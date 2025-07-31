'Не тяните время': под Радой начались протесты с требованием вернуть независимость НАБУ и САП. Фото и видео

Утром 31 июля возле Верховной Рады украинцы собрались на митинг с требованием к народным депутатам вернуть независимость НАБУ и САП. Участники протеста призвали народных избранников не затягивать время и принять решение касательно антикоррупционных органов.

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Люди потребовали принять законопроект №13533, который должен исправить скандальные нормы уже действующего закона №4555, бывшего законопроекта №12414, относительно НАБУ и САП. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA.

Чего требуют от нардепов

В столице несколько десятков человек собрались возле Верховной Рады, чтобы призвать парламентариев поддержать законопроект №13533 и вернуть таким образом независимость НАБУ и САП. Участники митинга выразили недовольство последними законодательными изменениями, которые фактически подчинили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру генеральному прокурору Украины.

Как и на предыдущих акциях протеста, украинцы требовали обратить внимание на ситуацию с Бюро экономической безопасности, ведь Кабинет министров на заседании 30 июля снова не назначил Александра Цивинского на должность директора ведомства.

В очередной раз на митинг пришла народный депутат Марьяна Безуглая. Украинцы встретили народного депутата криками "Ганьба!". Примечательно, что Безуглая вместе со своими коллегами по парламенту проголосовала за законопроект №12414, относительно НАБУ и САП. Однако затем начала посещать митинги, которые выступали против решения, которое она в том числе поддержала.

Что предшествовало

За проект закона №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП и передает их генпрокурору, проголосовали 263 народных депутата. Против выступили всего 13 народных избранников.

Вечером 22 июля президент Владимир Зеленский подписал законопроект. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также подписал проект указанного закона, о чем свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В тот же вечер, 22 июля, в ряде украинских городов люди вышли на мирные акции. Граждане протестовали против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414. Люди опасались, что в случае вступления его в силу НАБУ и САП потеряют независимость.

Спустя два дня Зеленский заявил, что согласовал текст законопроекта, который должен гарантировать независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Глава государства назвал текст проекта закона "сбалансированным".

В то же время генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура остались независимыми. Он подчеркнул, что не планирует злоупотреблять новыми полномочиями, которые получил после принятия изменений в законодательство.

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