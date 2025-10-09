Даже ХАМАС проявляет договороспособность: Зеленский анонсировал условия для принуждения России к миру

Украина не ведет войну ради войны, как это делает Россия. И уже даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не диктатор Владимир Путин. Впрочем, это пока что.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем традиционном обращении. Он добавил, что украинскую меткость уже видно и ее должно быть больше.

"Это абсолютно справедливо, что Украина наносит ответные удары, точечные удары. И, в отличие от России, мы знаем, чего хотим достичь. Бесспорно, мира", – подчеркнул украинский лидер.

Главное из обращения президента

– Военные вопросы. Очень подробно обсудили с военным командованием применение нашего дальнобойного оружия – применение наших ракет, применение наших дронов. Некоторые вещи, касающиеся производства, поставки в армию, тренировки наших экипажей. Задача сейчас – быть значительно активнее во всем, что касается подготовки и выполнения дальнобойных санкций против России.

– Чем более результативной Украина будет в дальнобойности, тем быстрее мы сможем достичь мира. Украинское дальнобойное оружие становится ощутимо качественнее – мы постоянно для этого работаем, и уже предоставили много различных возможностей именно для производства, необходимые финансы, всю необходимую поддержку. Надо так же ощутимо масштабировать применение. Есть четкие планы по этому поводу на ближайшие месяцы. Все должно быть реализовано.

– Мы вместе с партнерами создаем условия для принуждения России к миру. И это будет. Мы поддерживаем все глобальные дипломатические усилия ради мира на Ближнем Востоке и очень рассчитываем, что справедливое давление на Россию приведет к миру и для Украины, и для всего нашего региона. Важно, чтобы лидерство Соединенных Штатов Америки работало и в дальнейшем.

– Провел сегодня совещание с министром иностранных дел Украины и дипломатической командой Офиса по проектам наших резолюций, наших документов в международных организациях, которые должны быть приняты еще в этом году. Я поручил привлечь партнеров максимально, именно ведущих партнеров, чтобы и в дальнейшем была глобальная поддержка наших инициатив.

– Это касается, в частности, таких очень чувствительных вопросов, как возвращение украинских пленных, всех, которые удерживаются в России. И мы знаем о людях, которые еще с 14-го года в плену. Также это касается похищенных Россией детей – время идет слишком быстро, и не то что каждый год – каждый месяц имеет значение для каждого ребенка, который разлучен с семьей и с родной своей средой – с Украиной.

– Мы знаем много об абсолютно тоталитарных программах перевоспитания детей в России таким образом, чтобы они были настроены воевать даже против настоящей Родины, против своего настоящего дома. Тысячи таких украинских детей – на оккупированной территории и в России. И я благодарю всех, кто работает вместе с нами, чтобы вернуть их домой. Это разные страны – от Канады до Катара, – которые нам помогают. В нашей коалиции по возвращению наших украинских детей уже более 40 стран плюс Евросоюз, плюс Совет Европы. И важно, чтобы были результаты совместной работы.

– Также на завтра назначил совещание по аудиту всех наших договоренностей с партнерами за этот год: чего достигнуто, что реализовано и что должно быть реализовано. Украинская внешняя политика в эти годы значительно активнее, чем когда-либо. И надо, чтобы каждая наша встреча, каждая наша договоренность давала настоящий результат для Украины. Чтобы все, о чем мы договорились с лидерами, реально выполнялось на уровне наших команд.

– По итогам такого внешнеполитического аудита будут соответствующие выводы и поручения на три следующих месяца. Оружие для Украины, финансы, поддержка энергетики, все формы давления на Россию и переговорный трек это ключевые направления. Правительство, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Офис, СНБО по каждой институции я ожидаю доклада. – –

– Также провел совещание с премьер-министром Украины, министром энергетики, руководителем НАК Нафтогаза по главным вопросам нашей подготовки к зиме, а также, конечно, – восстановления в областях после российских ударов. Фактически каждое утро новые задачи для наших энергетиков, для ремонтных бригад. Российские удары не прекращаются, именно гражданская инфраструктура, энергетическая инфраструктура для россиян – главные мишени.

– Мы будем противодействовать. Противодействуем. И важно, что партнеры готовы нам помогать. Определили, с кем контактировать и что именно должно быть достигнуто в ближайшие недели. Внутреннюю работу на уровне громад, на уровне областей тоже придется всем выполнять. Иначе будут выводы относительно руководителей.

Напомним, что в четверг, 9 октября, Иерусалим и палестинская боевая группировка ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Этот документ является первым этапом инициативы президента США Дональда Трампа по завершению войны в Газе.

Ранее стало известно о том, что Украина номинирует президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если он пришлет Украине ракеты "Томагавк" и обеспечит прекращение огня в войне с Россией. Если Трамп сможет добиться окончания этой войны, то он безусловно будет достойным такой премии.

Что предшествовало

6 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что он уже "в каком-то смысле" принял решение о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk. Однако сначала он хочет понять, как это вооружение будет использоваться.

Он добавил, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хотел бы узнать, для чего именно эти ракеты будут использованы и куда их будут направлять.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки ракет Tomahawk Украине, однако окончательное решение остается за американским лидером Дональдом Трампом.

Перед тем американское медиа Axios сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во вторник на полях Генассамблеи ООН обратился к президенту Трампу с просьбой предоставить Украине ракеты "Томагавк".

Владимир Зеленский подтвердил, что во время своего последнего разговора с президентом США Дональдом Трампом он поднимал вопрос предоставления крылатых ракет Tomahawk. Глава государства отметил, что не услышал отказа от американского лидера.

