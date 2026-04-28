'Будут кадровые решения': Зеленский отреагировал на публикации о 'Лесах Украины'

Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля обсудил с главой правительства страны Юлией Свириденко "пересмотр приоритетов соответствующей политики" и "новые кадровые подходы" в государственных компаниях. В частности речь идет о госпредприятии "Леса Украины".

Видео дня

Таким образом глава государства отреагировал на ряд критических материалов по лесной отрасли страны. Об этом сообщил сам Владимир Зеленский.

Реакция президента

"В эти недели поступает много информации о неурегулированности критических проблем лесной отрасли и защиты наших Карпат и других весомых природных сред Украины. Договорились с премьер-министром о пересмотре приоритетов соответствующей политики и новых кадровых подходах. В ближайшее время будут решения", – пообещал президент.

Владимир Зеленский не очертил конкретные сроки пересмотра государственной стратегии в отношении отрасли, отметив лишь, что "в ближайшее время будут решения".

Что предшествовало

В последние недели OBOZ.UA обнародовал серию материалов о злоупотреблениях в лесной отрасли и, в частности, в госкомпании "Леса Украины". Так, недавно правоохранители разоблачили на Ивано-Франковщине масштабные вырубки природоохранных лесов, в результате чего государству был нанесен ущерб более чем на 36 млн грн. В рамках этого дела сейчас начато 13 уголовных производств и объявлено 15 подозрений.

Отметим, что и без таких злоупотреблений руководители региональных офисов предприятия "Леса Украины", как и сам гендиректор компании, получают одни из самых больших зарплат в Украине. Только за прошлый год некоторые руководители филиалов указали зарплату в размере более 10 млн грн. А генеральный директор ГП Юрий Болоховец за 2025-й задекларировал зарплату, составляющую 513,1 тыс. грн в месяц "чистыми".

Таким образом, лесная реформа в Украине, которую подавали как исторический прорыв, уже точно может быть признана провалившейся. Вместо детенизации, перехода к европейской модели и ликвидации местных "князьков" страна получила ликвидацию 158 лесхозов, уничтожение юридической самостоятельности регионов, перераспределение налоговых поступлений от общин в центр и систему, в которой контроль, хозяйствование и кадровая политика сконцентрировались в одних руках – руках чиновника, возглавившего госпредприятие и вообще считающегося автором "реформ".

Причем еще в прошлом году суд отправил под стражу этого руководителя отрасли по подозрению в незаконном обогащении (чиновник за год успел обзавестись элитной квартирой в Киеве, земельными участками и большими суммы на банковских счетах). Однако Болоховец внес залог и вышел из-под ареста.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!