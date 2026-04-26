Сьогодні - 40-роковини з дня Чорнобильської катастрофи.

І правильно та справедливо було б нині згадати поіменно всіх ліквідаторів, які віддали життя за порятунок України і всього людства, пошанувати і подякувати всім чорнобильцям та їх родинам, які сьогодні будуть згадувати про свою участь у трагічних квітневих подіях 1986 року.

Потрібно не забувати також і про злочинне рішення Москви щодо будівництва поблизу Української столиці методом "всесоюзной комсомольської стройки" атомної електростанції та компартійну брехню народу щодо масштабів Чорнобильської катастрофи.

Варто постійно нагадувати міжнародну співтовариству й про новітнє варварство та мародерство під час тимчасової окупації Чорнобиля російської ордою в 2022 році. Нагадаю, що згідно з оцінками державних інституцій загальна сума завданої шкоди дорівнювала близько 660 мільйонів гривень. Російські варвари та мародери знищили 61 110 одиниць майна, а перед втечею вкрали 2 720 одиниць рухомого майна.

Проте й влада України відзначилася у реалізації Чорнобильських проектів не найкращим чином. Загальна тенденція суттєво не вирізняла тут представників усіх президентів: чиновники відповідальні за Чорнобильську зону відчуження заробляли на міжнародній допомозі, крадіжках лісу і металу, а соціальні програми для простих чорнобильців постійно скорочували чи призупиняли. Але такої анархії та невігластва як нині, не дозволяла собі жодна влада. За час діяльності урядів Гончарука-Шмигаля голів та тимчасово виконуючих керівників Агенства з управління зоною відчудження (ДАЗВ) міняли ледь не щорічно. При цьому у 2020 та 2024 році НАБУ проводила обшуки у керівництва ДАЗВ. Звинувачення стабільні: від завищення вартості електроенергії до нелегальних рубок лісу. Без сумніву за такий корупційний стан справ на стратегічному для України обʼєкті мають понести відповідальність і тодішні Міністри захисту довкілля Абрамовський та Стрілець.

Сьогодні ж, коли весь світ згадує Чорнобильську трагедію Уряд України так і не спромігся знайти професійного та відповільного керівника Державного Агенства України з управління зоною відчуження. На сайті ДАЗВ у розділі "керівництво" знову "вакансія"?! Сумно також згадувати про неадекватне і цинічне рішення МВС щодо ліквідації Черкаського Інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.

Тож не забуваємо сьогодні згадати та подякувати ліквідаторам та всім чорнобильцям, які поклали своє життя і віддали своє здоровʼя на те, щоб врятувати Україну й увесь світ.

Чорнобиль - це наш біль, це наш героїзм і він мусить стати - нашою гордістю, а не соромом.

Довідково.

Нагадаю, що в період парламентської діяльності на посаді голови екологічного Комітету я зі своїми колегами домігся повернення низки соціальних виплат чорнобильцям та їх родинам, збереження спеціалізованих медичних закладів, створення Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника, розблокування міжнародної фінансової допомоги для завершення будівництва "Укриття-2"…

Також пишаюся тим, що міськрада Славутича проголосувала за надання мені статусу почесного громадянина міста.

П.С. Світлини з Припʼяті та ЧАЕС Павла Томенка. Павло Томенко