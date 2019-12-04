Пожар в Одессе: девочка позвонила маме и сказала, что умирает. Видео рассказа очевидца

Студенты-подростки, оказавшиеся утром 4 декабря в смертельной огненной ловушке в колледже Одессы, звонили родителям и говорили, что задыхаются.

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В данный момент официально подтверждены 12 пострадавших в пожаре и одна жертва. О том, что происходило в первые мгновения ЧП рассказал OBOZREVATEL очевидец трагедии Федор (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я видел женщину здесь, она кричала, что ей позвонила дочка и сказала, что задыхается в дыму, умирает", – рассказал он, добавив, что о ее дальнейшей судьбе ничего не известно.

Пожар в одесском колледже

Очевидец также сообщил, что стал свидетелем того, как три девушки и два парня, спасаясь от огня, прыгали с четвертого этажа.

Отметим, что это здание – т.н. "сталинской" архитектуры, поэтому высота одного этажа в нем равна полутора-двум этажам обычных зданий.

"Они падали на крыши припаркованных машин. Сразу начали их уносить в "скорые", –рассказал свидетель ЧП.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пожарные не могут справиться с катастрофой в Одессе.

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