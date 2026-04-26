Зеленский и Гросси открыли обновленную экспозицию Национального музея 'Чернобыль' в Киеве. Фото и видео

26 апреля президент Владимир Зеленский вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси приняли участие в открытии обновленной экспозиции Национального музея"Чернобыль" в Киеве. Выставку "Чернобыль: люди и смыслы" приурочили к сороковой годовщине аварии на ЧАЭС. Для посетителей выставку откроют с понедельника, 27 апреля.

Видео дня

Экспозиция освещает не только события 1986 года, но и новые угрозы, связанные с войной и повреждением объектов станции. Об этом сообщили в Telegram-канале президента Украины.

Во время мероприятия министр внутренних дел Игорь Клименко доложил главе государства о выполненных работах после российского удара по конфайнменту ЧАЭС 14 февраля прошлого года.

"Мы объединяли наших партнеров – тех, кто помогал. Большое количество стран строило саркофаг. И мы подключали партнеров снова все это восстанавливать, как можно скорее. Партнеры присоединялись, но до сих пор все эти риски существуют, безусловно. Потому что война не закончилась", – подчеркнул Президент.

Отдельно Владимир Зеленский и Рафаэль Гросси обсудили, что нужно для полного восстановления конфайнмента. Эти вопросы показали в одной из частей новой экспозиции.

Что известно о новой экспозиции

По словам генерального директора музея Виталины Мартыновской, экспозиция включает около 23 тысяч предметов. Они охватывают строительство и работу ЧАЭС, аварию, ликвидацию ее последствий, создание зоны отчуждения, возведение объекта "Укрытие", жизнь в Припяти и личные вещи ликвидаторов.

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что новая экспозиция меняет акцент с "мертвой зоны" на людей, их решения и ответственность. Она рассказывает о роли работников органов, которые первыми принимали участие в ликвидации последствий аварии.

"Обновленный музей Чернобыль – это пространство о большом уважении и благодарности героям-ликвидаторам. Место, где говорят правду о тех событиях, объясняют их предпосылки и последствия, учат безопасности", – подчеркнул он.

Также в музее впервые показали архивные документы, свидетельствующие, что система внутренних дел с самого начала информировала о ситуации, несмотря на политику замалчивания со стороны советской власти.

Отдельную часть экспозиции посвятили событиям полномасштабной войны. В частности, речь идет об оккупации ЧАЭС и ударе по конфайнменту в феврале 2025 года. Тогда спасатели 490 часов непрерывно работали на высоте около 100 метров, чтобы предотвратить утечку опасности.

Напомним, в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский обратился к международному сообществу и предупредил о новых ядерных рисках. По его словам, российская агрессия снова создает угрозу глобальной безопасности.

Глава государства подчеркнул, что мир не должен допустить продолжения ядерного терроризма. Он отметил, что после аварии над реактором построили саркофаг, а позже, при участии более 40 стран, его накрыли современным конфайнментом, который сдерживает радиацию и предотвращает загрязнение.

"Мир не должен допустить, чтобы этот ядерный терроризм продолжался, и лучший способ – это заставить Россию прекратить свои безумные атаки. Помним каждого, кто отдал свою жизнь, ликвидируя последствия этой трагедии. Светлая память всем жертвам Чернобыльской катастрофы", – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, украинским журналистам удалось найти последнего ребенка, который родился в Чернобыле в ХХ веке. 26 апреля 1986 года, когда на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, на свет появился Евгений Розенблит. В ту ночь ни врачи, ни мама новорожденного Ирина Пермак сначала до конца не понимали масштаба катастрофы, однако когда стало известно о значительном выбросе радиоактивных веществ, новоиспеченная мама с сыном покинули город.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.