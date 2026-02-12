В Карпатах уничтожили леса нацпарка на 33 млн грн: объявлено 15 подозрений

Правоохранители разоблачили на Ивано-Франковщине систематические нарушения в сфере охраны окружающей среды (в частности речь идет о масштабных вырубках природоохранных лесов), в результате чего государству был нанесен ущерб более чем на 36 млн грн. На данный момент начато 13 уголовных производств и объявлено 15 подозрений.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Он отметил, что преступления в лесной сфере – это не только незаконные рубки, но и служебная халатность при выдаче лесорубных билетов.

Массовые вырубки в национальном парке

Крупнейшим зафиксированным эпизодом стала незаконная рубка 748 деревьев в национальном природном парке "Гуцульщина", где в 2022 году незаконно заготовили и реализовали древесину на почти 33 млн грн. По данному факту объявлено подозрения бывшим работникам "Кутского лесного хозяйства".

Также в Ивано-Франковской областной прокуратуре сообщили, что на территории Косовского райагролеса в пределах природного парка "Гуцульщина" обнаружили вырубку почти трех десятков деревьев пихты на сумму 2,7 млн гривен. Это произошло из-за того, что исполняющий обязанности лесничего в 2021-2023 годах "закрывал глаза" на самовольные рубки на вверенной ему территории.

Какие нарушения обнаружили в лесах Прикарпатья

Небрежности при выдаче лесорубных билетов в Коломыйском САЛГ.

в Коломыйском САЛГ. Незаконные рубки на территории Яворивского, Устерицкого, Долгопольского, Белеевского, Перегинского, Поляницкого и Марковецкого лесничеств.

на территории Яворивского, Устерицкого, Долгопольского, Белеевского, Перегинского, Поляницкого и Марковецкого лесничеств. Перевозка незаконно срубленной древесины.

незаконно срубленной древесины. Незаконные порубки в защитных насаждениях регионального филиала "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця".

в защитных насаждениях регионального филиала "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця". Рубки в Болеховской территориальной общине.

Среди фигурантов – бывшие руководители и лесничие государственных лесохозяйственных предприятий, а также физические лица. Им грозит до 10 лет тюрьмы, в зависимости от совершенных нарушений.

"Каждый эпизод задокументирован – от инженерно-экологических экспертиз до почерковедческих исследований Каждый установленный факт получит надлежащую правовую оценку", – предупредил Кравченко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что суд вернул в собственность государства 24 гектара леса в Обуховском районе Киевской области, которые в 2004 году были незаконно переданы семье предателя Виктора Медведчука из-за изменения целевого назначения без решения правительства. Хозяйственный суд Киева и апелляция удовлетворили иск прокуратуры, и право собственности официально вернули государству.

