'Бенюк взглянул на меня и сказал: 'Ты!' Алексей Лейбюк – о закулисье театра, сравнении с Гитлером и Ивано-Франковске, где 40% людей говорят на русском

Украинский актер и режиссер Алексей Лейбюк дебютировал на сцене еще ребенком, когда случайно заменил сына Анатолия Хостикоева в легендарном спектакле "Белая ворона" с Богданом Бенюком. Сегодня в его наследии – роли в фильмах "Памфир", "Почему я жив" и "Дух Рождества", десятки театральных образов и собственная Детская актерская мастерская.

В интервью OBOZ.UA Алексей Лейбюк признался, почему променял столицу на Ивано-Франковск, как когда-то был вынужден записывать кастинги на русском языке и что его больше всего поражало в киевлянах. Также актер рассказал, за что получает больше всего хейта, почему отговаривает учеников от профессии и как поддерживает связь с коллегами, которые сейчас на фронте.

– Алексей, не могу не вспомнить трагедию, которая недавно всколыхнула Ивано-Франковск – в результате российской атаки дронами возле роддома погиб нацгвардеец и его 15-летняя дочь. Вы были в это время в городе?

– Я был в ста метрах от удара – занимался со своими учениками в Университете Короля Даниила. Когда увидел в Telegram новости о "прилете" по центру Львова, интуиция подсказала идти в укрытие. Мы как раз успели спуститься туда, как произошел взрыв.

Мой сын ходит в садик на той же улице. Но в тот день он, к счастью, остался у бабушки, потому что заболел. Надеюсь, что после этого удара люди будут ответственнее реагировать на тревоги. К сожалению, наша ментальность такова: пока не прилетело в собственный дом – значит, все хорошо.

– Вы не только актер, а еще и преподаватель и соучредитель Детской актерской мастерской. Читала, что отговариваете своих учеников от актерства. Интересно, а родители не спрашивали вас, за что они тогда платят деньги? Ведь это звучит немного как антиреклама.

– Нам не нужна реклама – на сегодня у нас учится 150 учеников. Наши студенты все равно поступают в театральные университеты. Как я ни пытался их убедить, они все равно идут в эту профессию (улыбается).

– Например, в Лиссабоне большая конкуренция между театральными мастерскими, поэтому я удивилась. А оказывается, к вам еще и очереди!

– Нам звонят в течение года, но мы просим подождать до августа на кастинг, потому что набор в школу происходит только раз в год. Наши воспитанники – это дети в возрасте от шести до шестнадцати лет, и мы занимаемся с ними, как в театральном университете. То есть они учатся через этюды, тяжелые физические "актерские тренажеры", дисциплину. Все преподаватели – профессиональные актеры, поэтому это не просто драматический кружок.

Основным требованием для набора к нам в мастерскую является желание не родителей, а самого ребенка. Если он искренне признается, что его заставила прийти мама, я, конечно, даю возможность попробовать. Если ребенку нравится – он занимается, а если нет – то нет. Мне нравится, когда приходят те, кто действительно хочет работать. Возможно, в шесть лет они еще этого не осознают, но когда после первых занятий говорят: "Я хочу!" – это же классно!

– Раньше вы говорили, что образование в Украине ужасное. Изменилось ли ваше мнение сегодня?

– Мне кажется, что дети изменились, а преподаватели и сама система – нет. Она и сейчас не работает в пользу учеников, потому что они стали гораздо более открытыми и воспринимают информацию быстрее, чем мы. Дети могут самостоятельно узнавать обо всем, что их интересует, а преподаватель идет по системе – как написано в книге. Он не реагирует на реальные потребности учеников. Например, школьник задает логический вопрос, потому что прочитал что-то за пределами программы, а учитель на это никак не откликается. Поэтому я и считаю, что ничего не изменилось.

По моему мнению, нужно изменить подход к преподавателям, которые являются частью устаревшей школы – их очень заметно. Стоит проводить для них курсы не просто для "галочки" или повышения квалификации, как это обычно делается, а чтобы объяснить: мир стал другим и дети сейчас совсем другие.

– Вы ставили достаточно сложные спектакли – "Бабий Яр" (на основе документальных событий), "Украина в огне" (по мотивам одноименного произведения Александра Довженко), "Меня зовут" (реальные истории подростков), которые становились финалистами многих конкурсов. А какой у вас репертуар сегодня?

– Меня за это хейтят все: мол, когда уже наконец появится комедия? Я же отвечаю, что никогда. Хотя нельзя говорить "никогда", но на самом деле меня не научили делать комедии, и я не умею их ставить. Я это заявляю откровенно. Вот сейчас я работаю со своими студентами третьего курса профессионального колледжа Университета Короля Даниила над пьесой Уильяма Шекспира "Двенадцатая ночь, или Как хотите". Сначала мы думали готовить только отрывки, но потом все же решили ставить спектакль, потому что я вытащил из нее суть для себя – и получилась не комедия.

Также в театральной мастерской я возобновил постановку по повести Ольги Кобылянской "В неділю рано зілля копала". Недавно мы ездили на театральный фестиваль лучших любительских коллективов в Мукачево, где уже получали Гран-при, и снова выиграли. А восстанавливаю почему? Потому что я уже делал этот спектакль два-три года назад, но мои бывшие ученики теперь учатся в театральных университетах или кто где. По собственному опыту скажу: восстанавливать труднее. Всегда хочешь воспроизвести то, что было, а это никогда не удастся, потому что совсем другая энергия и совсем другие люди.

– Вы требовательный педагог?

– Галя (актриса драмтеатра, жена Алексея Лейбюка. – Ред.) говорит, что я – как Гитлер (улыбается). Но мне действительно нравится то, чем я занимаюсь. На самом деле не каждый может быть педагогом. Я это всегда подчеркиваю, потому что так говорили и мне – и это правда.

– Вы общаетесь с вашими студентами, которые поступили в столичные театральные университеты? Что они рассказывают об обучении?

– Один из моих студентов, Андрей Матешко, окончил университет имени Карпенко-Карого и вернулся во Франковск. Ему Киев не "зашел". Обучение нравилось, хотя и были свои минусы.

Почему-то у нас не хотят ничего менять. Дальше тянут старое, "накидав" что-то сверху и назвав это реформой. Мол, сделали реформу, а она не работает. Однако нельзя ставить клеймо на весь вуз, потому что там есть хорошие педагоги. В актерской профессии все зависит от мастера, ведь именно он тебя ведет несмотря на все скандалы.

– По вашим наблюдениям, как изменились маленькие украинцы с началом полномасштабного вторжения?

– На кастинге в августе 2022 года все дети пели "Ой у лузі червона калина". Я воспитываю своих учеников сознательными, хотя в школе им иногда "навешивают" совсем другие вещи. Их сознание изменилось, они перестали потреблять российский контент – и это круто. Раньше же говорили, что нет альтернативы. Я спрашивал у своих студентов: "Назовите мне польских драматургов, певцов или композиторов?". Они не знали никого. А сколько знали русских? Множество. Почему? Потому что нам это всегда насаждали.

– Я видела некоторые ваши пробы, записанные на русском языке. Как вам давались такие кастинги? Режиссер Ростислав Держипильский рассказывал, как в свое время нервничал перед дверью и не мог зайти, чтобы просто сказать: "Здравствуйте".

– Да, я записывал пробы на русском языке. Жалею ли я об этом сейчас? Конечно, но в то время были такие требования для выживания и возможности работать в Киеве. Тогда на украинском не снимали вообще ничего, а в университете нас учили так, чтобы мы мечтали работать в "Ленкоме" (Московский государственный театр "Ленком" Марка Захарова. – Ред.). Тогда я находил себе оправдание: мол, это не мой родной язык, поэтому я должен был его выучить, чтобы учиться и работать, потому что когда человек приезжает...

Вот я вам рассказываю и понимаю, что это фигня на самом деле. Ведь это была Украина – то почему я должен был учить другой язык? Да, это дико. Просто дико. Как удалить все эти старые пробы на русском? Записывал бы я их сейчас снова? Конечно, нет. Сегодня я даже не соглашаюсь на пробы, если сценарий "не читается". Меня Галя ругает за то, что я не записываю все подряд, что мне присылают.

Тогда я учился в Киеве, работал в театре "Золотые ворота", играл на русском языке, который выучил всего за месяц. Например, режиссер Иван Урывский – мой одногруппник, он из Кривого Рога и раньше разговаривал на русском. Я понимал, что там другая среда, у них своя история, которую им навязывали, а у нас на западе – своя. Но на парах мы все равно общались на украинском.

Когда состоялся Майдан, я обрадовался, потому что вдруг все начали говорить на украинском. Казалось, наконец происходят изменения. Но проходит два месяца – и киевляне снова вернулись в свой привычный режим. И никого не волновало, что началась война на Донбассе, что у нас "отжали" Крым.

– Как Ростиславу Держипильскому удалось переманить вас из столичного театра в свой в Ивано-Франковске?

– Это не было переманиванием, потому что в театре "Золотые ворота" я не был на ставке. Это уже потом он стал академическим, а раньше был частным. На втором курсе меня взяли в спектакль Валерия Пацунова "Эвридика" на роль Орфея. Я играл ее на русском языке, и это было чрезвычайно сложно. Режиссер меня, извините, смешивал с дерьмом. Хотя коллеги и успокаивали, мол, у него такая манера и не стоит принимать слова близко к сердцу.

Позже я понял, что это действительно был его метод работы, но на втором курсе из-за этого хотел покинуть профессию. Но когда пришел к своей мастерице Нине Гусаковой с просьбой не играть в этой постановке, она сказала: "Детка, если вы сейчас откажетесь от этой роли, то нет смысла продолжать обучение". Поэтому пришлось перебороть себя, сыграть премьеру и выходить на сцену в этой роли следующие два года.

В свое время Ростислав Держипильский готовил меня к поступлению в Киевский национальный университет культуры и искусств, поэтому мы поддерживали отношения. Когда студентам предложили подготовить собственную дипломную режиссерскую работу (актерскую мы защищали в университете), я обратился к нему за помощью. Мы долго выбирали материал. Ростислав Любомирович давал много советов, потому что сначала я хотел поставить что-то масштабное, а он говорил подождать, ведь я был еще студентом. Я ему за это очень благодарен.

Я поставил спектакль и вернулся в Киев, потому что надо было еще играть актерские дипломные. Но за те три месяца почувствовал, что мне здесь нравится – это мое родное. Мне было близко все то, что дает Держипильский: наш театр, спектакли, актеры. То, как они меня приняли... Команда у нас классная, хотя и очень специфическая – "левую" энергию сразу выбрасывает. Кроме того, у меня не было в Киеве собственного жилья, приходилось арендовать, а здесь я имел свой уголок. Возможно, просто соскучился по дому, к тому же как раз зарождались отношения. И вот уже 12 лет я работаю в этом коллективе.

Когда сейчас приезжаю в столицу, замечаю: киевляне снова массово перешли на русский. Тем, кто пытается говорить на украинском, – большое уважение, а остальные... Да о чем говорить? У нас во Франковске сейчас процентов сорок разговаривает на русском, и что хуже всего – с детьми. Я иногда их даже перекривляю.

– И какая реакция?

– Никакая. В 2022 году все разговаривали на украинском, а сейчас опять расслабились. Но надо помогать людям изучать язык – я об этом говорю всегда и готов содействовать. Общайтесь дома, как хотите, но у нас война продолжается уже двенадцать лет, и здесь четко видно, где зло, а где добро. Так почему же мы и дальше разговариваем на том языке? Они нас из-за него убивают! Потому что у нас очень много людей говорят на русском, который россияне приходят "защищать", но до многих это не доходит. Ракеты прилетают, а ничего не меняется...

Ментальность украинцев такова, что мы очень быстро все забываем, в том числе и собственную историю. Поэтому мне это болит. А еще "нравится", когда манипулируют тем, что наши военные говорят на русском. Но сейчас речь идет не о бытовом уровне, а о сознании, о детях и будущем поколении. Мы об этом всегда говорим со зрителями после каждого спектакля.

– Вы упоминали Ивана Урывского. Это только ваш одногруппник или близкий товарищ?

– Мы вместе жили: до третьего курса в общежитии, а после – вместе с Дмитрием Олейником (звезда кинокартины "Дом "Слово". Бесконечный роман"), тоже нашим одногруппником, снимали квартиру. Мы были одногруппниками, которые вместе жили, проводили время и работали друг у друга в спектаклях. А сейчас? Продолжаем общаться, поздравляем друг друга с премьерами и днями рождения, бываем в гостях вместе с нашими женами.

– Вы сыграли в фильме Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир". Расскажите об этом опыте. Поступают ли новые предложения?

– Два года назад была роль второго плана – я сыграл повстанца. Но в Украине часто бывает так: деньги выделяются, пока фильм снимается, а дальше нужно долго ждать дистрибуцию. По состоянию на сейчас кино еще не вышло...

С Дмитрием мы остались в очень хороших отношениях, дружим семьями, он крутой человек. Я не знаю, повезет ли мне еще поработать с такой невероятной командой, как на "Памфире". Там сумасшедшая подготовка к каждой сцене! Теперь мне есть с чем сравнить, поэтому, читая некоторые сценарии, я просто отказываюсь. Для меня кино не стоит на первом месте в денежном плане, ведь я могу себя обеспечить и без него.

– Ваш первый билет в актерство, так сказать, подарили Богдан Бенюк и Анатолий Хостикоев еще в детстве. Тогда за полчаса до спектакля вас взяли в постановку, потому что старший сын Хостикоева заболел. Как вы относитесь к иногда радикальным высказываниям Богдана Бенюка, которые не оставляют украинцев равнодушными?

– На тринадцатом году войны быть нерадикальным невозможно, поэтому я отношусь к Богдану Бенюку положительно – и как к человеку, и как к художнику, который столько сделал для Украины, как и Анатолий Хостикоев. Это титаны, это легенды. Я очень рад, что мы познакомились, хотя сомневаюсь, что Богдан Михайлович помнит меня или саму эту историю (улыбается).

Я пришел смотреть спектакль "Белая ворона" бывшей театральной компании "Бенюк и Хостикоев". Поскольку моя мама работала в театре на административной должности, я был раньше. Вдруг в приемную забежал Богдан Михайлович: мол, им срочно нужен мальчик на роль. Взглянул на меня и сказал: "О, ты!". Помню, как перед выходом он водил меня за руку и подсказывал, что делать, потому что текста было немало. А после спектакля мне еще и заплатили (улыбается).

– А помните, на что потратили свой первый актерский гонорар?

– Для ребенка в шестом или седьмом классе это были большие деньги, но на что именно их потратил – не помню. Однако это была на самом деле крутая история, которая повлияла на мое дальнейшее формирование и желание стать актером.

– Посоветуйте три спектакля с вашим участием, на которые стоит пойти.

– "1975" словенского режиссера Томи Янежича – это мощная художественная работа, где совсем другой стиль существования, чем тот, к которому мы привыкли. Также посоветую спектакль "Коварство и любовь" по Фридриху Шиллеру в постановке Ивана Урывского и "Почти никогда не наоборот" по роману Марии Матиос от режиссера Ростислава Держипильского.

– Чем вы занимаетесь за кулисами, когда ждете своего выхода? Особенно, если спектакли затягиваются.

– Каждый раз по-разному. Порой могу сидеть в телефоне или заниматься работой в компьютере, которая накопилась. Иногда это просто общение с партнерами. А еще, по секрету: если кто-то приносит Sony PlayStation – можем и в футбол сыграть. Но вы напишите, что за кулисами мы растягиваемся, разминаем речевой аппарат, внимательно следим за действием и настраиваемся перед выходом на сцену (смеется).

– Не могу не упомянуть ваших коллег, которые сейчас на фронте. Вы общаетесь с ними? Что они рассказывают?

– Если брать Богдана Романюка, то общаемся, хоть и не скажу, что часто. Я спрашиваю, могу ли чем-то помочь или что-то нужно. Иногда Бодя шутит, мол, на фронте легче, чем в театре.

На самом деле даже не знаю, как это правильно выразить... Между гражданскими и военными сейчас есть определенная пропасть. Она существует, и с этим нужно что-то делать, потому что в обществе снова чувствуется раскол. Военные отдают самое дорогое – время и жизнь, чтобы была Украина, чтобы была нация. Поэтому мы должны поддерживать, помогать и благодарить в любом случае. Должны делать все, чтобы обеспечить наших ребят необходимым. Это не им нужно – это нужно нам.

– Мне импонирует фраза Леся Курбаса: "Театр должен быть таким, каким общество должно быть завтра". Какой смысл вы вкладываете в эти слова?

– Я часто использую эту фразу как режиссер и педагог. Во-первых, актер должен быть чрезвычайно эмпатичным, откликаться на события и рефлексировать на все, что происходит вокруг. Для себя я вижу это так: быть чувствительным и чувствовать момент "здесь и сейчас".

Также я вкладываю в эти слова смысл, что мы не можем смотреть на мир как лошадь в шорах. Должны смотреть широко открытыми глазами – на 360 градусов, быть сознательными и подкованными во всех смыслах.

Живой театр не просто занимается постановкой того или иного произведения – он должен давать ответы на вопросы. Зрители приходят именно за этим. Поэтому живой театр и живой актер должны эмпатировать тому, что происходит сегодня. А в нашей стране война продолжается уже тринадцатый год. Мы должны делать все для победы, и все наши рефлексии должны быть направлены именно на это.

– Как вы поняли, что ваша коллега, актриса Галина Баранкевич – та, единственная?

– Почувствовал. Все это происходило уже в сознательном возрасте. К тому же мы много времени проводили вместе в театре. Я наблюдал за ее поведением и понимал, что мне это отзывается. Когда сопоставляешь определенные вещи, у тебя внутренне вырисовываются какие-то картинки и ощущения. На определенном эмоциональном уровне я понял: хочу, чтобы этот человек был моей женой и мамой моих детей.

– Как работается вместе? У вас уже есть совместный проект – вокально-документальная драма "Никогда снова".

– Ответственно. Хочется угодить, чтобы понравился замысел и чтобы она как актриса осталась довольна работой с режиссером.

