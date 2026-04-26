'Мы пытаемся что-то сделать': Трамп заявил, что имеет разговоры с Путиным и Зеленским. Видео

Президент США Дональд Трамп утверждает, что поддерживает связь как с украинским коллегой Владимиром Зеленским, так и с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Вашингтон продолжает работу над урегулированием российско-украинской войны.

Эту тему глава Белого дома прокомментировал в телефонном интервью в эфире Fox News. Когда журналистка спросила, на каком этапе сейчас находятся мирные переговоры, Трамп дал понять, что от миссии посредника Соединенные Штаты не отказались.

"Что ж, мы пытаемся что-то сделать, но бои продолжаются. Это очень кровавая война. Это очень плохо", – ответил он.

Далее республиканец снова похвастался "окончанием восьми войн". Мол, для него честь заниматься этим. И в который раз президент США заявил, что война в Украине сначала казалась ему самой легкой в плане урегулирования.

"Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским абсурдная и безумная. Ненависть – плохая вещь, когда пытаешься что-то уладить", – выдал Трамп.

"Но это произойдет. Это произойдет", – добавил он.

Телеведущая переспросила, каким был последний разговор Трампа с Путиным. Прямого ответа лидер не дал.

"Я не хочу этого разглашать, но я имею разговоры с ним и я имею разговоры с президентом Зеленским. Хорошие разговоры", – заверил глава Белого дома.

Он добавил, что его команда "работает над ситуацией в России и Украине". "Надеюсь, мы это сделаем", – сказал Трамп.

