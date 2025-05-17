Путин отказался обсуждать мирный план по 22 пунктам, составленный США с участием Украины и Европы – FT

На прошлой неделе Соединенные Штаты подготовили мирный план, состоящий из 22 пунктов, который предусматривал завершение войны между Украиной и Россией. Однако диктатор РФ Владимир Путин фактически отказался обсуждать эти иниицативы.

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Поэтому спецпредставитель президента США Стив Виткофф отменил запланированную поездку в Москву. Об этом говорится в материале Financial Times.

Три человека, осведомленные о ходе обсуждений рассказали, что мирный план из 22 пунктов Виткофф разработал с участием Украины и Европы. На прошлой неделе высокопоставленные российские чиновники проинформировали Вашингтон, что кремлевский диктатор Путин не хочет обсуждать этот план.

По словам людей, знакомых с ситуацией, эти 22 пункта подробно обсуждались во время телефонного разговора между украинскими и американскими чиновниками. Украину на телефонном разговоре представляли глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров. Со стороны США переговоры вели госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента Виткофф и специальный посланник американского президента в Украине Кит Келлог.

В результате нежелание Кремля вести дискуссии привел к тому, что Виткофф, который встречался с Путиным для переговоров четыре раза с февраля, отложил предварительные планы направится в Москву для дальнейших обсуждений.

Напомним, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что диктатор РФ Владимир Путин может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом в Кремле в очередной раз заговорили о выполнении условий. По словам Пескова, в первую очередь предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что встреча украинской и российской делегаций в Турции 16 мая прошла в более позитивном настрое, чем ожидалось. В ходе переговоров обе стороны не использовали обвинительный язык. В то же время в один момент переговоры могли зайти в тупик, поэтому потребовалось вмешательство турецких дипломатов.

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