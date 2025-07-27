Безуглая рассказала, какой у нее синдром. Что он означает и какие симптомы

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая, которая регулярно попадает в скандалы из-за своих заявлений, призналась, какое у нее расстройство аутистического спектра. У политика синдром Аспергера, который характеризуется трудностями в социальном взаимодействии.

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Об этом она написала в комментарии к сообщению Елены Шкарповой в Facebook. Автор поста писала о том, что Безуглая "как личность не вписывается в общественно-принятые нормы, а причины этому настолько глубокие, что я могу лишь очень поверхностно о них судить и все равно точно ошибусь".

"Спасибо, что так внимательно написали и вникли в суть. Аспергера, или нейроотличное мышление. Большинство людей, которые об этом знали, прямо или косвенно, использовали знания максимально грубо. А первым народным депутатом, которому я прямо об этом сказала (кроме, когда меня отбирали в "Слугу народа"), был Вениславский", – ответила на это нардеп.

С ним она сидела рядом на заседаниях Комитета нацбезопасности, обороны и разведки – по словам Безуглой, они работали над совместным проектом, и Вениславский на нее "быковал". Политик говорит, что поговорила с ним и попросила говорить ей все прямо, если она где-то не видит эмпатических нюансов.

"Он вроде понял, и даже немного с ним стало легче, но потом начал с тройной силой "мочить" меня везде, где только мог, без всякого предупреждения или объяснения. Конечно, дальше я огрызалась. Любой желающий может проследить наш конфликт. Честно, это был удар. После этого почти никому не открывалась. А те, кому и говорила, опять же, использовали это против меня", – написала она.

Говоря о людях с синдромом Аспергера, политик описала их и себя так:"Наше мышление действительно несколько иное. Я мыслю структурами, алгоритмами, верификацией. Те или иные факты, наблюдения накладываются друг на друга в единую базу данных, как в компьютере, и далее выводится результат, который состоит из всех, по моему мнению, учтенных переменных. Я чувствую эмоции, но несколько иначе. И по большей части это результат сознательной социализации. У меня высокий порог страха и так далее. Нам также очень трудно врать, я фактически не вру, но, конечно, могу ошибаться в суждениях".

Что такое синдром Аспергера

Синдром Аспергера – это расстройство аутистического спектра, характеризующееся трудностями в социальном взаимодействии, ограниченными и повторяющимися моделями поведения, а также часто – специфическими интересами.

Люди с синдромом Аспергера могут иметь нормальный или даже высокий уровень интеллекта и речевых навыков, но испытывают трудности с пониманием социальных сигналов, эмпатией и взаимодействием с другими.

Основные признаки и симптомы этого синдрома включают:

– Ограниченные, стереотипные интересы. Часто люди с синдромом Аспергера имеют интенсивные, узкоспециализированные интересы. Они могут сосредотачиваться на одной теме или хобби, тратя много времени и энергии на нее.

– Социальные трудности. Взаимодействие с другими может быть трудным. Люди с синдромом Аспергера могут испытывать трудности с пониманием социальных сигналов и невербальной коммуникации или проявлять социально неприемлемое поведение.

– Особенности коммуникации. Речь может быть формальной, монотонной или перегруженной деталями. Они также могут иметь трудности с пониманием шуток, иронии и неоднозначных выражений.

– Рутина и изменения. Люди с синдромом Аспергера часто предпочитают иметь стабильную, неизменную рутину и могут реагировать беспокойством или стрессом на изменения.

– Сенсорная чувствительность. Может быть повышенная или пониженная чувствительность к сенсорным раздражителям, таким как свет, звук, прикосновение.

– Избегание зрительного контакта. Лица с данным синдромом могут избегать глазного контакта во время разговора, что может влиять на коммуникацию.

– Трудности с эмпатией. Может быть сложно понимать или предвидеть эмоции и переживания других людей.

Напомним: 24 июля во многих городах Украины в третий раз прошли мирные митинги против закона №12414 относительно НАБУ и САП. В Киеве к протестующим, которые собрались на площади возле театра им. Ивана Франко, присоединилась и народный депутат Марьяна Безуглая. Однако появление политического деятеля, которая сама же проголосовала за скандальный закон, совсем не понравилось активистам, поэтому рядом с ней они начали поднимать таблички с надписями: "Безуглую в дурку".

Свое появление на протесте нардеп заблаговременно анонсировала в соцсетях. Однако, по словам политика, она хочет привлечь внимание к проблемам армии, мол, других способов быть услышанной нет. Кстати, самих участников митинга она назвала "детьми с матом на картонках".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно нардеп Марьяна Безуглая снова решила высказаться об умерших – на этот раз она с осуждением прокомментировала своего коллегу из Верховной Рады Ярослава Рущишина, который погиб в ДТП 24 июля. Он, по ее словам, "был за все хорошее и против всего плохого" и "комендантский час на него не распространялся". В комментариях к сообщению многие читатели ее страницы – среди них и народные избранники – выразили возмущение неуместными комментариями.

А ранее Безуглая набросилась на Тараса Тополю после того, как украинский артист поделился фото своей разрушенной из-за российского обстрела квартиры. Депутат раскритиковала певца за "фейковую службу". Она заявила, что уничтоженное жилье – это якобы "карма" для звезды.

В ответ на это Тополя объявил сбор на психиатра Марьяне Безуглий. Собрав первые 500 000 грн, он обратился к нардепу и сообщил, что уже найдено медицинское учреждение и специалистов, готовых взяться за ее лечение.

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