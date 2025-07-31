Безуглая снова пришла на митинг за возвращение независимости НАБУ и САП: ее встретили криками "Позор". Видео

Народный депутат Марьяна Безуглая, которая недавно призналась, что имеет синдром Аспергера, в очередной раз пришла на митинг за возвращение независимости НАБУ и САП. Участники в столице встретили скандального парламентария криками "Ганьба!".

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Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA с места события. Заметим, что депутат сама же и голосовала за закон №12414, против которого протестуют украинцы.

На митинге Безуглая пыталась дать качество комментарии СМИ, но протестующие громко перекричали ее слова.

Напомним, что утром 31 июля возле Верховной Рады украинцы собрались на митинг с требованием к народным депутатам вернуть независимость НАБУ и САП. Участники протеста призвали парламентариев не тянуть со временем и принять решение по антикоррупционным органам.

Что предшествовало

Депутаты Верховной Рады 22 июля поддержали законопроект №12414, который предусматривает подчиненность Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры Офису генерального прокурора Украины. В частности, "за" отдали голоса 263 парламентария, а против выступили лишь 13.

Во многих городах страны впервые разгорелись масштабные митинги, однако президент Владимир Зеленский все же подписал закон. В то же время общественное сопротивление не прошло безрезультатно: был разработан новый проект закона №13533, к работе над текстом которого присоединились представители НАБУ и САП.

24 июля в Киеве к протестующим, собравшимся на площади возле театра им. Ивана Франко, присоединилась и Безуглая. Появление нардепа, которая сама же проголосовала за скандальный закон, совсем не понравилось активистам, поэтому рядом с ней они начали поднимать таблички с надписями: "Безуглую в дурку".

Как сообщал OBOZ.UA, депутат ВРУ Марьяна Безуглая, которая регулярно попадает в скандалы из-за своих заявлений, призналась, что имеет расстройство аутистического спектра. По ее словам, у нее – синдром Аспергера, который характеризуется трудностями в социальном взаимодействии.

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