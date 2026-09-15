Франция заблокировала продление санкций ЕС против РФ из-за российского олигарха Усманова: что известно о причине

Франция добивается от других стран Евросоюза исключения российско-узбекского миллиардера Алишера Усманова из санкционного списка ЕС в обмен на освобождение французских граждан, удерживаемых в Азербайджане. Это требование Парижа заблокировало полноценное продление санкций против почти 2600 физических и юридических лиц, введенных в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

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Об этом сообщили Bloomberg и Financial Timesсо ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Как отмечают издания, в понедельник Франция и Словакия заблокировали продление санкционного режима еще на год, потребовав исключить Усманова из списка.

Из-за отсутствия единодушия между странами Евросоюза послы договорились о временном компромиссе: продлили санкции на одну неделю, чтобы избежать полной отмены ограничений, которые утратили бы силу уже 16 сентября, и выиграть время для дальнейших переговоров.

Почему Франция настаивает на исключении Усманова

По данным западных изданий, французские дипломаты продвигают идею исключения Усманова из санкционного списка в рамках договоренностей об освобождении французских граждан, удерживаемых в Азербайджане. Financial Times пишет, что речь идет о возможном освобождении нескольких граждан Франции, однако соглашение пока не является окончательным. Французская сторона официально не подтвердила наличие такой договоренности.

Неожиданный демарш Франции удивил других представителей ЕС. Один из европейских дипломатов назвал его "потрясающим".

Подобные случаи, когда одна из стран ЕС блокировала продление санкций, требуя исключить из списка отдельных россиян, уже имели место. Однако ранее такие требования выдвигали наиболее лояльные к России правительства европейских стран: Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо.

Теперь аналогичное требование выдвигает Франция — государство, которое традиционно считается одним из самых жестких сторонников давления на Кремль и ужесточения санкций против России.

Как отмечает Financial Times, ситуация в очередной раз продемонстрировала, насколько национальные интересы отдельных стран могут влиять на общую внешнюю политику ЕС: для принятия решений о санкциях необходимо согласие всех 27 государств-членов Евросоюза.

Один из французских дипломатов в комментарии FT объяснил позицию Парижа. По его словам, у Франции есть "конкретный вопрос национальной безопасности", и она стремится положительно отреагировать на обращения международных партнеров по поводу Усманова.

В то же время он подчеркнул, что Франция остается "одной из наиболее приверженных делу усиления давления всеми доступными средствами на военную машину России".

Кто такой Алишер Усманов

73-летний Алишер Усманов — один из самых богатых российских бизнесменов. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние оценивается в $16,6 млрд, что делает его седьмым самым богатым россиянином.

Усманов владеет 49% российской инвестиционной группы USM, которая контролирует крупнейшего в России производителя железной руды "Металлоинвест". Также он владеет долей в телекоммуникационной компании "МегаФон".

Олигарх родился в Узбекистане, имеет российское гражданство и является почетным гражданином Узбекистана. Международную известность Усманов приобрел, в частности, благодаря инвестициям в лондонский футбольный клуб "Арсенал", которые он продал в 2018 году. Он также много лет возглавлял Международную федерацию фехтования и был одним из крупных финансовых спонсоров этого вида спорта.

ЕС обосновал санкции против Усманова тем, что он имеет "особо тесные связи" с Путиным, а также относится к числу бизнесменов, которым было поручено обслуживать финансовые потоки и чье положение зависит от воли президента России. Сам Усманов эти основания опровергает и неоднократно оспаривал санкции в судах различных европейских стран.

Из-за Усманова санкции могут ослабить для других россиян

Позицию по исключению Усманова поддерживает Словакия, однако в ходе переговоров большинство стран ЕС выступило против такого шага. Именно поэтому государства согласились продлить санкционный режим лишь на неделю.

В то же время Люксембург заявил, что в случае исключения Усманова из санкционного списка будет требовать аналогичного решения в отношении другого российского миллиардера — Михаила Фридмана.

Ситуация вызвала недовольство части европейских дипломатов, которые в частном порядке жаловались на то, что Франция не объясняет партнерам причины своего решения. Один из высокопоставленных европейских дипломатов заявил FT, что подобный подход может создать опасный прецедент: освобождение европейских граждан фактически может стать основанием для ослабления санкций против других российских олигархов.

Ранее западные страны уже проводили обмены пленными с Россией и отменяли санкции в отношении отдельных россиян после судебных решений или их дистанцирования от Москвы. Однако, как отмечает FT, предложенная сделка по Усманову может стать первым случаем, когда освобождение заключенных европейцев напрямую связывают с ослаблением санкций, введенных из-за российского вторжения в Украину.

Зеленский выступил против смягчения санкций

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал возможность исключения Усманова из санкционного списка. Он призвал европейских партнеров не создавать для российских олигархов возможностей уходить от санкций.

"Сейчас точно не время снимать санкции и спасать от них российских олигархов", — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что российские бизнесмены, поддерживающие режим Путина, должны ощущать последствия поддержки российской агрессии до тех пор, пока продолжается война.

"Российские олигархи, без которых невозможно представить систему Путина, должны почувствовать, что в мире нет места, где они могли бы жить спокойно и тихо, пока длится эта война. Усманов и его партнеры относятся именно к тем представителям российского бизнеса, которым следует найти в себе мужество предпринять конкретные шаги против войны", – заявил Зеленский.

Теперь странам ЕС нужно использовать дополнительную неделю, чтобы согласовать позиции по поводу Усманова и в целом продления санкций. Если компромисс не будет достигнут, под угрозой окажется весь санкционный пакет, поскольку решение о его продлении требует поддержки всех государств-членов Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA:

Франция неожиданно начала требовать исключения российского олигарха Усманова из санкционных списков накануне деликатных переговоров послов ЕС. Это вызвало "огромное разочарование" среди других стран Евросоюза.

Словакия требует исключить из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Из-за демарша Братиславы ЕС продлил санкции против России лишь на неделю.

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