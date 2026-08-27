Ястреб из Вашингтона и голубь из Ватикана: о чем директор ЦРУ и посланник Святого Престола говорили в Москве и чего теперь ждать от Путина. Интервью с Бессмертным

Визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву стал событием, которое трудно объяснить обычной дипломатией. После 2021 года глава американской разведки вновь оказался в российской столице – на этот раз на фоне застопорившихся контактов по вопросу завершения войны и сообщений о возможной новой волне российской мобилизации и жестких провокациях против Европы. Кремль и ЦРУ от комментариев отказываются. Поэтому главный вопрос – с какой целью Вашингтон отправил в Москву именно руководителя разведки, известного своей жесткой антироссийской позицией?

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Версия о том, что Ретклифф приехал просто для обсуждения мирного плана, выглядит слишком прямолинейной. Он не дипломат и не спецпредставитель президента. Его задача могла быть гораздо конкретнее: донести позицию Вашингтона, проверить реакцию Кремля, обсудить пределы дальнейшей эскалации или предупредить Москву о последствиях определенных действий. Скорее всего, этот визит был очередной попыткой предупредить Кремль: европейские провокации не останутся без ответа. Поэтому Москве стоит держаться подальше от мысли о "кошмаре Европы", который в последнее время приобретает все более конкретные очертания. После прошлого визита директора ЦРУ в Москву в 2021 году такие предупреждения не сработали. Рассчитывать на то, что на этот раз Кремль воспримет их всерьез, тоже оснований мало.

Не менее важный фактор – одновременный приезд в Москву высокопоставленного представителя Ватикана Пола Галлахера. Это первые очные переговоры представителей Святого Престола и России за пять лет. Галлахер приехал не для того, чтобы договариваться о военных вопросах. Его сфера деятельности – прекращение войны, гуманитарные вопросы, дети, возобновление диалога. И здесь важно, что после встречи Лавров заявил о готовности России возобновить политические консультации на уровне заместителей министров. Вместе эти два канала могут дать Вашингтону гораздо больше информации о настоящих намерениях Кремля: Ретклифф – о том, что Россия реально готова сделать, Галлахер – о том, что Москва готова допустить в качестве дипломатического и гуманитарного процесса. Означает ли это совместную операцию США и Ватикана, пока сказать трудно, но совпадение во времени очень показательно.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Безсмертный.

– Сам факт поездки директора ЦРУ в Москву впервые после визита бывшего главы этого ведомства Уильяма Бернса в 2021 году уже выглядит чрезвычайно важным сигналом. Тогда Бернс приезжал, чтобы предупредить Кремль о подготовке вторжения в Украину. Мог ли глава ЦРУ передать Путину жесткое предупреждение? О чем США могли предупреждать Кремль и каких шагов со стороны Вашингтона стоит ожидать, если Москва его проигнорирует?

– В Украине на оперативном уровне знали, что в Ригу направляются два самолета. В одном должен был находиться неизвестный человек, а во втором – Виткофф и Кушнер. Прилетел только один. Как известно, заявили, что из-за обстрелов Киева Виткофф и Кушнер не прибудут. Оба самолета должны были прибыть в воскресенье. Собственно, Ретклифф и прибыл в Ригу. Поэтому уже с того момента в Украине на оперативном уровне знали, что готовится визит. Правда, фамилии не назывались, но тематика была понятна. Прибытие Ретклиффа – не случайность. И его визит необходимо обязательно рассматривать вместе с миссией Галлахера, министра иностранных дел Ватикана, потому что именно так эта ситуация и воспринимается. При этом не стоит завышать ожидания, как сейчас говорят о каких-то тайных указах Путина по итогам визита и так далее. Сфера тем визита не такая широкая.

Вы, собственно, указали на тему, касающуюся параллели с визитом Бернса. И здесь напросится фантастическая идея – предупреждение о том, чтобы не проводить мобилизацию с целью нападения на Европу. Понятно, что речь идет о вопросах континентальной и глобальной безопасности. И на эту тему, вероятно, и велся разговор.

– При этом Ретклифф – не тот человек, который приезжал договариваться.

– Да, он выполнял функцию, схожую с функцией Бернса, но нужно понимать, что на этот раз это звучит из уст Трампа и республиканцев совсем по-другому. Звучит очень жестко – на ваш такой-то шаг последует такой-то шаг. Понятно, что Вашингтону необходимо было четко выяснить параметры ситуации. Потому что США, как и все другие государства, сейчас оказались в очень сложной позиции.

Собственно, Ретклифф и в отношении Украины, и в переговорах с Москвой и Китаем занимает очень жесткую позицию. Он давний сторонник Украины. И поэтому я сразу выделяю этот момент как ключевой, потому что во всех сообщениях, начиная с CBS News, в конце можно найти фразу о том, что главными фигурами в вопросах Украины в переговорах с Москвой являются Кушнер и Виткофф. Эта фраза нужна для того, чтобы у нас в Киеве не было путаницы. Потому что мы думаем, что Ретклифф поехал туда исключительно ради темы, касающейся Украины. Если Украина там и фигурировала, то лишь как часть континентальной и глобальной безопасности. Поэтому необходимо именно так смотреть на эту ситуацию.

Причем думать, что он уехал с договоренностями, – нет. Он уехал с информацией, где было сказано после встречи с помощником Путина Ушаковым: первое, второе, третье, четвертое. Это диалог для определения позиционных моментов. Позиционных. То есть мы на такой позиции, на такой, на такой стоим. Для того, чтобы Ретклифф мог сообщить Вашингтону, какой позиции придерживается Москва. Вместе с тем нужно понимать, что ситуация совсем плохая. Ситуация в отношениях между Москвой и Вашингтоном ухудшается.

– Обмен или освобождение американских граждан. ЦРУ имеет опыт участия в таких операциях.

– Эту версию нельзя отбрасывать, но я бы поставил её ниже переговорной. Надо иметь в виду, что сейчас в России более двух десятков американцев находятся в различных условиях заключения, по разным статьям. Начиная с 74-летнего учителя и заканчивая совсем молодыми людьми, которых просто взяли в качестве "обменного фонда", что Москва всегда делает. Поэтому это обязательно нужно рассматривать в этом контексте.

Сейчас возвращение группы американцев из российских тюрем станет серьёзным плюсом для Дональда Трампа, и, на мой взгляд, это произойдёт. Потому что я еще раз говорю – не стоит рассматривать визит Ретклиффа как чисто украиноцентрическое событие, ведь оно, прежде всего, вытекает из более широких американских интересов.

– Можно ли рассчитывать на какие-то серьезные шаги после этих встреч?

– Нет. Я бы никого не обнадеживал, что это может кардинально изменить ситуацию. Да, прослеживается очень важный момент. Ретклифф встречался с Ушаковым, и это была основная, самая важная встреча. После этого встречался и Галлахер. А затем состоялся выход к прессе, обмен позициями, где было указано на то, что Москва будет продолжать работать над вопросами обмена военнопленными, во-первых, и, во-вторых, по возвращению детей. Как вы видите, Москва работает в этих направлениях и стремится поддерживать диалог с Ватиканом. И это дает шанс на периодические диалоги с Вашингтоном. Но это, скажем так, свидетельствует о кардинальном изменении стратегии отношений между Москвой и Вашингтоном. То, что ситуация там ухудшается, очевидно и понятно. Неслучайная пауза в диалогах Виткоффа и Кушнера с Кремлем. И после этого визита Ретклиффа мы увидим, какую тактику предложит Вашингтон для продолжения диалога между Кушнером и Виткоффом, с одной стороны, и Москвой – с другой.

– То есть получается, что Ретклифф приехал с четким посланием. На ваш взгляд, он просто сказал: "Мы знаем, что вы готовите", или есть четкий план ответа, который и был представлен Путину?

– Нет, нет. Республиканцы никогда этого не делали. Они четко дали понять, что Вашингтон хорошо информирован, он знает обо всех планах, он знает обо всех замыслах, в том числе и в отношении Ирана. Это был один из основных аргументов – ЦРУ известно о поставках оружия, взрывчатки, компонентов, боеприпасов в Иран. Второе – это то, что касается Украины. Третье – планы в отношении Европы. Все это было изложено, но без указания того, какой может быть реакция, если это будет продолжаться. На таком уровне это всегда формулируется одной фразой — мир готов отвечать на любые ваши шаги.

– Если взять направления "угроза для Европы", "Украина", "Иран", на что Москва может отреагировать, а на что принципиально не будет реагировать, а возможно, даже усилит эскалацию?

– Москва будет делать вид, что она на что-то реагирует, но на самом деле никакой реальной реакции не будет. Это будет разыгрывание Дональда Трампа, как было и раньше. То есть будут информационные сообщения, какие-то шаги, но это не будет кардинальным изменением курса и так далее. Москва будет продолжать гибридную войну против Европы, Москва будет продолжать агрессивную войну против Украины. Надо понимать, что, что бы ни делали в данном случае Ретклифф, Галлахер и так далее, Москва будет идти по пути силы. Москва понимает только один аргумент. Этот аргумент называется сила. Подобные маневры нужны, они помогают лучше понять ситуацию. Жаль только, что Трамп, вернувшись в Белый дом, так долго осознает, что из себя представляет Москва.

Однако здесь важно то, что это был Ретклифф. Это очень серьёзное оружие со стороны Вашингтона. И это означает, что в администрации Дональда Трампа и у самого Трампа исчерпывается определённый набор шагов, возникает дефицит инструментов. И тогда он начинает задействовать систему. Позиция Ретклиффа понятна. Она была проукраинской и такой останется.

Ретклифф очень хорошо осведомлен. Другое дело, что он находится в определенных условиях. Но такое поведение и вовлечение в процесс директора ЦРУ после опоры на вице-президента Ди Джея Венса, после опоры на Виткоффа и Кушнера – это большая помощь Рубио. В этом отношении видно, как растут акции Рубио, как растут, в том числе, акции Центрального разведывательного управления.

– Что касается реакции американцев. Может ли Трамп все-таки пойти на определенные шаги в поддержку Украины – в частности, по поставкам противоракетных ракет для Patriot, использованию Starlink для ударов по территории России, по пусковым установкам?

– Я здесь применю формулу, которую периодически вам озвучиваю – это вопрос времени. И вопрос использования Starlink, и вопрос оказания дополнительной помощи Украине. Если внимательно прислушаться к результатам и посмотреть на итоги событий и озвученных протоколов, озвученных, скажем так, программ гостями в период с 23 по 24 августа в Киеве, то там на многие вопросы уже есть ответы.

Почему-то незамеченной осталась фраза Вадефуля, министра иностранных дел Германии, о передаче Украине 600 ракет-перехватчиков PAC-2. Если развить эту тему и понять, где и откуда у Германии такое количество ракет, то становится ясно, что на полную мощность работают линии, построенные в Германии. А это совершенно по-другому формирует взгляд на ситуацию. Я уже не говорю о том, что другие в этом отношении начали действовать. И такая откровенная позиция Энди Бернема, британского премьера, и Макрона, о чем мы с вами говорили, – я озвучивал эти вещи, — свидетельствует о том, что ситуация ускорилась и будет очень быстро развиваться.

Все прекрасно понимают, что когда в Украине начнут собирать SCALP или Storm Shadow, как это может происходить. Но это не означает, что в этот момент, когда будет готовиться соответствующая промышленная база, не могут поставляться и SCALP, и Storm Shadow. А это совсем другой подход. Это крылатые ракеты, которые могут наносить удары по глубоко расположенным целям. Их проникновение достигает 40 метров. То есть это уже совсем другой взгляд на ситуацию. И сообщения, которые были озвучены, на самом деле очень серьёзны. Поэтому и начали визжать в Москве – ай-яй-яй, а что это такое? Эти публичные заявления на самом деле означали, что пора остановиться, потому что будет очень больно. Потому что одно дело – это дроны, "Валькирии" и прочее. А совсем другое – когда прилетят SCALP, а они сейчас модернизированы. И хотя речь идет о 300, это не значит, что они не могут долететь за 800. Поэтому в этом отношении на самом деле в эти дни мы получили ответы на очень многие вопросы. Это шаг на полпути к Taurus, к Tomahawk и так далее

– Это все заманчивая перспектива, но ведь нам нужна защита от ударов еще вчера.

– Да, с Трампом это сделать не удастся, потому что для него тема войны – это тема совсем другого региона. Он уже не является президентом мира, все это уже поняли. Но в этом отношении нужно понимать, что вопрос, который вы задали, чётко говорит о том, что всё это мы получим. Другое дело – когда, как, на каких условиях и в каком состоянии мы на тот момент будем находиться.

– Что касается Ватикана – если говорить шире, это исключительно гуманитарные вопросы, которые могут быть реализованы при участии Святого Престола, или всё-таки возможно его более широкое участие в переговорном процессе на каком-то этапе?

– Во-первых, за этими, скажем так, шагами Божьими, я бы сказал, гуманитарными шагами, на самом деле стоит очень жесткая позиция. Суть её в том, что вам нужно остановиться и прекратить это дело. Дело в том, что у Ватикана есть универсальные способы давления. Надо понимать, что многие об этом почему-то не говорят, но огромные объемы российского капитала находятся в банке Ватикана. И это тот кусок, о котором не принято говорить публично, потому что не принято говорить о природе этих денег, их происхождении, как и о многом другом. Но в отношении этих ресурсов постоянно возникают вопросы. Поэтому в этом плане эти аргументы никто озвучивать не будет, а лишь по случаю пояснит. Ведь в свое время сначала Советский Союз, в период Горбачева, вложил туда огромные средства. Затем ельцинская Россия, затем Путин. И все это Ватикан очень деликатно обрабатывает. Никто никогда не злоупотреблял этими ресурсами, но нужно понимать – это один из крупнейших банков в мире. Причём никто никогда не скажет, кто его контролирует и где используются эти деньги. Но Москва должна понимать, что они упираются в стену, когда Ватикан может принять решение, как поступить с этими ресурсами, не объявляя при этом никому ничего.

В целом же, давайте скажем так – когда в Москве появились директор ЦРУ и министр иностранных дел Ватикана, то это единое целое одного процесса.