Украину накрыла непогода: ветер срывает крыши, во многих областях – дождь и снег. Фото и видео

В воскресенье, 26 апреля, Украину накрыла стихийная непогода в результате арктического циклона, который до сих пор удерживается над нашей страной. В отдельных регионах выпал снег, местами фиксируются дожди и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. До конца текущего дня в западных и Винницкой областях порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.

По информации синоптиков, на остальной территории порывы ветра будут меньше, 15-20 м/с, в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях грозы, а местами будет идти град со шквальным ветром 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – говорится в сообщении.

Последствия стихии уже ощутили на себе во Львове. Поваленные деревья обнаружены на шести улицах в Шевченковском районе города. На улицы вышли коммунальщики, чтобы убирать поваленные деревья и ветки для обеспечения свободного прохода пешеходов и проезда транспорта.

В Хмельницком тоже бушует непогода. На Вещевом рынке, по сообщению местных Telegram-каналов, срывает крыши по всей торговой площади. На улице Александра Довженко одно из деревьев упало на провода, движение было заблокировано. В Волынской области пошел снег.

В то же время в Ивано-Франковске сильный ветер буквально также срывает кровлю с домов и билборды, а в Виннице порывами ветра "сдуло" остановку общественного транспорта.

Непогода пришла и в Киев. В столице фиксируют шквальный штормовой ветер с грозовым дождем и сильным градом.

Как сообщал OBOZ.UA, в период до конца апреля погода в Украине будет достаточно прохладной. Похолодание с ночными заморозками на почве, дождями, иногда с мокрым снегом и мощными порывами ветра, в частности, из-за "ныряющего циклона", будет продолжаться. В некоторых регионах порывы ветра могут достигать опасных значений. Однако, в некоторых местах столбик термометра будет подниматься до +19 градусов.

