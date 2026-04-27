Дополнительное финансирование потребуется уже в этом году: в ЕБРР заявили о готовности поддержать восстановление нового конфайнмента

По меньшей мере 500 миллионов евро будет стоить восстановление полной функциональности нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС после российской атаки, которая состоялась в феврале 2025 года. Дополнительное финансирование потребуется уже сейчас.

Об этом президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо заявила на Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, программа, которая сейчас реализуется, должна создать надежную техническую и управленческую основу перед любым окончательным решением по полномасштабным работам.

"Решительно настроены поддержать восстановление функциональности нового конфайнмента. Сразу после атаки мы заказали детальную оценку повреждений при поддержке консорциума, который строил арку. Предварительные технические оценки свидетельствуют, что коррозия, которая влияет на стальную конструкцию, может поставить под угрозу долгосрочную безопасность конструкции", - отметила Рено-Бассо.

По ее словам, доноры, в частности ЕС, Франция и Великобритания, уже одобрили выделение 13 миллионов евро на финансирование этого важного подготовительного этапа, однако имеющихся ресурсов недостаточно.

"Наши оценки показывают, что ремонтные работы, необходимые для восстановления полной функциональности нового безопасного конфайнмента до 2030 года, могут стоить не менее 500 миллионов евро. Дополнительное финансирование явно потребуется в 2026 и 2027 годах, чтобы перейти от чрезвычайных мер и подготовительных работ к полной реализации", – подчеркнула она.

Рено-Бассо отметила, что российская атака дроном по новому безопасному конфайнменту "поставила под угрозу почти два десятилетия терпеливого международного сотрудничества". По ее словам, завершение строительства конфайнмента в 2019 году стало одним из важнейших моментов в истории ЕБРР.

"Эти усилия показали, чего можно достичь, когда государства объединяются вокруг общей цели", - подчеркнула директор ЕБРР.

Что предшествовало

Ударный российский дрон с фугасной боевой частью попал в изоляционное сооружение на территории Чернобыльской атомной электростанции во время атаки в ночь на 14 февраля 2025 года. На объекте, который защищает весь мир от радиации, разгорелся пожар. Потребовалось несколько недель, чтобы полностью потушить возгорание.

Международное агентство по атомной энергии заявило, что в результате прилета в обшивке саркофага (объект "Укрытие") насчитывается 330 отверстий, каждое в среднем 30-50 сантиметров. Повышения уровня радиации на ЧАЭС не наблюдалось.

Как писал OBOZ.UA, директор ЧАЭС Сергей Тараканов сообщал, что полное восстановление защитных функций саркофага после российской атаки может занять три или четыре года.

Напомним, что ровно 40 лет назад, 26 апреля 1986-го, на Чернобыльской атомной электростанции произошла ужасная катастрофа с глобальными последствиями – авария и взрыв на четвертом энергоблоке. Точно никто не мог ожидать, что через десятки лет россияне попытаются превратить Зону отчуждения и объекты, которые здесь остались, в территорию войны.

