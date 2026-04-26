СМИ сообщили, что в соответствии с указом Александра Лукашенко №132 от 17.04.2026 года о призыве офицеров запаса, в Беларуси началась скрытая мобилизация. В подписанном Лукашенко указе о призыве офицеров запаса в 2026 году речь идёт не о простой "плановой" кадровой процедуре, а о всеобщей милитаризации страны, в рамках которой началась скрытая мобилизация. Согласно официальной версии Минска, армии требуются "начальные офицерские должности" и надёжный мобилизационный резерв. Призыв касается молодых мужчин, офицеров запаса до 27 лет, которые должны стать боевым костяком для армии, быстро разворачиваемой в случае военной эскалации. На первый взгляд, это якобы стандартная бюрократическая процедура, однако подготовкой резервистов будет заниматься не столько Минск, сколько генеральный штаб РФ. Белорусская армия много лет находится в состоянии непрерывных военных учений под пристальным наблюдением российских инструкторов, что означает интеграцию белорусских подразделений в систему управления вооружённых сил России.

Решение Александра Лукашенко о мобилизации потенциально превращает белорусских военнослужащих в "пушечное мясо" Кремля. Россия, чьи потери в живой силе на пятом году вторжения в Украину достигли беспрецедентных значений, остро нуждается в дополнительном человеческом ресурсе. Вступление Беларуси в войну приведёт к неизбежным существенным потерям среди наиболее образованной и трудоспособной части мужского населения страны. Александр Лукашенко превратил территорию страны в плацдарм для российского психологического и военного давления, что лишь усиливает риски втягивания белорусов в чужой конфликт как инструмента давления Кремля. Его публичное признание на телевидении при обращении к народу, что "я не знаю, к чему вас готовить" — фактическая капитуляция загнанного в угол и очень напуганного человека, который панически боится повторить судьбу своих бывших друзей Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи, Слободана Милошевича и Николаса Мадуро. Поскольку белорусская армия де-факто контролируется генеральным штабом России, офицеры запаса Беларуси вскоре рискуют стать не защитниками родины, а инструментом в путинской агрессивной войне. В 2022 году Беларусь уже предоставляла свою территорию и воздушное пространство России для наступления на Киев. Тогда российская армия смогла приблизиться к столице Украины уже в первый день войны. Ведь официальный Минск постоянно уверял Киев, что с территории Беларуси против Украины никогда не будет совершено нападение российских войск. Это была полная ложь. Тогда сама белорусская армия осталась в стороне, а в непубличных разговорах белорусские чиновники лишь "разводили руками" и утверждали, что ничего не могли поделать с российским наступлением с их территории. Так решится ли Минск на прямое участие в войне на этот раз и откроет ли теперь второй фронт против Украины? Есть некоторые сведения неофициального характера о возможном государственном перевороте в Беларуси в 2026 году. Это всё чаще связывают с деструктивной работой российских специальных служб в Беларуси. Российская ФСБ активно готовит почву для окончательного поглощения страны через структуры "Союзного государства", используя скрытую мобилизацию офицеров запаса как один из главных инструментов дестабилизации. Мобилизация, проводимая под видом "плановых учебных сборов", призвана создать управляемый хаос, в котором российским кураторам, возможно, будет легче осуществить силовой транзит власти.

В это же время Александр Лукашенко угрожает применением ядерного оружия соседним странам — Польше и государствам Балтии. СМИ сообщили, что самопровозглашённый президент Беларуси в интервью российскому RT пригрозил соседним государствам возможным применением всего вооружения, включая ядерное оружие, в ответ якобы на "агрессию" против его страны. При этом непонятно, почему кто-то вообще планировал бы нападение на Беларусь. Он подчеркнул, что Кремль не может позволить себе потерять Беларусь, назвав страну ключевым стратегическим щитом между Россией и Западом, а также напомнил о существовании российской военной группировки в западных регионах РФ, готового быстро поддержать белорусскую армию. Лукашенко также заявил, что Минск якобы не планирует "нападать" на Польшу и страны Балтии, но в случае агрессии против неё вступит в войну совместно с РФ и применит "всё, что есть", включая ядерное оружие, если существованию страны будет угрожать опасность. Не исключено, что Москва вместе с Минском уже готовят какую-либо масштабную провокацию, чтобы затем обвинить соседние страны в каком-нибудь вымышленном акте агрессии. Так в 1939 году Советский Союз начал против Финляндии масштабные боевые действия, оправдываясь тем, что якобы маленькая Финляндия напала на огромный СССР.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на приграничье Беларуси происходит строительство дорог к территории Украины и обустройство артиллерийских позиций. Речь идёт о возможной очередной попытке Москвы втянуть Беларусь в войну. В связи с этим глава украинского государства поручил по соответствующим каналам коммуникации предостеречь фактическое руководство Беларуси относительно решительной готовности Украины защищать свою землю и независимость.

Современная Беларусь демонстрирует полную политическую, экономическую и военную зависимость от РФ, а самопровозглашённый президент Беларуси Лукашенко часто выполняет роль ретранслятора российских месседжей для соседних стран и западной аудитории. Это означает, что любые его заявления следует рассматривать не только как позицию Беларуси, но и как элемент политики давления Кремля на Украину и ЕС. Лукашенко стремится любой ценой удержать власть в Беларуси. Его воинственная риторика — это попытка продемонстрировать контроль над внутренней ситуацией и одновременно засвидетельствовать лояльность Кремлю. Такая позиция позволяет ему сохранять поддержку Москвы, которая является ключевым фактором сохранения его режима. Своими заявлениями Лукашенко фактически подтверждает, что Беларусь не является самостоятельным игроком, а выступает своеобразным "щитом" России. Для Кремля страна имеет критическое значение как плацдарм в противостоянии с ЕС и НАТО, а также как логистический хаб в войне против Украины. Такая роль делает Минск полностью зависимым от Москвы и превращает его в инструмент реализации российских геополитических интересов. Размещение в 2023 году на территории Беларуси российского нестратегического ядерного оружия, включая десятки боеголовок, существенно меняет баланс безопасности в Восточной Европе. При этом реальный контроль над этим вооружением осуществляет не Минск, а Москва, что подчёркивает отсутствие у Беларуси реального суверенитета в сфере обороны. Дополнительную угрозу для Европы представляет также развёртывание в Беларуси ракет, способных нести ядерное оружие, в частности ракет средней дальности типа "Орешник", интегрированных в российскую военную инфраструктуру и ракетный потенциал. В случае эскалации Минск будет действовать как военный придаток России, фактически превращаясь в платформу для применения российской ядерной силы против Европы, что подчёркивает зависимость Беларуси от Кремля и усиливает риски для безопасности всего региона.

Ядерные угрозы со стороны Лукашенко носят преимущественно психологический характер, их цель — повысить уровень страха в странах ЕС, прежде всего в Польше и государствах Балтии, повлиять на настроения европейского общества и политические решения руководства этих стран. Для Евросоюза заявления Лукашенко означают рост рисков на восточном фланге и угрозу дальнейшей эскалации конфликта. Это вынуждает официальный Брюссель усиливать оборонные меры, инвестировать в военное присутствие на своём восточном рубеже и готовиться к сценариям, при которых Беларусь может стать прямым участником войны.