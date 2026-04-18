Главные лесники в регионах шокировали своими зарплатами: некоторым платят почти как гендиректору "Укрпочты"

Руководители региональных офисовГП "Леса Украины", как и сам гендиректор компании, получают одни из самых больших зарплат в Украине. За прошлый год некоторые руководители филиалов указали зарплату в размере более 10 млн грн. Таким образом, лесники приблизились к уровню зарплаты гендиректора "Укрпочты".

Об этом говорится в опубликованных на сайте НАПК декларациях. Так, Сергей Дмитренко в 2023-м задекларировал 3 млн 195 тыс. 674 грн зарплаты от "Восточного лесного офиса", который он возглавляет, и еще 101 тыс. 677 грн от "Слобожанского лесного офиса". Это около 205 тыс. грн в месяц "чистыми".

Александр Грицай, глава "Южного лесного офиса", в 2025-м заработал от филиала ГП "Леса Украины" 6 млн 281 тыс. 222. Это примерно 403 тыс. грн "чистыми" в месяц.

Директор "Карпатского лесного офиса" Игорь Чебан – абсолютный рекордсмен по размеру заработной платы. В прошлом году он получил 10 млн 631 тыс. 58 грн. Это примерно 682 тыс. грн в месяц "чистыми". Жена Чебана работает в "Подольском лесном хозяйстве" и показала зарплату в размере 59 тыс. грн в месяц "чистыми".

Василий Гончар, директор филиала "Подольский лесной офис", задекларировал за прошлый год 9 млн 575 тыс. 317 грн. Это примерно 614,4 тыс. грн в месяц "чистыми".

Руководитель "Северного лесного офиса" Вячеслав Киченок заработал за прошлый год 10 млн 333 тыс. 39 грн зарплаты. Это примерно 663 тыс. грн в месяц "чистыми".

Кроме того:

Сергей Заец, директор "Столичного лесного офиса", задекларировал 386,5 тыс. грн в месяц "чистыми".

Владимир Касюхнич ("Центральный лесной офис") – 292,1 тыс. грн в месяц "чистыми"

Генеральный директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец за 2025-й задекларировал зарплату в 8 млн 13 тыс. 105 грн. Это примерно 513,1 тыс. грн в месяц "чистыми".

Для сравнения, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в 2024-м зарабатывал менее 600 тыс. грн в месяц. В прошлом году в одном из эфиров он говорил уже об около 700 тыс. грн. Однако, у лесовиков есть шансы обогнать по уровню зарплаты одного из самых высокооплачиваемых менеджеров государства.

Кстати, Болоховец в прошлом году внес залог и вышел из-под ареста. Напомним, по данным ГБР, чиновник мог обогатиться, используя свое служебное положение. В ходе досудебного расследования установлено, что:

В 2021 году , находясь на посту главы Гослесагентства, он фактически стал владельцем активов на общую сумму 10,4 млн грн , что значительно превышает его законные доходы.

, находясь на посту главы Гослесагентства, он фактически стал владельцем активов на общую сумму , что значительно превышает его законные доходы. Среди приобретенных активов – элитная недвижимость в центре Киева , в частности квартира на Печерске стоимостью более 9 млн гривен .

, в частности квартира на Печерске стоимостью более . Также установлено приобретение 8 земельных участков на 24 га и грузового автотранспорта .

и . Значительно приумножились его денежные активы на банковских счетах.

"Законные доходы чиновника не могли покрыть даже треть расходов, а подтвержденную разницу между официальными доходами и реальными активами следствие оценило в не менее 7 млн 925 тыс. грн", – отметили в ГБР.

Суд отправил под стражу руководителя "Лесов Украины" Юрия Болоховца по подозрению в незаконном обогащении на более 7,9 млн грн. По версии следствия, Болоховец, которого активисты неоднократно обвиняли в коррупции, всего за год обзавелся элитной квартирой в Киеве, земельными участками и накопил крупные суммы на банковских счетах.

Ранее экс-директор филиала "Леса Украины" тоже погорел на незаконном обогащении. У него дома нашли наличность на сотни тысяч долларов.

