Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников: все подробности

В четверг, 9 октября, Иерусалим и палестинская боевая группировка ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Этот документ является первым этапом инициативы президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что официальные лица с обеих сторон подтвердили подписание соглашения после непрямых переговоров на египетском пляжном курорте Шарм-эль-Шейх.

Как пишет издание, израильтяне и палестинцы радовались после объявления соглашения, что стало самым большим шагом на пути к завершению двух лет войны, в которой погибло более 67 000 палестинцев, и возвращению последних заложников, захваченных ХАМАС.

Согласно договору, боевые действия прекратятся, Израиль частично выведет войска из Газы, а ХАМАС освободит всех заложников в обмен на сотни пленных, которых удерживает Израиль.

Впрочем, по информации некоторых СМИ, тела лидеров ХАМАС Яхьи Синвара (ЦАХАЛ официально сообщил о его ликвидации в секторе Газа 16 октября 2024 года) и его брата Мохаммеда(ликвидирован 13 мая 2025 года в результате авиаудара Израиля в Хан-Юнисе) не будут включены в соглашение.

Автопарки грузовиков, перевозящих еду и медицинскую помощь, получат разрешение на въезд в Газу, чтобы помочь мирным жителям, сотни тысяч которых скрываются в палатках после того, как израильские войска разрушили их дома и сравняли целые города с землей.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что прекращение огня вступит в силу после ратификации соглашения его правительством, которое соберется после заседания кабинета министров безопасности позже в четверг.

Кроме того, по информации СМИ, ожидается, что президент США Дональд Трамп прибудет в Иерусалим в воскресенье, 12 октября, примерно в то время, когда заложники должны вернуться домой.

Детали

Как пишет The Telegraph, три основные цели Беньямина Нетаньяху были достигнуты, заявила его пресс-секретарь Шош Бедросян.

"Мы достигли критической точки в этой войне. С первого дня этой войны премьер-министр определил три цели – возвращение всех наших заложников, разгром и ликвидацию ХАМАС и обеспечение того, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля. Все цели премьер-министра уже достигнуты", – сказала она.

Что предшествовало

Ранее Израиль и ХАМАС подписали "первую фазу" мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. Это означает, что все заложники очень скоро будут освобождены, а Израиль выведет свои войска к согласованной линии.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 29 сентября, встретился в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Во время встречи глава Белого дома объявил план прекращения огня в секторе Газа, который состоит из 20 пунктов.

После этого Трамп дал "последнее предупреждение" террористической организации ХАМАС. Он установил точный дедлайн, до истечения которого ХАМАС должен был согласиться на его мирный план по сектору Газы.

В конце концов боевики ХАМАС согласились освободить всех израильских заложников, которых они удерживали с 7 октября 2023 года, и передать тела погибших в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа. Также террористическая группировка согласилась на некоторые другие пункты.

В связи с этим американский лидер призвал Израиль немедленно прекратить удары по Газе. Со своей стороны канцелярия израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху заявила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников. ХАМАС предоставил информацию о "примерно 20 живых заложниках".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп намерен посетить Ближний Восток в конце этой недели. Его визит может состояться уже в ближайшие выходные, и связан он с финализацией договоренностей в рамках палестино-израильского урегулирования.

