет речь

Украинец Михаил Фридман (он родился в 1964 году во Львове) имеет гражданство России и Израиля. Это российский олигарх, который открыто поддерживает политику Кремля.

Напомним, что в 2023 году СБУ объявила Фридмана лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования. Ему инкриминируется статья 110-2 УК Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения государственной границы Украины.

Алишер Усманов — российский олигарх узбекского происхождения (в 2013–2015 годах возглавлял список самых богатых людей России). Пытаясь избежать санкций, Усманов с 2023 года стал все больше времени проводить на родине в Узбекистане, где он инвестировал деньги в местную экономику.

В сентябре 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины постановил взыскать в пользу Украины активы Алишера Усманова и его бизнес-партнеров, семьи Скоч и Стрешинского, на сумму 2 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в начале сентября Словакия отказалась поддержать предложение ЕС продлить на год индивидуальные санкции против России. Она стала единственным государством Евросоюза, которое не поддержало эту инициативу.

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