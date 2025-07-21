Дело на 8 млн грн: гендиректор ГП "Леса Украины" получил подозрение в незаконном обогащении

Генеральному директору государственного предприятия "Леса Украины" Юрию Болоховцу сообщили подозрении в незаконном обогащении на более чем 7,9 млн грн, он был задержан. По версии следствия, чиновник категории "А" всего за год обзавелся элитной квартирой в Киеве, земельными участками и накопил крупные суммы на банковских счетах. Сам Болоховец уже отреагировал на подозрение, по которому ему грозит до 12 лет лишения свободі с конфискацией имущества.

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Об объявлении подозрения сообщили генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и Государственное бюро расследований (ГБР). Имя фигуранта официально не называют, но указанную должность занимает именно Болоховец.

"Разоблачен один из ключевых фигурантов лесной сферы – генеральный директор государственного предприятия "Леса Украины". Он государственный служащий категории "А". И по этому статусу – особая ответственность. Сегодня ему сообщено о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины)", – сообщил Кравченко.

Кравченко добавил, что этот случай является лишь "отдельным эпизодом" в десятках уголовных производств, касающихся деятельности ГП "Леса Украины". Генпрокурор подчеркнул, что правоохранительные органы работают над вопросом системно.

Детали преступной схемы и разоблаченные факты

По данным ГБР, задержанный чиновник мог обогатиться, используя свое служебное положение. В ходе досудебного расследования установлено, что:

В 2021 году , находясь в должности председателя Гослесагентства, он фактически стал владельцем активов на общую сумму 10,4 млн грн , что значительно превышает его законные доходы.

, находясь в должности председателя Гослесагентства, он фактически стал владельцем активов на общую сумму , что значительно превышает его законные доходы. Среди приобретенных активов – элитная недвижимость в центре Киева , в частности квартира на Печерске стоимостью более 9 млн гривен .

, в частности квартира на Печерске стоимостью более . Также установлено приобретение 8 земельных участков и грузового автотранспорта .

и . Значительно приумножились его денежные активы на банковских счетах.

"Законные доходы чиновника не могли покрыть даже треть расходов, а подтвержденную разницу между официальными доходами и реальными активами следствие оценило в не менее 7 млн 925 тыс. грн", – отметили в ГБР.

При этом отмечается, что чиновник пытался скрыть нажитое и прибегнул "к сложной схеме легализации, привлекая близкое окружение". В частности, квартира в центре Киева была оформлена на близкого товарища чиновника. Этот товарищ, по версии следствия, фактически не имел отношения к приобретению недвижимости.

"Все переговоры с продавцом, выбор объекта, заключение договоров и расчеты проводила жена подозреваемого, действуя от имени "номинального" владельца. Похожие действия были приняты и по оформлению земельных участков и транспорта – использовано подставных лиц и фиктивные договоры. Большинство платежей осуществлялись наличными или со счетов третьих лиц", – говорится в сообщении.

Реакция Болоховца на подозрение

Сам Юрий Болоховец на странице в Facebook прокомментировал ситуацию. Он заявил, что элитную квартиру арендует его семья, и этот вопрос он "комментировал уже много раз".

"Владелец квартиры – предприниматель. По состоянию на 2021 год у него был более чем достаточный официальный доход для покупки недвижимости. Владелец квартиры владеет не одним объектом недвижимости и сдает их в аренду. Квартира арендуется моей женой по рыночной стоимости, информация об аренде всегда вносилась в декларацию о доходах", – заявил Болоховец.

Скандал с "Лесами Украины" – уже не первый

Еще в марте 2025 года прошли обыски в филиале государственного предприятия "Леса Украины". Следственные действия неофициально связывали с предыдущими обысками у самого Болоховца. Источники уже тогда сообщали, что Болохвца могут подозревать в незаконном обогащении.

По данным СМИ, Болоховец в последнее время столкнулся с обвинениями в самозахвате земли и коррупционных действиях. Согласно материалам расследований, он и его окружение якобы захватили более 80 гектаров земли возле леса Черниговской области, где построили частное имение с домами, озером, конюшней и вольерами для животных. Значительная часть территории записана на родителей и друзей участников схемы, считают журналисты.

Кроме того, ранее ранее ГБР вручило подозрения должностным лицам госпредприятия "Леса Украины" в деле о закупке телефонов на почти 19 млн грн по завышенным ценам. Среди подозреваемых – исполнительный директор и двое директоров департаментов.

Болоховец был назначен заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины в 2020 году. А в феврале 2021 года он стал председателем Гослесагентства.

Согласно декларациям, зарплата Болоховца с 2016 по 2022 год на разных должностях в лесоохранных структурах колебалась от 15,5 тысячи грн до 39,6 тысячи грн в месяц. А в 2023 году, уже в должности директора новосозданного ГП "Леса Украины" его зарплата достигла 127 931 грн в месяц.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее экс-директор филиала "Леса Украины" тоже погорел на незаконном обогащении. У него дома нашли наличку на сотни тысяч долларов.

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