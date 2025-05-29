Военная миссия ЕС может стать вкладом в гарантии безопасности для Украины: Каллас озвучила свое видение

Миссия Европейского Союза по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) может стать весомым вкладом в гарантии безопасности для государства после того, как удастся достичь договоренности с РФ о прекращении огня и длительном мире. Миссия, в частности, сможет тренировать воинов Сил обороны.

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Об этом сказала высокая представительница ЕС Кая Каллас 28 мая в Брюсселе во время передачи полномочий руководителя Военного комитета ЕС генерал-лейтенанту армии Ирландии Шону Кленси. Она подчеркнула, что договоренности о прекращении огня еще нет, но гарантии безопасности стоит обсуждать уже сейчас, передает Укринформ.

"EUMAM будет важным вкладом ЕС в гарантии безопасности для Украины. Миссия сможет тренировать украинские войска в Украине, улучшать долгосрочное качество и профессионализм украинской армии. Лучшей гарантией безопасности для Украины является сильная украинская армия", – подчеркнула Каллас.

Высокая представительница ЕС добавила, что благодаря развертыванию EUMAM Ukraine члены блока смогли предоставить профессиональную подготовку для 75 тысяч военнослужащих украинской армии.

Отметим, что решение о создании EUMAM Ukraine было согласовано на Совете ЕС 17 октября 2022 года. Эта миссия была создана для помощи Украине в борьбе с вторжением РФ и содействию развитию военных возможностей Украины.

Как сообщал OBOZ.UA6 президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев заявил, что самая первая и самая важная гарантия безопасности для Украины - это сильная и подготовленная украинская армия. Также важна поддержка союзников.

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