Люди выпрыгивали из окон: в Одессе страшный пожар охватил колледж. Все подробности и видео

Масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25, утром 4 декабря.

Что сейчас известно:

Пожар возник на третьем этаже, после чего распространился на площадь 700 кв.м. Сейчас огнем охвачены 4 из 6 этажей. Горит площадь более 2 тысяч квадратных метров.

В момент пожара в здании находились около 400 человек.

Официально известно о 12 пострадавших. Сообщается об одной погибшей. Это преподавательница 1976 года рождения.

На месте ЧП работают 16 единиц техники и 65 пожарных. Кроме того, подключились и частные структуры, которые помогают эвакуировать людей.

По разным данным от одного до четырех человек выпрыгнули с пятого этажа, спасаясь от огня.

Пожарным не удается остановить распространение огня. Есть угроза обрушения крыши.

По состоянию на 11:00 на месте работают несколько пожарных расчетов, проводится эвакуация учащихся и преподавателей. Видео пожара опубликовано в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Огонь охватил два последних этажа здания, пожарные не могут справиться с пожаром.

По данным в соцсетях, две девушки выпрыгнули с пятого этажа здания, спасаясь от огня. Официального подтверждения этим данным нет.

Пожар в одесском колледже

Ближайшие улицы окутаны густым дымом.

11:30 на месте ЧП работают очень много скорых. Увезли уже более 10 человек. В том числе, нескольких пожарных.

Сообщается, что пожар начался около 10:12 на третьем этаже здания колледжа. Огонь охватил более 700 м. кв. На месте ЧП работают 65 пожарных и 16 единиц техники.

12:00 К борьбе с ЧП подключились частные структуры, которые помогают с эвакуацией студентов.

Площадь пожара увеличилась до 2 тысяч кв.м. Есть угрозы обрушения крыши здания.

Официально подтверждена госпитализация 12 человек.

12:45 Установлено, что в момент пожара в здании находились около 400 человек. На данный момент неизвестна судьба четырех из них.

12:48 СМИ сообщают, что одна из пострадавших умерла в больнице. Это преподавательница колледжа 1976 года рождения.

13:02 Обнародован список детей, которые были госпитализированы в результате огненного ЧП.

Чернявская Кристина Викторовна , 2002 г.р.

Савельева Юлия Васильевна , 2002 г.р.

Свердленко Софья Валерьевна , 2002 г.р.

Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

Остальные пострадавшие, которых доставили в больницу - взрослые. Их данные пока не публикуются.

Пожар в одесском колледже

Пожар в одесском колледже Думская

Пожар в одесском колледже Думская

Пожар в одесском колледже Думская

Пожар в одесском колледже Думская

Пожар в одесском колледже

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября в Одессе произошел пожар на улице Семена Палия, 78, унесший жизни двух людей. Погибли бабушка и ее внучка.

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