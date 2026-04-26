Зеленский в годовщину аварии на ЧАЭС: мир не должен допустить, чтобы ядерный терроризм РФ продолжался

В годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции президент Украины обратился к миру с предостережением относительно новых ядерных угроз. Владимир Зеленский отметил, что российская агрессия снова ставит под риск глобальную безопасность.

Он призвал международное сообщество не допустить продолжения ядерного терроризма. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Зеленский напомнил, что 40 лет назад мир столкнулся с одной из крупнейших техногенных катастроф – взрывом четвертого реактора Чернобыльской атомной электростанции.

В результате аварии в окружающую среду попало значительное количество радиоактивных веществ. По словам главы государства, сотни тысяч людей в течение многих лет вынуждены преодолевать последствия этой трагедии.

Для сдерживания радиации над разрушенным реактором был построен саркофаг. Впоследствии, при участии более 40 стран, его накрыли современным безопасным конфайнментом.

Эти сооружения обеспечивают защиту от выбросов радиации и предотвращают дальнейшее загрязнение. Президент подчеркнул, что их содержание и безопасность является общим интересом всего мира.

"Их содержание и защита – в интересах каждого. Но своей войной Россия снова ставит мир на грань техногенной аварии: российско-иранские "шахеды" постоянно пролетают над станцией, а один из них в прошлом году ударил по конфайнменту", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что международное сообщество должно действовать решительно, чтобы остановить эти риски. По его мнению, единственный эффективный способ – заставить Россию прекратить атаки, которые он назвал безрассудными.

Зеленский подчеркнул, что мир не должен допустить продолжения ядерного терроризма.

"Мир не должен допустить, чтобы этот ядерный терроризм продолжался, и лучший способ – это заставить Россию прекратить свои безумные атаки. Помним каждого, кто отдал свою жизнь, ликвидируя последствия этой трагедии. Светлая память всем жертвам Чернобыльской катастрофы", – резюмировал глава государства.

