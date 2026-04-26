У этой войны нет военного решения. Ее можно прекратить только политическими и экономическими путями. Это почему-то не рассматривается никак в руководстве Украины. "Дорогу молодым!" - главный лозунг верховной власти. Да, ради Бога. Вот только лично я бы не полетел через океан на Боинге 777, где командир лайнера закончил летную школу год назад. Ни в одной западной авиакомпании вы не найдете командиров таких авиалайнеров со стажем меньше 15-20 лет, потому что слишком велика цена ошибки пилота и нужен опыт, а не молодой задор. Можно ли дронами и роботамипобедить в этой войне россию? Однозначно и определенно – нельзя. И вот почему. "Ось зла", какой является сегодня россия вместе с Ираном и Сев. Кореей, имеет сегодня 240 миллионов жителей. Это 120 миллионов в россии, 93 миллиона в Иране и 27 миллионов в Сев. Корее. Если потребуется, там могут мобилизовать до 5 миллионов зомби на войну с Украиной. Каким оружием вы будете "выкуривать" их из городских кварталов Донецка, Луганска и других городов Донбасса и Юга? Только ядерным, которого а) нет в Украине, б) если даже и появится, его никто не даст применить в городах и селах.

Возникает вопрос – ради чего ведутся переговоры о мире с Москвой, зная заранее, что ни о каком мире договорится с неонацистами невозможно? Вероятно только ради того, чтобы утешить Президента Трампа и продолжать получать американское вооружение. Европа пока не готова предоставить достаточно средств как доставки мощных зарядов на большие расстояния, так и средств обороны. Чтобы достичь уровня хотя бы Великобритании, Украине понадобится не менее 10 лет и даже больше. В условиях войны и ограниченного пространства все это проблематично. Готова ли Украина воевать с россией 10 лет? Спросите у народа. Не уверен, что от такого вопроса он будет в восторге. Ухудшается ли экономическое положение россии? Безусловно. Через год будет еще хуже, чем вчера, но никто не полезет на амбразуру свергать правительство. Неонацистские режимы устраняются только извне и в случае с россией – лишь политическими и экономическими методами.

Мною уже говорилось и писалось о том, что принятие Верховной Радой Украины нового термина "рашизм" это большая политическая ошибка. Бизнес на Западе готов продолжать торговать с "рашистами" даже в обход санкций, но точно не будет это делать, если россию признают неонацистским государством. Это априори. В Офисе президента эту данность пока отказываются принимать. До поры до времени, которое работает на россию, а не на Украину. Гибнут мирные люди в Украине, а не в россии. Там гибнет на два порядка меньше. Одними дронами все НПЗ, военные аэродромы и пусковые установки ракет в россии не уничтожить. Нужны сотни "Tomahawks" и "Storm Shadow". Кто их даст? Никто. Потому что в россии "рашисты", а не неонацисты с доказанными симптомами. Это по части политического решения. Что касается экономики, то у Путина и его олигархов более одного триллиона долларов в активе. Если потребуется и совсем будет плохо – эти деньги просто заберут у олигархов под угрозой либо полного разорения либо фатального исхода.

Сколько лет Европа сможет финансировать Украину и помогать ей сопротивляться агрессору? Никто не знает. Не факт, что ее хватит на десять лет. Тем не менее, все идет к тому, что россия распадется и война завершится сама собой к 2028 году. Это самый оптимистичный прогноз. Однако, если включить политические рычаги, они запустят экономическое давление на россию еще сильнее, чем это имеет место сейчас. Тогда Четвертый Рейх окажется гораздо раньше в катастрофическом положении и не сможет даже с помощью своих союзников в Иране и Сев. Корее растянуть войну на десятилетие. Хотите лететь через океан с капитаном, которому 35 лет? Летите, но без меня.