Пожар в Одесском колледже: одна из пропавших вышла на связь

Одна из женщин, которая пропала в результате пожара в колледже Одессы, вышла на связь.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области вечером в четверг, 5 декабря.
"Установлено местонахождение женщины, 1981 г.р., связь с которой была потеряна, и она считалась пропавшей. С ней все в порядке", – сообщили полицейские.
Таким образом, осталось еще 12 пропавших. Накануне из здания вытащили труп взрослой женщины, которая стала второй официальной жертвой пожара.
Пожар в одесском колледже
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Единственной опознанной жертвой остается 17-летняя студентка, которую уже узнали родители. В соцсетях сообщили, что это Ксюша Бабенко.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.