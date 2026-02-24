"Возомнил себя лесным царем": как "реформа" Юрия Болоховца и ГП "Леса Украины" уничтожила целую отрасль

Лесная реформа в Украине, которую подавали как исторический прорыв, уже точно может быть признана провалившейся. Вместо детенизации, перехода к европейской модели и ликвидации местных "князьков" страна получила ликвидацию 158 лесхозов, уничтожение юридической самостоятельности регионов, перераспределение налоговых поступлений от громад в центр и систему, в которой контроль, хозяйствование и кадровая политика сконцентрировались в одних руках ГП "Леса Украины". В центре этих изменений – Юрий Болоховец, чиновник, который был главным архитектором реформы, публичным лицом и ее фактическим бенефициаром.

О том, как "успешная реформа" превратилась в механизм концентрации власти, денег и влияния говорится в журналистском расследовании "Ривне.Онлайн". Отмечается, что под прикрытием войны и евроинтеграционных лозунгов в Украине по сути была создана лесная монополия.

"Вместо десятков локальных схем страна получила единый центр принятия решений, где определяется, кто рубит, кто продает, кто зарабатывает, кто имеет право голоса и кто должен молчать. Все ключевые узлы этой системы так или иначе замыкаются на одного человека – Юрия Болоховца... Миллиардные прибыли новой системы не означают ни прозрачности, ни справедливости, ни сохраненных лесов. И нет. Мы расскажем вам не об абстрактных недостатках реформы, а о персональной ответственности одного человека, возомнившего себя, почти по Гете, "лесным царем", – отмечают расследователи.

Лесная реформа в Украине: как все началось и откуда взялась иллюзия успеха

Лесную реформу в Украине запустили уже во время полномасштабного вторжения, осенью-2022. Тогда Кабинет министров принял соответствующее постановление анонсировал одну из самых масштабных и амбициозных трансформаций в сфере управления природными ресурсами за весь период независимости страны. Главными целями объявили:

слом коррумпированной, фрагментированной и неэффективной системы государственных лесхозов;

приближение управления лесами к европейским стандартам;

детенизацию рынка древесины ;

; повышение экономической эффективности отрасли;

обеспечение экологической устойчивости.

На практике ключевым элементом реформы стала ликвидация 158 лесхозов и создание единого государственного специализированного предприятия "Леса Украины". Оно и получило в свое распоряжение практически весь государственный лесной фонд страны.

Параллельно была демонтирована областная система управления: вместо 24 территориальных управлений Гослесагентства образовано 9 межрегиональных офисов. А сама отрасль перешла на модель двух вертикалей: хозяйственной (ГП "Леса Украины") и контролирующей (Гослесагентство).

Предполагалось, что централизация облегчит контроль, стандартизирует бизнес-процессы, будет способствовать привлечению инвестиций и накоплению ресурсов для восстановления лесов. Фактически же реформа не ликвидировала коррупцию, а только изменила ее форму.

"Она стала не инструментом демонтажа коррупционной системы, а механизмом ее централизации. Вместо сотен автономных, часто мелких, но локальных коррупционных узлов был создан единый центр принятия решений, получивший контроль над кадровой политикой, финансовыми потоками, доступом к ресурсам и стратегическими направлениями развития всей отрасли", – отмечают журналисты.

Реформа, декларировавшая борьбу с "местными князьками", на практике создала одного центрального распорядителя лесных богатств Украины. Именно в этой модели ключевую роль сыграл Юрий Болоховец – многолетний функционер лесной системы, который не только сохранил влияние, но и существенно его усилил.

Тезис же о "1 миллиарде высаженных деревьев", который команда Юрия Болоховца подает как главное доказательство эффективности лесной реформы и президентской программы "Зеленая страна", выглядит убедительно только на уровне коммуникации. Как отмечают специалисты, государство не предложило механизма независимой верификации цифры. Фактически обществу предлагают довериться отчетам чиновников, которые декларируют собственные достижения.

Ключевая манипуляция – в формулировке, отмечают журналисты. В отчетах ГП "Леса Украины" "дерево" означает саженец, высаженный в грунт, а не выращенное и прижившееся дерево. Не обнародуется процент приживаемости, породный состав, соответствие посадок реальному лесовосстановлению. В европейской практике оперируют гектарами восстановленных лесов и состоянием экосистем, а не количеством саженцев.

В видеоотчете ГП "Леса Украины" утверждается, что 1 млрд деревьев высажено на площади 170 тыс. га – по 6 тыс. деревьев на гектар (что арифметически дает 167 тыс. га и формально совпадает с заявлением). В то же время на сайте программы "Зеленая страна" фигурирует другая цифра: 1 036 706 381 дерево на площади 96 тыс. га. Два государственных предприятия с одинаковой управленческой вертикалью демонстрируют существенно разные показатели.

В указе президента о сохранении и воспроизводстве лесов нет упоминания ни о "миллиарде деревьев", ни о "миллионе гектаров". По официальному ответу Гослесагентства, эти цели были предложены самим агентством. То есть громкие показатели не закладывались в первичный нормативный документ.

Программа стартовала в июне 2021 года. С тех пор до объявления о "миллиарде" прошло 1630 дней. Чтобы достичь такого результата, нужно было высаживать в среднем около 610 тыс. саженцев ежедневно – без выходных и сезонных пауз. Если учесть примерно 1343 лесничества в структуре ГП "Леса Украины", каждое из них должно ежедневно высаживать около 456 деревьев, или 57 деревьев в час. И это параллельно с охраной леса, рубками ухода, пожарной безопасностью и отчетностью.

По оценкам представителей отрасли, речь идет преимущественно о плановых лесовосстановительных работах, которые десятилетиями выполнялись ежегодно. Обычная норма подана как отдельный масштабный проект с символической цифрой и активной медийной поддержкой.

Глава ОО "Открытый лес" Михаил Попков отмечает, что "миллиард" мог быть получен расчетным путем: на основе площадей созданных лесов и условного среднего количества деревьев на гектар. В гектарах эти показатели отражаются в отчетах Гослесагентства, в штуках – на сайте программы.

Кто такой Юрий Болоховец и как он получил тотальный контроль над украинскими лесами

Юрий Витальевич Болоховец родился в 1982 году в селе Ивангород Ичнянского района Черниговской области. До сих пор в его собственности находится более 36 га земли именно в этом селе. В 2005 году будущий "лесной царь" окончил лесохозяйственный факультет Национального аграрного университета (сейчас – НУБиП) и получил квалификацию инженера лесного хозяйства.

Карьера Болоховца стартовала со структур, связанных с Минэкологии. Там он работал государственным инспектором, а затем инженером-лесничим. Расследователи утверждают, что уже на этом этапе он оказался внутри системы контроля и распределения лесных ресурсов.

В 2011 году Болоховца назначили директором ГП "Прилуцкое лесное хозяйство", а уже через год – директором ГП "Нежинское лесное хозяйство". В Нежине он "просидел" почти 8 лет, за которые, по мнению расследователей, и выстроил персональные связи, получил локальное влияние и "собственную экономическую инфраструктуру", формально не связанную с госслужбой.

До 2020 года Болоховец оставался региональным игроком, хотя и довольно влиятельным на Черниговщине. Дело в том, что параллельно с должностью директора лесхоза он в 2015 году стал депутатом Черниговского областного совета от Аграрной партии Украины, что дало ему дополнительные возможности влияния на земельные и имущественные решения в области.

Положение семьи Болоховца тоже изменилось. Например, его мать, Анна Михайловна Болоховец, до 2013 года была учительницей в Ивангородской средней школе. Но в июне 2013-го она создала фермерское хозяйство "Ивангородское" с уставным капиталом 1 тыс. грн. Ее партнером стал Андрей Рева, один из конечных бенефициаров ООО "Охотничье-рыболовное предприятие "Егерь". Третью этой компании когда-то владел сам Юрий Болоховец. И именно этой "товке" в свое время Черниговский облсовет передал на долгие годы десятки тысяч гектаров лучших угодий в Ичнянском районе.

Более того, в 2015 году, именно в момент избрания Болоховца депутатом, его супруга Людмила основала ООО "Ивангородское". Сейчас оно владеет огромными массивами земли.

Партнером Людмилы стал все тот же Андрей Рева, а также, как показала историческая связь на Youcontrol, Алла Николаевна Прошукало. Она, согласно декларации до 2021 года, занимала должность ведущего специалиста Главного управления Госгеокадастра в Черниговской области.

"Использовал ли Юрий Болоховец свое депутатское влияние, чтобы обрасти грандиозными землевладениями, или помогал ему в этом "ведущий специалист" Госгеокадастра, или то и другое одновременно, факт остается фактом – сегодняшний глава ГП "Леса Украины" еще в начале своей стремительной карьеры начал воплощать план стать одним из крупнейших частных землевладельцев в своем регионе", – отмечают расследователи.

В 2020 году Болоховца сначала назначили начальником Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Но уже через несколько месяцев он переехал в Киев на должность заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Уже в феврале-2021 Болоховец стал председателем Гослесагентства – органа, формирующего государственную политику в сфере лесного хозяйства и осуществляющего контроль за всеми лесхозами страны. "Это уже был уровень общенационального влияния, но все еще в рамках классической бюрократической системы, где лесхозы формально оставались отдельными юридическими лицами", – отмечают расследователи.

До реформы 2022 года Болоховец публично позиционировал себя как технократ и реформатор. Он говорил о необходимости детенизации рынка древесины, цифровизации учета леса, борьбе с "черными лесорубами" и т.д.. В то же время журналисты и общественные организации фиксировали системные проблемы с прямыми договорами, заниженными ценами на древесину, выборочными кадровыми "чистками" и сохранением на должностях одиозных руководителей лесхозов, лояльных к руководству агентства. Расследователи считают: это свидетельствует о том, что Болоховец не ломал систему, а встраивался в нее.

После лесной реформы ситуация изменилась. В 2022-2023 отдельные лесхозы объединились в ГП "Леса Украины", которое возглавил именно Болоховец. Так он получил беспрецедентную концентрацию власти, отмечают журналисты, – контроль над финансовыми потоками, кадровыми назначениями, продажей древесины и управлением миллионами гектаров леса.

Параллельно резко изменился и личный финансовый профиль Болоховца. Первую декларацию он подал в 2017 году за 2016 год, когда он был директором Нежинского лесхоза. Тогда его официальная зарплата за год составляла 186 тыс. грн, доход жены – еще 6 631 грн. Несмотря на это, семья задекларировала солидные сбережения: 300 тыс. грн наличными, 20 тыс. долл., а также заем 100 тыс. грн, предоставленный третьему лицу. В том же году семья потратила более 1,7 млн грн на приобретение квартиры в Нежине и еще почти 600 тыс. грн на ремонт.

Совокупные расходы в десятки раз превышали официальные доходы, но никакой реакции НАПК это не вызвало. В следующих декларациях имущественные "метаморфозы" только усилились:

В 2017 году в собственности жены появилась квартира в Киеве площадью 48 кв. м без указания стоимости и даты приобретения.

площадью 48 кв. м без указания стоимости и даты приобретения. В 2018 году добавился земельный участок площадью 2 500 кв. м и жилой дом в родном Ивангороде, оформленные на малолетнюю дочь Болоховца, но датированные 2014 годом и отсутствующие в предыдущих декларациях.

В 2024-2025 гг. уже как руководитель ГП "Леса Украины" Болоховец задекларировал более 6,6 млн грн годовой зарплаты, миллионные объемы наличных в гривне, долларах и евро, ценные бумаги на более чем 3 млн грн, а также десятки земельных участков в Черниговской области, формально оформленных на жену. Если сложить только задекларированные площади земли по декларации 2024 года, речь идет о десятках гектаров частной земли. И это без учета земли, сосредоточенной в аренде и через связанные предприятия.

"Даже с учетом роста официальной зарплаты после реформы, финансовая эволюция семьи Болоховца выглядит диспропорциональной, и ее нельзя объяснить легальными доходами. Именно поэтому в 2023-2025 годах появляются уголовные производства ГБР, в частности по фактам злоупотребления властью, самовольного занятия лесных земель, незаконного строительства и возможного отмывания доходов, полученных преступным путем", – отмечают журналисты.

Последствия монополии: "космические" зарплаты, кадровый дефицит и уголовные дела

В итогах 2025 года Болоховец с гордостью объявлял о рекордных 8 млрд грн прибыли предприятия и более 15 млрд грн уплаченных налогов и утверждал, что новая система принесла прозрачность, эффективность и финансовый бум, которого не знала отрасль раньше. Но, как свидетельствуют журналистские расследования, материалы общественных организаций, правоохранительных органов и экономические данные, пока официальные отчеты говорят о рекордных прибылях и инвестициях, независимые эксперты и активисты указывают на серьезные структурные и социальные последствия, которые не отражаются в положительных цифрах отчетов.

В частности, после создания "Лесов Украины" произошла реорганизация структуры управления, а административный аппарат был сокращен за счет слияния функций в новые структуры и филиалы. Часть чиновничьего аппарата сократили на 35-40% с целью экономии средств, которые формально должны были быть перенаправлены на работу в прямом производстве – то есть в лесничествах.

Изменения привели к тому, что значительная часть профессиональных кадров ушла из отрасли, оставив в лесных массивах дефицит опытных специалистов. По данным аналитических материалов, в 2025 году "Леса Украины" испытывали недостаток более 2000 рабочих, включая лесников, трактористов, мастеров леса и других специалистов, которые физически работают в лесу, а не в офисах.

Громады во многих регионах потеряли стабильные доходы, которые они получали от работы традиционных лесхозов, включая рабочие места, налоги и платежи в местные бюджеты. Без четкой политики перераспределения этих доходов новая модель централизованного управления вместо поддержки создала финансовый дисбаланс, где платежи концентрируются в верхушке структуры, а не распределяются по источнику их формирования.

Зарплаты руководства ГП "Леса Украины" тем временем могут вызвать удивление:

Официальная заработная плата гендиректора Болоховца составляет 600 тыс. грн в месяц. Это более 7 млн грн в год .

. В 2025 году исполнительный директор Игорь Лицур задекларировал почти 14,5 млн грн зарплаты и денежного обеспечения.

зарплаты и денежного обеспечения. У директора филиала Слобожанский лесной офис Ивана Гришко получилось почт и 6,5 млн грн .

. В то время директор Столичного лесного офиса Виктор Сахнюк в своей декларации указал более 9 млн грн зарплаты и денежного обеспечения.

зарплаты и денежного обеспечения. Александр Дзюбенко, который возглавлял Центральный лесной офис, фиксирует более 9,5 млн грн зарплаты.

грн зарплаты. Александр Кватирко как директор Полесского лесного офиса получил за год от государства более 8,3 млн грн.

Более того, уменьшение количества работников и централизация способствовали росту коррупционных рисков, о чем открыто сообщали органы прокуратуры и журналисты. В 2025 году ГБР озвучило заявления о "системной коррупции, служебной халатности и откровенном обогащении за счет природных ресурсов" в лесной отрасли. В целом открыто 587 уголовных производств, связанных с нарушениями в сфере лесного хозяйства.

И значительная их часть касается деятельности должностных лиц центрального офиса госпредприятия "Леса Украины" и его филиалов. К примеру:

На Ривненщине руководитель одного из надлесничеств филиала "Полесский лесной офис" ГП "Леса Украины" требовал у подрядчика 3 млн грн за обеспечение его фирме победы на тендере.

На Волыни перед судом предстанет преступная группировка из 15 человек, которая незаконно вырубила более 1,1 тыс. деревьев на территории филиала "Камень-Каширское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины".

В Черкасской области начальник одного из надлесничеств филиала "Центральный лесной офис" ГП "Леса Украины" требовал "дань" с подчиненных лесничих.

Инженер одного из лесных хозяйств ГП "Леса Украины" в Киевской области допустил вырубку 137 деревьев возрастом более 90 лет на более чем 1,1 млн грн.

Последствия ощутил и бизнес: предприятия деревообрабатывающей отрасли сталкиваются с нехваткой сырья и непрозрачными колебаниями рынка, поскольку часть древесины стала предметом биржевых торгов и механизмов, непривычных для местных трейдеров и малых предприятий. Критики реформирования говорят, что вместо реального увеличения объемов обработки и экспорта, новая модель создала искусственный дефицит, который позволяет формировать цены не через стабильность поставок, а через нерегулируемые биржевые механизмы.

Генеральный директор "Лесов Украины" Болоховец фактически стал единоличным координатором всех процессов: от определения объемов заготовки древесины до контроля за ее реализацией на биржах и зачислением налогов. Такое скопление полномочий привело к ситуации, когда предприятие одновременно выступает и хозяйствующим субъектом, и контролирующим органом в лесной сфере.

Именно это, по заключению НАПК, порождает коррупционные риски "из-за отсутствия четких механизмов отбора лесных участков" и злоупотребления при планировании строительства дорог и вырубках древесины. В отдельных случаях уже открыты уголовные производства из-за этих злоупотреблений:

Сначала суд отправил под стражу Болоховца , уличенного ГБР в незаконном обогащении .

, . Далее было подозрение от Офиса генерального прокурора исполнительному директору ГП "Леса Украины" Игорю Лицуру в злоупотреблении служебным положением при закупке госпредприятием тракторов, а от ГБР – в закупке мобильных телефонов по завышенным ценам (по этому факту получил подозрение и директор департамента IT-технологий ГП Андрей Вороной).

в злоупотреблении служебным положением при закупке госпредприятием тракторов, а от ГБР – в закупке мобильных телефонов по завышенным ценам (по этому факту получил подозрение и директор департамента IT-технологий ГП Андрей Вороной). Затем против операционного директора ГП "Леса Украины" Александра Кватирко , который ранее занимал должность директора Полесского лесного офиса, ГБР открыло уголовное производство по подозрению в незаконном обогащении.

, который ранее занимал должность директора Полесского лесного офиса, ГБР открыло уголовное производство по подозрению в незаконном обогащении. Далее было подозрение во вмешательстве в работу системы электронного учета древесины директору филиала "Столичный лесной офис " Виктору Сахнюку (постановление от 26.08.2025 по делу 757/35918/25-к).

(постановление от 26.08.2025 по делу 757/35918/25-к). Экс-директору филиала "Восточный лесной офис" ГП "Леса Украины" Александру Кравченко вручили подозрение в превышении служебных полномочий, которое нанесло ущерб на более 68 млн грн.

В 2024-2025 ключевыми фигурантами дел ГБР и НАБУ стали Юрий Болоховец и его многолетний управленческий партнер, бывший заместитель председателя Государственного агентства лесных ресурсов Виктор Смаль. Ключевая правовая квалификация – незаконное обогащение, то есть приобретение активов, стоимость которых существенно превышает законные доходы, подтвержденные декларациями.

21 июля 2025 года ГБР задержало Болоховца. Законные доходы чиновника не могли покрыть даже треть расходов, а подтвержденную разницу между официальными доходами и реальными активами следствие оценило в не менее 7 млн 925 тыс. грн. Во время досудебного расследования установлено, что только за 2021-й год Болоховец фактически стал владельцем элитной недвижимости в центре Киева, восьми земельных участков, грузового автотранспорта, а также значительно приумножил денежные активы на банковских счетах.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 90 млн грн. Когда дело передали по подследственности в НАБУ и САП, защитник подозреваемого подал в ВАКС ходатайство об изменении меры пресечения, и размер залога снизили в десять раз – до 9 млн грн.

После внесения залога Болоховец вышел из СИЗО и фактически сохранил управленческое влияние в государственном предприятии. СМИ сообщали о его возвращении к выполнению управленческих функций, что вызвало логичные вопросы об эффективности внутренних предохранителей в системе управления стратегической государственной отраслью. В то же время никаких окончательных судебных решений по делу на данный момент не принято, а сам фигурант публично отрицает все выдвинутые обвинения.

Смаль, кстати, за годы государственной службы приобрел движимого и недвижимого имущества втрое больше, чем за годы ведения довольно успешного частного бизнеса. Также известно, что его жена владеет недвижимостью во временно оккупированном Крыму, а фирмы близких знакомых получают лесорубные билеты и выигрывают тендеры на реализацию проектов, связанных с Виктором Смалем

Подводные камни "Лесов Украины": "лесное гестапо", проблемный набсовет и российский след

Параллельно с централизацией экономической и административной власти в "Лесах Украины" сформировался собственный силовой механизм – так называемый "Департамент безопасности". Этот орган был создан, по словам участников отраслевой среды, якобы для контроля над кадрами и подавления любой "непокорности" среди лесоводов.

Официальных сообщений о нем мало, но свидетельства уволенных сотрудников, а также обсуждения в среде работников лесного хозяйства описывают структуру как внутренний силовой аппарат, который занимается мониторингом лояльности и давлением на тех, кто не согласен с директивами центрального руководства.

На официальном сайте ГП "Леса Украины" отсутствует информация о департаментах и подразделениях этого крупного государственного предприятия и их руководителях. Но люди, которые знакомы со структурой ГП и экоактивисты утверждают, что в ГП "Леса Украины" есть и Департамент безопасности, и Отдел внутренней и экономической безопасности.

"Ранее внутреннюю безопасность возглавлял Владимир Рейман. Его Болоховец уволил, поставив вместо него Степана Довгуня. Господин Рейман обратился в Печерский районный суд г. Киева с иском к ГП "Леса Украины" о признании приказа об увольнении незаконным и отмене приказа, восстановлении на работе, взыскании средней заработной платы за время вынужденного прогула. И восстановился. Чтобы оставить контроль за потоками и управление департаментом в ручном режиме Степаном Довгунем, было создано новое подразделение, куда перевели всех работников из предыдущего. И остался Владимир Рейман руководителем департамента, но без людей и полномочий", – говорится в расследовании.

Степан Довгунь – фигура, о которой практически нет открытой информации в официальных источниках, но которая фигурирует в критических комментариях бывших работников. По их словам, этот человек много лет работал в структуре МВД. Именно возглавляемый им "департамент безопасности" в некоторых описаниях предстает как инструмент давления на "нелояльных" работников.

"Довгунь работает на славу Болоховца. Он в лесах для того, чтобы заниматься рэкетом. Запугивать обычных работников сфабрикованными уголовными делами, ведь старые связи работают. А еще за деньги господин Довгунь готов не видеть ничего и помочь "почти" каждому. Ведь при проверке в заказниках "Зубр" и "Воротнив" на Волыни, Степан Зиновьевич как и его подчиненные не увидели не то, что незаконных зданий, которые строили для Болоховца и Кватирка, он вообще там не увидел никаких зданий. А вот правоохранители, в частности Офис Генерального прокурора, имеет лучшее зрение, чем работники (отдел безопасности – ред.) ГП "Леса Украины", из-за чего сейчас открыты многочисленные уголовные производства", – описывали деятельность Довгуня общественные активисты.

Также в конце 2025 года публичным стал факт, который до этого оставался вне поля зрения широкого круга экспертов: наблюдательный совет ГП "Леса Украины" функционирует в составе, не соответствующем требованиям нормативных актов. В приказе № 54 об утверждении Положения об этом совете за подписью уже упомянутого ранее Виктора Смаля, а именно в пункте 2.4 указано, что "Наблюдательный совет состоит из 5 (пяти) человек включительно с Председателем" – три "независимых" и 2 представителя государства.

Вместо предусмотренных пяти членов, Наблюдательный совет состоит из четырех человек. Это обстоятельство подтверждается как публичными материалами в медиа, так и внутренними документами предприятия, копии которых обнародованы журналистами. В частности, именно совет из четырех членов утвердил Кабмин своим распоряжением от 21 января 2025 г. № 46-р.

"На первый взгляд, речь идет о формальном нарушении. Однако юридические последствия такого "формализма" являются принципиальными. В соответствии с законодательством и уставными документами государственных предприятий, наблюдательный совет в неполном составе не имеет полномочий принимать легитимные решения. Это означает, что любые решения о назначении, продлении контракта или увольнении генерального директора, а также согласовании значительных сделок, принятые таким органом, могут быть признаны ничтожными в судебном порядке", – объясняют расследователи.

Несмотря на отсутствие полномочного состава, наблюдательный совет ГП "Леса Украины" начал выполнять функции и согласовывать выплату вознаграждений своим членам. По данным журналистских расследований, общая сумма выплат составила почти 7 млн грн.

Именно это стало основанием для открытия уголовного производства по факту возможного нанесения ущерба государственным интересам. По заявлению общественной организации "Открытый лес" Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство № 42025000000001058 по факту безосновательного начисления и выплаты вознаграждений. Досудебное расследование осуществляется по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины – растрата государственного имущества в особо крупных размерах. Следствие проверяет возможные злоупотребления должностных лиц, причастных к функционированию наблюдательного совета.

Председатель набсовета Алексй Кучер, к слову, совмещает несколько статусов: бывший народный депутат, бывший Председатель Харьковской ОГА, председатель Государственной регуляторной службы Украины и представитель государства в наблюдательном совете ГП "Леса Украины". Именно в этом качестве Кучер системнопублично защищает Болоховца.

Кучер не получает вознаграждения за участие в наблюдательном совете ГП "Леса Украины", в отличие от иностранных членов. В то же время его публичная позиция выходит далеко за пределы нейтрального надзора.

Фактически он выступает как адвокат управленческой команды предприятия. По информации источников, лоббировал назначение Кучера, настаивая на включении его в состав совета как представителя от государства, лично народный избранник Олег Бондаренко. В одном из интервью, датированных еще 2021-м годом, Бондаренко, возглавляющий Комитет ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования, заявлял, что "с руководством Гослесагентства на одной волне – у нас общие приоритеты и общие цели". На тот момент во главе Гослесагентства стоял Болоховец.

"Дополнительное измерение этой истории связано с кадровыми решениями в регионах. По данным журналистов и местных источников, в Харьковской области фиксируется тесная связь между кадровыми назначениями в структуре ГП "Леса Украины" и бывшим окружением Кучера еще со времен его работы в облгосадминистрации. В частности, смена руководства в Слобожанском лесном офисе в начале января 2026 года произошла без публичных объяснений и сопровождалась кадровыми перестановками, которые связывают с вертикалью влияния Болоховец-Смаль.... Кучера называют "крышей" лесной мафии на Харьковщине и главным лоббистом группы Шахова/Батырсултанова", – также отмечают расследователи.

Имя Хабиба Батырсултанова фигурирует в публикациях независимых общественных инициатив и расследовательских сообществ как связанное с серией бизнес-структур и операций в лесной отрасли Украины. По данным профессиональных open-source групп, Батырсултанов – лицо, чей бизнес тесно взаимосвязан с оборотом древесины в нескольких областях, включая Харьковскую.

Батырсултанов связан с сетью компаний, среди которых ООО "Агро-Х", ООО "Тудест", ООО "Монтана-лес" и другие юридические лица, которые были участниками оборота древесины через официальные биржевые механизмы в различных лесхозах областей, в частности через Волчанский, Купянский и Изюмский лесхозы Харьковщины. В ряде случаев такие операции происходили в условиях, когда цены реализации сырья были значительно ниже рыночных, что вызвало подозрения относительно непрозрачности сделок и возможного искусственного занижения цен при поставке лесоматериалов.

Из постановления Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда известно, что детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве № 52024000000000279 от 06.06.2024 по завышению цен на древесину для строительства фортификаций на Харьковщине по признакам присвоения и растраты имущества в особо крупных размерах или организованной группой путем злоупотребления служебным положением. Всего в течение 2023-2024 гг. департамент ЖКХ ХОВА заключил более 200 договоров на поставку лесоматериалов на сумму 325 млн грн, при этом чиновники покупали лес у так называемых "перекупщиков", которые брали древесину других предприятий: ООО "Тусан", ООО "Агро-Х", ООО "Монтана-лес" и ООО "Тудест".

Также у Батырсултанова из окружения Болоховца могут быть связи с Россией. Семья Батырсултановых зарегистрировала предпринимательскую деятельность на территории, находящейся под контролем РФ. Отец Хабиба, Махач Батырсултанов, в мае 2023 года перерегистрировал свою компанию ООО "Диброва" в соответствии с российским законодательством на территории села Меловое в Луганской области, которое уже несколько лет оккупировано российскими войсками.

Руководителем перерегистрированной структуры стал родной брат – Ахмед Батырсултанов. Именно на него приходится значительная часть прибыли. По данным журналистов, в 2024 году эта компания задекларировала доход примерно млн российских рублей в рамках деятельности под российской юрисдикцией. Одновременно с этим в Украине против Махача Батырсултанова открыто уголовное производство по подозрению в помощи государству-агрессору.

В некоторых общественных группах Батырсултанова без прямого документального подтверждения называют "кошельком" в схемах, которые якобы связаны с экс-нардепом Сергеем Шаховым. Шахов был нардепом 8 и 9 созывов от пророссийской партии "Наш край" и был объявлен в розыск Высшим антикоррупционным судом Украины, и сейчас находится в базе розыска НАБУ.

Доказательством связи между Шаховым и Болоховцем может служить их переписка, в которой они на заседании ВРУ обсуждают замену руководителя ГБР. Тогда еще председатель Гослесагентства Юрий Болоховец жалуется народному депутату Сергею Шахову, что его вызвали на допрос в ГБР. Шахов считает, что пора менять руководителя ГБР, потому что "он без берегов".

Дальнейшее игнорирование системных проблем в лесной отрасли означает молчаливое согласие с их существованием, отмечают журналисты. Поэтому единственным рациональным и ответственным шагом сегодня является полный пересмотр реформы, ее реальных последствий и управленческих решений, принятых в рамках деятельности ГП "Леса Украины", который должен включать:

независимый аудит всей отрасли;

временное отстранение лиц, фигурирующих в публичных и правоохранительных расследованиях;

перезапуск наблюдательного совета в легитимном составе;

тщательную проверку кадровых решений;

возвращение реального контроля профессиональному сообществу и громадам.

Важным условием называют увольнение и наказание согласно действующему законодательству Юрия Болоховца и его подельников. "Важным, но не ключевым. Для демонтажа системы "золотого теленка" недостаточно простой ротации кадров или очередного ребрендинга вывесок. Необходима полная деконструкция нынешней модели, превратившей государственное достояние в частную кормушку. Если сегодня не остановить "систему Болоховца", завтра Украина может остаться не только без лесов, но и без доверия цивилизованного мира, которое является жизненно необходимым для нашего выживания как государства", – резюмируют расследователи.