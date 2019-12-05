Пожар в Одесском колледже: одна из пропавших вышла на связь

Одна из женщин, которая пропала в результате пожара в колледже Одессы, вышла на связь.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области вечером в четверг, 5 декабря.

"Установлено местонахождение женщины, 1981 г.р., связь с которой была потеряна, и она считалась пропавшей. С ней все в порядке", – сообщили полицейские.

Таким образом, осталось еще 12 пропавших. Накануне из здания вытащили труп взрослой женщины, которая стала второй официальной жертвой пожара.

Пожар в одесском колледже

Как сообщал OBOZREVATEL:

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