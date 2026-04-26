На прошлой неделе российский диктатор как-то неуверенно объяснял снижение ВВП РФ за первые два месяца 2026 года на 1,8% изменением погодных условий и большим количеством выходных чем в 2025 году.

Объяснения предоставлялись публично прямо на собрании экономического блока правительства РФ и ЦБР, и выглядели немного забавными. Все, кто был за столом с Путиным, понимали, кто именно виноват в экономическом кризисе РФ, который уже не может скрыть даже официальная статистика, но большинство членов экономического блока просто молча рассматривали стол, за которым сидели.

В апреле российское правительство получит нефтегазовых доходов в бюджет на уровне около 1 трлн рублей, что вдвое больше чем в среднем за предыдущие месяцы именно из-за роста "налоговой" цены российской нефти до 77 долларов за баррель.

Но дополнительные доходы бюджета не согрели душу диктатора, потому что за первый квартал дефицит федерального бюджета составил 4,6 трлн. И хотя цифры дефицита консолидированного бюджета за первый квартал правительство РФ скрывает, но известно, что уже за первые два месяца он составлял около 6 трлн рублей.

Российские регионы, которые ранее генерировали профицит, начали 2026 год с генерации дефицита, причем с космической скоростью. Так что апрельский триллион рублей для путинского бюджета – это как лечить пулевое ранение подорожником.