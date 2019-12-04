Люди выпрыгивали из окон: в Одессе страшный пожар охватил колледж. Все подробности и видео

Масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25, утром 4 декабря.
Что сейчас известно:
Пожар возник на третьем этаже, после чего распространился на площадь 700 кв.м. Сейчас огнем охвачены 4 из 6 этажей. Горит площадь более 2 тысяч квадратных метров.
В момент пожара в здании находились около 400 человек.
Официально известно о 12 пострадавших. Сообщается об одной погибшей. Это преподавательница 1976 года рождения.
На месте ЧП работают 16 единиц техники и 65 пожарных. Кроме того, подключились и частные структуры, которые помогают эвакуировать людей.
По разным данным от одного до четырех человек выпрыгнули с пятого этажа, спасаясь от огня.
Пожарным не удается остановить распространение огня. Есть угроза обрушения крыши.
По состоянию на 11:00 на месте работают несколько пожарных расчетов, проводится эвакуация учащихся и преподавателей. Видео пожара опубликовано в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Огонь охватил два последних этажа здания, пожарные не могут справиться с пожаром.
По данным в соцсетях, две девушки выпрыгнули с пятого этажа здания, спасаясь от огня. Официального подтверждения этим данным нет.
Пожар в одесском колледже
Ближайшие улицы окутаны густым дымом.
11:30 на месте ЧП работают очень много скорых. Увезли уже более 10 человек. В том числе, нескольких пожарных.
Сообщается, что пожар начался около 10:12 на третьем этаже здания колледжа. Огонь охватил более 700 м. кв. На месте ЧП работают 65 пожарных и 16 единиц техники.
12:00 К борьбе с ЧП подключились частные структуры, которые помогают с эвакуацией студентов.
Площадь пожара увеличилась до 2 тысяч кв.м. Есть угрозы обрушения крыши здания.
Официально подтверждена госпитализация 12 человек.
12:45 Установлено, что в момент пожара в здании находились около 400 человек. На данный момент неизвестна судьба четырех из них.
12:48 СМИ сообщают, что одна из пострадавших умерла в больнице. Это преподавательница колледжа 1976 года рождения.
13:02 Обнародован список детей, которые были госпитализированы в результате огненного ЧП.
Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р.
Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.
Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.
Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.
Остальные пострадавшие, которых доставили в больницу - взрослые. Их данные пока не публикуются.
Пожар в одесском колледже
Пожар в одесском колледже
Думская
Пожар в одесском колледже
Думская
Пожар в одесском колледже
Думская
Пожар в одесском колледже
Думская
Пожар в одесском колледже
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября в Одессе произошел пожар на улице Семена Палия, 78, унесший жизни двух людей. Погибли бабушка и ее внучка.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.