Тепла не будет всю следующую неделю: синоптик дала прогноз

В Украине будет сохраняться прохладная погода в течение всей следующей недели. Синоптики предупреждают, что существенного потепления в ближайшие дни ждать не стоит.

Видео дня

Температуры будут оставаться низкими, а ветер – порывистым и дискомфортным. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, в понедельник, 27 апреля, и в течение всей следующей недели в Украине не ожидается значительного потепления.

Температура воздуха днем составит преимущественно от +6 до +9 градусов. В западных и юго-западных областях будет немного теплее – до +9...+12 градусов.

Диденко предупреждает, что ветер будет оставаться порывистым и некомфортным, местами с порывами до штормовых значений.

В большинстве регионов в понедельник осадки постепенно прекратятся. В то же время в Сумской, Черниговской и Харьковской областях еще возможны дожди, которые местами могут переходить в мокрый снег.

В Киеве 27 апреля существенных осадков не прогнозируют. В то же время сохранится прохладная и ветреная погода.

Ночью температура составит от +1 до +4 градусов, днем – до +9 градусов. Жителям столицы советуют одеваться теплее и не пренебрегать шапками и шарфами.

Как сообщал OBOZ.UA, в период до конца апреля погода в Украине будет достаточно прохладной. Похолодание с ночными заморозками на почве, дождями, иногда с мокрым снегом и мощными порывами ветра, в частности, из-за "ныряющего циклона", будет продолжаться. В некоторых регионах порывы ветра могут достигать опасных значений. Однако, в некоторых местах столбик термометра будет подниматься до +19 градусов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!