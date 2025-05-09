На укрытии ЧАЭС обнаружили 330 отверстий после атаки дрона в феврале – МАГАТЭ

В результате прилета российского БПЛА по обшивке саркофага (объект "Укрытие") на Чернобыльской атомной электростанции насчитывается 330 отверстий. Атака произошла в середине февраля 2025 года.

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Об этом сообщили на официальном сайте Международного агентства по атомной энергии. Отмечается, что каждое отверстие в среднем 30-50 сантиметров.

В МАГАТЭ отметили, что исследования по определению степени ущерба, нанесенного арке Нового безопасного конфайнмента (НБК) после атаки дрона войск РФ, все еще продолжаются.

"Потребовалось несколько недель, чтобы полностью потушить пожары, вызванные ударом. Аварийные работы привели к образованию примерно 330 отверстий во внешней облицовке арки НБК, каждый из которых имел средний размер 30-50 см", – сказано в сообщении.

Согласно информации, предоставленной группе МАГАТЭ на объекте, предварительная оценка физической целостности саркофага выявила обширные повреждения панелей из нержавеющей стали внешней облицовки, изоляционных материалов, а также большой части мембраны, расположенной между слоями изоляционных материалов, которая не пропускает воду, влагу и воздух.

"Мы постепенно получаем более полную картину серьезных повреждений, нанесенных ударом дрона. Для их устранения понадобится немало времени и средств", – сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Кроме того, группе МАГАТЭ сообщили, что главная крановая система НБК, которая включает в себя северную зону гаража для обслуживания кранов, была повреждена ударом беспилотника и в настоящее время не работает.

В агенства также уточнили, что, несмотря на сохранение функциональности, не работают системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

"Более обнадеживающим является то, что на ЧАЭС до сих пор не наблюдается повышение уровня радиации, что свидетельствует об отсутствии выброса радиоактивных материалов в результате удара", – резюмировало МАГАТЭ.

Напомним, страна-террорист РФ ночью 14 февраля атаковала "Шахедом" саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС. Со своей стороны президент Владимир Зеленский сообщал, что дрон-камикадзе оккупантов летел на высоте 85 метров. Радары не могли его видеть, и это свидетельствует о целенаправленной атаке России.

В СБУ подтвердили, что атаковавший объект дрон-камикадзе был снаряжен фугасной боевой частью.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 февраля на объекте "Укрытие" Чернобыльской АЭС обнаружили новую ячейку тления, возникшую в результате российской атаки на станцию. Спасатели проводили работы по частичному вскрытию конструкций.

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