По итогам неформального саммита на Кипре, состоявшегося 23-24 апреля, лидеры ЕС заявили, что уже ведётся работа над практической инструкцией, которая должна определить, как именно и при каких условиях запускается механизм взаимной военной помощи из Договора о ЕС.

Далі текст мовою оригіналу

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта зазначив: "Ми розробляємо інструкцію з застосування цього положення про взаємну допомогу".

Голова ж Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що проблема полягає не у відсутності зобов’язань, а в їхньому застосуванні: "У договорі дуже чітко прописано, що саме має бути зроблено, але не зрозуміло, коли саме і хто що робить".

Нагадаю в цьому зв’язку норму, про яку йдеться, - головну частину пункту 7 статті 42 Договору про Європейський Союз:

"У разі, якщо держава-член зазнає збройної агресії на його території, інші держави-члени мають надати їй допомогу й сприяння усіма можливими для них засобами згідно зі статтею 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй."

Це - за зразком статті 5 Вашингтонсье договору ("Статуту НАТО") й навіть краще, адже містить значно більш конкретне формулювання, ніж "дії, які вважатимуться за потрібні".

Так от, безумовно, прискорення оборонної євроінтеграції на базі 42.7 мимоволі спровокував Трамп, але лідером тут буде вже не Америка й навіть не ["позаЄСна"] Велика Британія, а єдина ядерна держава ЄС - Франція.

До речі, інше несподіване досягнення Трампа це досить потужний імпульс авторитету Джорджі Мелоні, чого він спромігся через її, дуже м’яко кажучи, критику: тепер італійську прем’єрку змушена підтримувати навіть тамтешня опозиція.

Відповідно відновлюються завдяки політично незграбному Трампові й позиції Італії в ЄС: чесна конфронтація з американським президентом там зараз вельми цінується…