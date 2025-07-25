'Безуглую в дурку': депутатка, которая пришла на митинг против закона о НАБУ и САП, за который сама и голосовала, стала мемом. Вирусные фото

В четверг, 24 июля, во многих городах Украины в третий раз прошли мирные митинги против закона №12414 относительно Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры. В Киеве к протестующим, которые собрались на площади возле театра им. Ивана Франко, присоединилась и народный депутат Марьяна Безуглая. Однако появление политического деятеля, которая сама же проголосовала за скандальный закон, совсем не понравилось активистам, поэтому рядом с ней они начали поднимать таблички с надписями: "Безуглую в дурку".

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Соответствующие кадры с митинга за считанные минуты облетели сеть. Вместо того, чтобы объединиться с народом, Безуглая стала мемом, ведь пользователи уже успели придумать немало ироничных комментариев к фотографиям.

"Приветствую, Несокрушимые! Слава нации – смерть врагам! В Киеве на протестных акциях, было замечено оружие массового поражения мозгов".

"Безуглая всем своим видом демонстрирует что таки да, уже надо, уже ее там (в "дурке". – Ред.) бл*ть заждались".

Стоит заметить, что свое появление на протесте нардеп заблаговременно анонсировала в соцсетях. Однако, по словам политика, она хочет привлечь внимание к проблемам армии, мол, других способов быть услышанной нет. Кстати, самих участников митинга она назвала "детьми с матом на картонках".

Протестующие не стеснялись показывать свое недовольство приходом депутата на площадь возле театра Франко, поэтому громко кричали: "Позор!" и "Безуглую вон!". Она старалась не реагировать на шум, а просто подняла над головой плакатик со словами: "Отставка Сырского".

Напомним, что депутаты поддержали законопроект №12414, который предусматривает подчиненность Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры Офису генпрокурора, 22 июля. За проголосовали 263 политических деятеля, а против – 13. Тогда во многих городах Украины впервые разгорелись масштабные митинги, но президент Владимир Зеленский все же подписал закон.

Однако общественное сопротивление не прошло безрезультатно. Был разработан новый проект закона №13533, к работе над текстом которого присоединились представители НАБУ и САП.

Ранее OBOZ.UA рассказал, кто из украинских звезд пришел поддержать активистов на протестах против закона о НАБУ и САП.

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