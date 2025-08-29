ЕС готов отправить больше военных инструкторов в Украину: Каллас назвала условие

Министры обороны стран-членов Европейского Союза 29 августа поддержали расширение мандата EUMAM Ukraine – Вспомогательной военной миссии Евросоюза для Украины. Такое расширение включает в себя направление дополнительных инструкторов для обучения военных непосредственно в нашей стране.

Однако расширение мандата EUMAM Ukraine возможно только после установления перемирия в Украине, заявила руководительница дипломатии ЕС Кая Каллас. Заявление прозвучало по факту встречи министров обороны стран ЕС в Копенгагене.

"Я приветствую достигнутую сегодня широкую поддержку расширения мандата нашей военной миссии EUMAM Ukraine для обеспечения обучения и консультаций в Украине после достижения перемирия. Мы уже подготовили более 80 тысяч солдат, но должны быть готовы сделать еще больше", – подчеркнула она.

По ее словам, это может включать "размещение инструкторов ЕС в военных академиях и учреждениях".

Что предшествовало

Отметим, что сейчас европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией в рамках мирного соглашения. В случае реализации такая идея будет предусматривать развертывание международного миротворческого контингента в Украине.

Однако это предложение вызывает неоднозначную реакцию, в частности Польша и Германия неохотно поддерживают его и опасаются, что это ослабит восточный фланг НАТО.

Так или иначе, но создание буферной зоны является лишь одной из нескольких идей – и все они включают в себя развертывание военных миссий в нашей стране.

Какую сейчас поддержку может оказать ЕС

В любом случае развертывание военных миссий, в том числе расширение мандата EUMAM Ukraine обсуждается в рамках гарантий безопасности для Украины (поэтому и подчеркивается, что это возможно только после установления перемирия). Но обсуждение вопросов гарантий безопасности, по словам госпожи Каллас, "это обсуждение послезавтрашнего дня".

Украине сейчас нужна больше военная поддержка, а не гарантии безопасности, заверила европейский чиновник.

"Украине сейчас нужна вся возможная военная поддержка. Именно поэтому мы также обсуждаем с министрами обороны, что еще мы можем сделать сейчас. У нас есть инициатива по боеприпасам, и мы обсуждаем, можем ли мы ее ускорить, потому что украинцам очень нужны боеприпасы. Им очень нужна противовоздушная оборона и тому подобное. Это также то, что нам нужно обсудить уже сейчас", – сказала она.

О чем еще советуются в Европе

Среди прочего также обсуждается, как европейская сторона поможет Украине открыть производственные линии на территории ЕС и поощрить инвестиции.

"Государства-члены ЕС определили девять приоритетных сфер в оборонных расходах. Это противовоздушная и противоракетная оборона, беспилотники, боеприпасы и тому подобное. И сегодня министры обсудили способы устранения самых больших пробелов", – добавила верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц согласен с Кайей Каллас относительно "послезавтрашнего дня" В частности, он заявил, что Европейский Союз и непосредственно Германия еще никогда не прилагали больших дипломатических усилий, чем за последние дни, но ожидание мира в Украине требует терпения, потому что это только начало довольно долгого пути.

