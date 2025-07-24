На протестах против закона о НАБУ и САП заметили украинских звезд: кто пришел поддержать митингующих

22 и 23 июля во многих городах Украины состоялись массовые протесты против закона №12414, который предусматривает подчиненность Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры Офису генпрокурора. В Киеве митингующие собрались на площади возле Национального академического драматического театра им. Ивана Франко, а поддержать их пришло немало отечественных знаменитостей .

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Некоторые из звезд подготовил таблички с короткими надписями, чтобы выразить несогласие с принятым законом, а кто-то общался с согражданами и кричал с ними различные лозунги. Кадрами с протестов они делились в своих социальных сетях.

К митингующим присоединилась певица Анжелика Рудницкая, ведущая Маричка Падалко и актриса Римма Зюбина. На личной странице в Instagram исполнительница обнародовала совместное фото со знаменитостями, чем продемонстрировала их четкую гражданскую позицию.

Не остались в стороне от протеста и участники группы Ziferblat, которые в этом году представляли нашу страну на Евровидении. В своих stories артисты поделились видео, где вместе с согражданами громко кричали: "Позор!".

Блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский вышел на площадь с плакатом, где написал: "#12414 прутня, глупость, дичь, *уйня".

Заметили среди митингующих и ведущего и волонтера Сергея Притулу. Он активно коммуницировал с протестующими, а этот момент смог зафиксировать ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько, который также пришел высказаться против закона.

Ведущий Алексей Суханов в своем Instagram признался, что когда пришел на площадь возле театра Франко, был искренне поражен увидеть так много молодежи. Знаменитость без устали всматривался в их умные и светлые лица и понимал, что все они точно осознают, почему вышли на этот протест.

"Для меня есть два несомненных канона – это наши военные и такая молодежь. А объединяет их одно – достоинство, зашитое в тот самый ген, который так раздражает многих в мире, потому что слишком свободолюбивый и несокрушимый. Во времена упрощений, дебилизации, стадности это – как, кость в горле", – написал журналист.

Довольно оригинально подготовился к митингу юморист Феликс Редька. Он пришел на протест с настоящим сапом, что стал отсылкой к названию Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), на которую влияет закон.

Вышла на площадь и украинская актриса Анна Кузина, которая в свое время играла в российском сериале "Универ". Она сделала репост с другой митингующей и написала: "Уверена, это только начало! Увидимся во все последующие дни".

В свою очередь комик Антон Тимошенко пришел на протест с колонкой, из которой звучала давняя речь президента Владимира Зеленского, где он рекомендовал звонить в НАБУ в случае выявления фактов коррупции.

Как ранее писал OBOZ.UA, 22 июля депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект №12414 об изменениях в Уголовный кодекс с поправками, которые ограничивают полномочия НАБУ и САП и передадут их генпрокурору. За проголосовали 263 народных избранника, а против всего 13. Вечером того же дня Владимир Зеленский подписал закон.

Тогда аж в 22 городах Украины разгорелись митинги. Люди считают, что закон подрывает независимость НАБУ и САП.

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