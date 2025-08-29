В Европе предлагают создать 40-километровую буферную зону между Украиной и Россией в рамках мирного соглашения – Politico

Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией в рамках мирного соглашения. В случае реализации такая идея будет предусматривать развертывание международного миротворческого контингента, прежде всего сил из Великобритании и Франции.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на слова европейских дипломатов. Однако идея вызывает неоднозначную реакцию, в частности Польша и Германия неохотно поддерживают ее и опасаются, что это ослабит восточный фланг НАТО.

Участие Европы и США в создании буферной зоны

Пятеро европейских дипломатов сообщили, что создание буферной зоны является лишь одной из нескольких идей, которые сейчас рассматривают военные и гражданские чиновники в рамках планирования послевоенного урегулирования или возможного режима прекращения огня в Украине. Дискуссии продолжаются и относительно глубины такой зоны, а также того, согласится ли Киев на подобный вариант, ведь он может предусматривать территориальные уступки.

При этом США пока не участвуют в этих переговорах. Тот факт, что среди союзников НАТО рассматривается сценарий блокирования части украинской территории ради временного мира, демонстрирует глубину их стремления найти путь к завершению войны.

"Россияне не боятся европейцев. И если они думают, что несколько британских и французских наблюдателей помешают им вторгнуться в Украину, то они ошибаются", – сказал бывший чиновник Пентагона Джим Таунсенд.

В то же время нерешенным остается вопрос численности контингента для патрулирования. Обсуждается диапазон от 4 тысяч до примерно 60 тысяч военных. При этом ни одна страна пока не взяла на себя конкретных обязательств, а президент Дональд Трамп категорически отверг возможность участия американских войск.

Со своей стороны НАТО уже формирует силы быстрого реагирования численностью 300 тысяч военнослужащих для защиты восточного фланга от потенциальной агрессии России. В случае создания миротворческой миссии, войска Альянса будут патрулировать зону вблизи демилитаризованной линии и одновременно участвовать в подготовке украинских военных, сообщили европейские дипломаты на условиях анонимности.

В то же время союзники воздерживаются от конкретных обязательств по предоставлению военных контингентов, ожидая уточнения деталей. Их ключевые вопросы касаются правил применения сил НАТО в случае эскалации со стороны России, а также возможности привлечения третьих стран к патрулированию в случае возражений Кремля против присутствия Альянса в буферной зоне.

По словам двух чиновников, основу международного военного контингента могут составить французские и британские подразделения, которые активно призывают партнеров присоединиться к миссии. Однако такое решение вызвало беспокойство в некоторых странах, в частности в Польше. Там опасаются, что передислокация сил может ослабить оборону восточного фланга НАТО и повысить уязвимость региона.

"Это не очень разумно против противника, который не ведет переговоры с лучшей волей", – отметил один из двух европейских чиновников.

Украине придется принять основную нагрузку по обеспечению безопасности

Некоторые союзники также предостерегают, что создание буферной зоны может фактически поставить украинские города под больший риск повторного вторжения. Польша и Германия заявили об отсутствии намерений направлять войска в Украину, в то время как Эстония выразила готовность выделить ограниченный контингент. Однако по словам еще одного европейского чиновника, именно Украина, вероятно, будет нести главную нагрузку в обеспечении безопасности вокруг потенциальной буферной зоны.

Напомним, по информации The Wall Street Journal, американский президент Дональд Трамп призывает Европу направить военные силы в Украину в рамках гарантий безопасности. Однако, против решения, которое может поставить войска под угрозу, выступает большинство европейцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что сейчас рано обсуждать детали потенциального размещения иностранного военного контингента в Украине. Он убежден: любые решения по этому поводу должны базироваться на политических гарантиях безопасности.

