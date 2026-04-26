'Когда имеете дело с Россией, надо осознавать ее безответственность': Зеленский выступил по случаю 40-й годовщины аварии на ЧАЭС. Видео

Ровно 40 лет назад, 26 апреля 1986-го, на Чернобыльской атомной электростанции произошла ужасная катастрофа с глобальными последствиями – авария и взрыв на четвертом энергоблоке. Точно никто не мог ожидать, что через десятки лет россияне попытаются превратить Зону отчуждения и объекты, которые здесь остались, в территорию войны.

"Когда мир имеет дело с Россией, каждый должен осознавать, что имеет дело с абсолютно безответственной и во многом просто глупой силой, которую надо реально ограничивать ради безопасности всех нас", – заявил президент Владимир Зеленский. В воскресенье, 26 апреля, он выступил на Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности.

Сначала президент обратился к иностранным гостям, которые посетили Зону отчуждения для участия в конференции.

Среди них были президент Молдовы Майя Санду, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, еврокомиссары Валдис Домбровскис и Дан Йоргенсен и другие партнеры.

"После оккупации станции мы с вами находимся здесь, после шагов наших Вооруженных сил, после всех абсолютно героических рабочих атомной станции, которые все вместе освобождали нашу станцию. Я хочу их поблагодарить, что Украина здесь и Украина не в одиночку", – сказал Зеленский.

Он напомнил о символической дате, отметив, что сегодня "уже все известно о причинах катастрофы – о всем процессе решений, весь процесс ошибок, которые привели к аварии и взрыву".

"Люди помнят и героизм наших пожарных, которые спасали станцию и спасали людей. Сегодня была у меня честь наградить одних из этих абсолютно героических людей... Я хочу вас поблагодарить от всех украинцев, от всех наших гостей. Мы вас благодарим за вашу очень сложную работу, очень высокого уровня службу нашему государству. Спасибо вам", – заявил президент.

После трагических событий на ЧАЭС мир сделал выводы: и безопасности, и политические, и моральные.

"Но точно никто не мог ожидать, что через десятки лет после Чернобыля – после всего, что страны сделали, чтобы гарантировать радиационную безопасность и защитить жизнь, – что после всего этого кто-то еще захочет превратить Чернобыль и объекты, которые здесь остались, и саму Зону отчуждения на территорию войны. И самое страшное: когда россияне в Чернобыль пришли, оказалось, что они совершенно не понимают, куда они пришли и что здесь было.

Это важно осознавать о сегодняшней России – об этом государстве, о том, что у них осталось от культуры, и о том, как они относятся к людям, как относятся в целом к жизни", – отметил глава государства.

Он напомнил, что агрессор, используя эту территорию, пытался наступать на Киев. Оккупанты копали в закрытых лесах военные позиции, ездили по Зоне военной техникой, ставили артиллерию, вели отсюда огонь.

"Они разрушали оборудование, издевались над нашими людьми, которые работают на Чернобыльской станции и на связанных объектах. До сих пор некоторые наши украинские ребята, в том числе из Национальной гвардии Украины, которые охраняли Чернобыльскую атомную станцию, до сих пор, к сожалению, в плену в России. Многих мы уже смогли вернуть, но, к сожалению, некоторые еще там, в российском плену. Мы помним о них и обязательно их вернем", – уверен Зеленский.

Кроме этого, Россия превратила Запорожскую атомную станцию – крупнейшую АЭС в Европе – на объект для своей войны. На ЗАЭС враг хранит оружие, снаряды, военную технику; оккупанты заминировали периметр станции и ведут оттуда обстрелы, держа город Энергодар фактически в заложниках. ЗАЭС уже 14 раз проходила через полное обесточивание.

"Когда мир имеет дело с Россией, каждый должен осознавать, что имеет дело с абсолютно безответственной и во многом просто глупой силой, которую надо реально ограничивать ради безопасности всех нас. Именно поэтому санкции миру нужны сильные, противодействие злу должно быть сильным, поддержка тех, кто защищает жизнь, тоже должна быть достаточно сильной", – заявил Зеленский.

Один только удар захватчиков по конфайнменту, закрывающему остатки четвертого энергоблока, свидетельствует: РФ не может быть участником цивилизованных международных отношений.

Президент поблагодарил страны, которые усиливают давление на Кремль. "И это очень принципиальный момент, чтобы санкции мира распространялись также на российскую атомную отрасль и на всех связанных юридических и физических лиц", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что только украинский контроль, только украинские специалисты, украинские протоколы безопасности могут гарантировать, что на Запорожской АЭС не будет никаких радиационных проблем.

"И очень важно: пожалуйста, помните о необходимости постоянно усиливать ПВО для Украины и наши дальнобойные способности. Это не только буквально защита для наших людей, нашей инфраструктуры, в том числе и чернобыльских объектов, это также помогает нам создавать у России реальное ощущение, что войну эту им придется завершить", – призвал Зеленский.

