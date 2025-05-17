Путин сформулировал свою 'теорию победы': в ISW объяснили, что стоит за требованиями РФ в Стамбуле и возможен ли компромисс

Российская делегация на переговорах в Стамбуле с украинскими чиновниками 16 мая выдвинула "нереалистичные и неприемлемые" требования. Россия требует от Украины вывести войска со всей территории частично оккупированных четырех украинских регионов и угрожает оккупировать еще как минимум два – и территориальные аппетиты агрессора имеют тенденцию к увеличению.

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Если РФ не понесет значительных потерь на поле боя и в экономике, российский диктатор Владимир Путин вряд ли пересмотрит свою "теорию победы", основанную на его уверенности в способности Москвы выиграть войну на истощение. Чего требует сейчас РФ от Украины и что именно стоит за этими требованиями, проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики констатировали, что встреча 16 мая в Стамбуле российской и украинской делегаций не привела к значительному прогрессу ни в достижении согласия относительно полного прекращения огня, ни в вопросе мирного урегулирования войны России против Украины.

"Сообщается, что российская делегация официально требовала от Украины отступить территорию, на которую Россия неофициально претендует, одновременно утверждая, что готова продолжать войну годами. Россия может снова формализовать ранее неофициальные территориальные претензии в будущем в рамках российских усилий по обеспечению полной капитуляции Украины", – отметили в ISW, добавив, что украинские источники западных и украинских СМИ назвали требования РФ "нереалистичными", "неприемлемыми" и такими, что "значительно превосходят" любые требования, которые Москва выдвигала до этого.

Так, кроме уже озвучиваемых ранее российскими топ-чиновниками требований к Украине вывести войска со всей территории частично оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей еще до начала потенциального перемирия, сейчас Кремль посягает и на другие украинские регионы. В частности, как утверждают источники, на переговорах российская делегация озвучивала угрозы оккупировать еще и Харьковскую и Сумскую области. Последнюю, по словам народного депутата Украины Алексея Гончаренко, россияне мечтают еще и аннексировать – под предлогом "создания зоны безопасности".

Аналитики подчеркнули, что до 16 мая Кремль публично требовал от Украины отдать всю Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области – даже территорию, которую российские войска не захватили – но официальных требований отдать еще и всю Харьковскую и Сумскую области до Стамбула не звучало.

Наступательные операции РФ в обеих упомянутых областях агрессор пытается объяснить "созданием буферных зон". Хотя, если принять во внимание слова заместителя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что "буферная зона" в представлении российской верхушки должна охватывать всю Украину – по словам аналитиков, становится очевидным: концепция Кремля относительно "буферных зон" является едва завуалированной попыткой оправдать намерения России оккупировать большую часть Украины.

Стоит вспомнить также о неофициальных претензиях, которые высказывают российские чиновники, включающих не только четыре аннексированные области, Сумщину и Харьковщину, но и другие украинские регионы. Ведь россияне во главе с Путиным до сих пор изредка вспоминают о вымышленной кремлевскими политтехнологами "Новороссии", куда Кремль включает весь восток и юг Украины, включая "русский город" Одесса и по меньшей мере часть Днепропетровщины. И эти претензии, несмотря на их абсурдность, являются определенным маркером потенциальных будущих официальных российских ультиматумов.

"Кремль может все чаще применять эту схему неофициального обсуждения дополнительных российских территориальных претензий, а затем официально вносить эти претензии как требования на мирных переговорах в будущем", – считают в ISW.

Сейчас аналитики не видят никаких сигналов того, что Путин может рассматривать возможность хоть каких-то компромиссов со стороны России. Ведь российский диктатор остается преданным собственной "стратегии победы".

"Путин сформулировал свою теорию победы в войне в Украине в июне 2024 года, которая предусматривает, что Россия сможет выиграть войну на истощение против Украины, продолжая постепенное, ползучее продвижение на неопределенный срок и препятствуя Украине проводить успешные, оперативно значимые контрнаступательные операции, при условии, что военные усилия России продолжат поддержку Украины Западом", – отметили в ISW.

Объективная реальность и выводы экспертов свидетельствуют: Россия сейчас страдает от ряда проблем, связанных с материальными ресурсами, оборонной промышленностью, человеческими ресурсами и экономикой, которые угрожают способности России продолжать войну в Украине в долгосрочной перспективе. Однако вместо того, чтобы сконцентрироваться на решении внутренних проблем, российский диктатор, похоже, выбрал другую стратегию: он считает, что сможет добиться нужных ему результатов переговоров путем разделения западных союзников Украины и ослабления западной поддержки нашего государства.

И принятое диктатором РФ решение активизировать наступательные операции по всему фронту в марте и апреле текущего года лишь обостряет текущие российские проблемы и подчеркивает, что Путин не отказался от стремления оказывать давление на Украину на переговорах.

Изменить уверенность Кремля в способности выиграть войну на истощение можно только единственным путем, считают аналитики.

"ISW продолжает оценивать, что увеличение военной помощи Запада, особенно США, и экономических санкций необходимы для того, чтобы Украина могла нанести России значительные потери на поле боя и заставить Путина или изменить свою теорию победы, или принять экономически болезненное и непопулярное решение о введении очередного частичного принудительного резервного призыва", – отметили они.

Напомним, накануне, еще до начала встречи россиян с украинцами в Стамбуле, в ISW объяснили, к чему Кремль готовит россиян заявлениями о переговорах. Императивные "рекомендации" по освещению их хода были сформированы в "методички", спущенные из администрации Путина в российские СМИ. Из этих "рекомендаций" следует: Москва не желает завершения войны.

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