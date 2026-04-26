Букингемский дворец обеспокоен из-за стрельбы в Вашингтоне: как это повлияет на визит Чарльза III в США

В Букингемском дворце Великобритании обсуждают усиление безопасности британского короля Чарльза III во время его визита в Соединенные Штаты Америки. Монарх должен прибыть в страну в понедельник, 27 апреля.

Об этом сообщает британский телеканал SkyNews. В королевской резиденции проводится "ряд обсуждений" относительно того, как покушение на президента США Дональда Трампа может повлиять или не повлиять на официальный визит монаршей четы.

Что известно

По данным Sky News, король и королева частно обратились к американскому президенту и Первой леди, для выражения соболезнований всем пострадавшим.

В то же время перссекретарь премьер-министра Кира Стармера, Даррен Джонс сообщил, что глава Дауниг-стрит направил Трампу сообщение "в знак солидарности".

"С визитом Его Величества Короля на этой неделе наши команды тесно сотрудничают, чтобы обеспечить надлежащее принятие мер безопасности. Правительство и дворец очень серьезно относятся к его безопасности, уже продолжаются широкие обсуждения", – сказал он.

Что произошло в Вашингтоне

Покушение на американского президента произошло в субботу, 25 апреля, во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Мероприятие проходило в бальном зале отеля Washington Hilton.

По словам очевидцев, в помещении раздались выстрелы, после чего возникла паника. Сотрудники Секретной службы оперативно эвакуировали Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп в безопасное место.

Подозреваемого в стрельбе задержали на месте происшествия. Сообщается, что он не успел попасть в зал, где находились гости мероприятия. После задержания его вывели из здания. Стрелком оказался 31-летний Коул Аллен, который ранее работал учителем и кроме этого, не доверял действующему главе Белого дома.

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома является традиционным ежегодным мероприятием, посвященным свободе прессы в США. На него приглашают действующего президента страны и представителей политического и медийного сообщества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее секретная служба США ликвидировала мужчину в возрасте чуть за 20 лет, когда тот пытался проникнуть в резиденцию главы Белого дома в Мар-а-Лаго. По данным силовиков, он был вооружен дробовиком, и как сообщалось, имел в руке канистру.

