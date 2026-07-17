«Сырского вместо Билецкого»: в Киеве участники митинга озвучили новые требования. Фото, видео

В Киеве продолжаются массовые протесты, в ходе которых участники акции изменили свои требования. Теперь они призывают к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а на его месте хотят видеть командира Третьего армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Андрея Билецкого. Акция состоялась в пятницу, 17 июля.

Видео дня

О ходе протеста сообщил корреспондент"Телеграфа" Ян Доброносов, который побывал на месте событий. Он опубликовал фото и видео с акции, на которых видны новые плакаты протестующих, а также участники митинга.

Под новыми лозунгами

Как сообщается, ранее участники акции требовали отставки министра обороны Михаила Федорова. Однако теперь основной акцент сместился на требование увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Среди плакатов, которые держали протестующие, были надписи:

"Сирский – это совок. Федоров – это цифра. Билецкий – это результат".

"Сырский – дед-мопед, Билецкий – наш авторитет".

"Федоров + Билецкий = новая армия".

"Федоров устраивает депстрайки, Билецкий держит фронт!".

Частое упоминание Андрея Билецкого на плакатах свидетельствует о том, что именно его участники акции предлагают в качестве кандидата на должность главнокомандующего ВСУ.

Новые требования

Помимо кадровых требований, протестующие выразили недовольство началом парламентских каникул. На акции также была замечена народная депутатка Марьяна Безуглая, которая попала в объективы камер.

Корреспондент "Телеграфа" запечатлел ход протеста, а также атмосферу на месте событий. Участники акции продолжали держать плакаты и озвучивать свои требования.

Кто такой Билецкий

Андрей Билецкий – общественный и политический деятель, бригадный генерал и командующий Третьим армейским корпусом Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В разные годы он был членом организаций ВО "Тризуб" им. Степана Бандеры и "Патриот Украины". В 2011 году Билецкий был арестован по делу "защитников Римарской", а после победы Революции Достоинства в 2014 году его амнистировали как политзаключённого.

После начала российско-украинской войны в 2014 году он стал основателем и первым командиром батальона "Азов". В 2014–2019 годах был народным депутатом Украины VIII созыва и возглавлял партию "Национальный корпус".

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Билецкий возглавил полк ССО "Азов" Киев, который осенью того же года был реорганизован в 3-ю отдельную штурмовую бригаду Сухопутных войск ВСУ. С марта 2025 года он командует Третьим армейским корпусом.

15 июля 2026 года Андрей Белецкий был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. До этого он имел орден "За мужество" III степени, полученный 2 августа 2014 года. Таким образом, новая награда стала для него первой государственной наградой за последние 12 лет.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с несколькими боевыми командирами. Среди ее участников был и Андрей Билецкий.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что и.о. министра обороны Михаил Федоров заявил, что не стремится занимать государственные должности ради статуса. Вместо этого его цель — добиться победы в войне. Он также сообщил, что после разговора с президентом отказался от предложения работать советником.

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