Беженку заставили вернуть выплаты в Украине: кто не имеет права на получение помощи

Пересыпский райсуд Одессы удовлетворил иск Департамента труда и социальной политики против украинки, которая выехала за границу и стала беженкой. Женщину обязали вернуть государству излишне выплаченные средства, поскольку она, находясь за границей, получала от Украины выплаты в качестве переселенки.

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Об этом говорится в решении суда по делу №523/9445/26. Женщина вместе с несовершеннолетним сыном состояла на учете в качестве ВПЛ в Одесской области, а с октября 2024 года перевелась в Пересыпский район Одессы. В начале ноября 2024 года она лично подала заявление на получение ежемесячного пособия на проживание. Государство исправно начисляло семье по 5 000 гривен ежемесячно в период с ноября 2024 года по февраль 2025 года.

Однако в ходе проверки выплат, проводимой Министерством финансов Украины, выяснился другой факт: Государственная пограничная служба Украины официально подтвердила, что переселенка с ребенком выехали за границу.

Согласно действующему законодательству (Порядок № 332), в случае выезда за границу на такой срок выплаты ВПЛ должны быть прекращены со следующего месяца, а получатель обязана самостоятельно уведомить об этом органы социальной защиты.

Никаких сообщений или заявлений от женщины не поступало, поэтому за январь и февраль 2025 года она незаконно получила в общей сложности 10 000 гривен.

"Исковые требования Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета о взыскании излишне выплаченной суммы помощи – удовлетворить. Взыскать излишне выплаченную сумму пособия на проживание внутренне перемещенным лицам в размере 10 000 (десять тысяч) гривен", – говорится в решении суда.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в некоторых странах ЕС прозвучали заявления о необходимости возвращения мужчин призывного возраста в Украину. Среди этих стран – Польша, Чехия и Германия. Однако на данный момент эта категория людей имеет такое же право на временную защиту, как и все остальные украинские беженцы.

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