"Будут кадровые решения": Зеленский отреагировал на публикации о "Лесах Украины"
Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля обсудил с главой правительства страны Юлией Свириденко "пересмотр приоритетов соответствующей политики" и "новые кадровые подходы" в государственных компаниях. В частности речь идет о госпредприятии "Леса Украины".
Таким образом глава государства отреагировал на ряд критических материалов по лесной отрасли страны. Об этом сообщил сам Владимир Зеленский.
Реакция президента
"В эти недели поступает много информации о неурегулированности критических проблем лесной отрасли и защиты наших Карпат и других весомых природных сред Украины. Договорились с премьер-министром о пересмотре приоритетов соответствующей политики и новых кадровых подходах. В ближайшее время будут решения", – пообещал президент.
Владимир Зеленский не очертил конкретные сроки пересмотра государственной стратегии в отношении отрасли, отметив лишь, что "в ближайшее время будут решения".
Что предшествовало
В последние недели OBOZ.UA обнародовал серию материалов о злоупотреблениях в лесной отрасли и, в частности, в госкомпании "Леса Украины". Так, недавно правоохранители разоблачили на Ивано-Франковщине масштабные вырубки природоохранных лесов, в результате чего государству был нанесен ущерб более чем на 36 млн грн. В рамках этого дела сейчас начато 13 уголовных производств и объявлено 15 подозрений.
Отметим, что и без таких злоупотреблений руководители региональных офисов предприятия "Леса Украины", как и сам гендиректор компании, получают одни из самых больших зарплат в Украине. Только за прошлый год некоторые руководители филиалов указали зарплату в размере более 10 млн грн. А генеральный директор ГП Юрий Болоховец за 2025-й задекларировал зарплату, составляющую 513,1 тыс. грн в месяц "чистыми".
Таким образом, лесная реформа в Украине, которую подавали как исторический прорыв, уже точно может быть признана провалившейся. Вместо детенизации, перехода к европейской модели и ликвидации местных "князьков" страна получила ликвидацию 158 лесхозов, уничтожение юридической самостоятельности регионов, перераспределение налоговых поступлений от общин в центр и систему, в которой контроль, хозяйствование и кадровая политика сконцентрировались в одних руках – руках чиновника, возглавившего госпредприятие и вообще считающегося автором "реформ".
Причем еще в прошлом году суд отправил под стражу этого руководителя отрасли по подозрению в незаконном обогащении (чиновник за год успел обзавестись элитной квартирой в Киеве, земельными участками и большими суммы на банковских счетах). Однако Болоховец внес залог и вышел из-под ареста.
