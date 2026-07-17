" Сырского геть": по всей Украине на митингах люди требуют отставки главнокомандующего ВСУ. Фото, видео

Во многих городах Украины17 июля уже второй день подряд проходят спонтанные митинги протеста, связанные с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны. Однако к первому требованию — вернуть Михаила Альбертовича на должность — у протестующих добавилось несколько других. Это можно увидеть на самодельных плакатах, где появились новые лозунги – "Сырского прочь", "Власть – это народ" и другие.

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Также весьма показательно, что количество людей на протестах значительно увеличилось. Причём стихийные митинги в городах проходят как утром, так и вечером.

Киев

В столице акция протеста проходила на площади Франко, однако из-за большого скопления людей митинг начинался с улиц Городецкого и Ольгинской.

Продолжаем...

Ранее OBOZ.UA писал о том, что и.о. министра обороны Михаил Федоров заявил, что не стремится занимать государственные должности ради статуса. Вместо этого его цель — добиться победы в войне. Он также сообщил, что после разговора с президентом отказался от предложения работать советником.

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