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5 декабря • обновлено в 21:14
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/ Одесса

Пожар в Одесском колледже: одна из пропавших вышла на связь

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Одна из женщин, которая пропала в результате пожара в колледже Одессы, вышла на связь.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области вечером в четверг, 5 декабря.

"Установлено местонахождение женщины, 1981 г.р., связь с которой была потеряна, и она считалась пропавшей. С ней все в порядке", – сообщили полицейские.

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Таким образом, осталось еще 12 пропавших. Накануне из здания вытащили труп взрослой женщины, которая стала второй официальной жертвой пожара.

Пожар в одесском колледже

Пожар в одесском колледже

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
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