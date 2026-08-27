Представитель Хайден Панеттьери намекнул на скрытые обстоятельства смерти экс-невесты Кличко на фоне слухов о передозировке: все гораздо сложнее

После смерти американской актрисы Хайден Панеттьери в социальных сетях и медиа начали распространяться различные теории о причинах трагедии, в частности, слухи о ее передозировке наркотиками. Подобные спекуляции не оставил без внимания представитель бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко. Он подчеркнул: эта история гораздо сложнее, чем люди думают, поэтому важные детали об обстоятельствах ухода звезды из жизни лучше сообщать правоохранителям, а не разносить в интернете.

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Соответствующее заявление представитель Панеттьери сделал изданию The Hollywood Reporter. Он призвал людей проявить уважение к покойной актрисе и ее близким, воздержавшись от распространения недостоверной информации.

"Многие люди, которые не были близки с Хайден, используют ее смерть как повод для сплетен и спекуляций по поводу ситуации, о которой они знали очень мало. Это явное неуважение к ее памяти и к тем, кто знал и любил ее, а сейчас переживает огромную утрату", – подчеркнул источник.

Представитель Хайден Панеттьери намекнул, что в смерти актрисы есть определенные скрытые обстоятельства, поэтому пока продолжается расследование, люди обязаны дать правоохранительным органам возможность беспрепятственно выполнять свою работу. Эмоциональное заявление он сделал после того, как соседи актрисы начали высказывать свое мнение о трагедии в медиа.

"Если у вас есть достоверная информация, которая может быть полезна, пожалуйста, обратитесь в правоохранительные органы, а не в соцсети, чтобы публично спекулировать на тему, которую вы не до конца понимаете. В этой истории есть гораздо больше, чем то, что сейчас обсуждается публично. Близкие люди Хайден активно сотрудничают со следствием, чтобы помочь установить правду. Ее любопытные соседи должны дать правоохранителям возможность выполнять свою работу", – добавил представитель знаменитости.

В настоящее время ведется активное расследование обстоятельств смерти бывшей невесты Владимира Кличко. Как сообщили источники US Weekly, во вторник, 25 августа, более шести федеральных агентов провели обыск в доме Панеттьери в Лос-Анджелесе, предварительно получив необходимый ордер.

Напомним, что актриса отошла в мир иной 16 августа в возрасте 36 лет. Точная причина трагедии пока не установлена, однако известно, что вскрытие не показало "никаких признаков травм", которые могли бы привести к смерти.

В то же время источники в полиции намекнули таблоиду Page Six, что сердце Хайден Панеттьери могло остановиться в результате передозировки психоактивными веществами. К расследованию дела привлекли Управление по борьбе с наркотиками, а на месте происшествия правоохранители обнаружили препарат "Наркан", который применяется для блокирования действия опиоидов. Сначала не было известно, получила ли актриса дозу лекарственного средства, однако со временем брат ее бойфренда-абьюзера Брайана Хикерсона поставил точки над "i".

"Когда мы зашли в гостиную и пытались разбудить Хайден, чтобы пообедать, поняли, что она без сознания. Я немедленно позвонил в службу 911, а Брайан ввел ей "Наркан". Затем мы вместе проводили сердечно-легочную реанимацию, держа 911 на громкой связи, пока не прибыли спасатели и бригада скорой помощи. После этого мы наблюдали, как они делали все возможное, чтобы спасти ей жизнь", – рассказал Зак Хикерсон.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что соседка бывшей невесты Кличко поразила, что пережила Хайден Панеттьери с бывшим партнером-абьюзером.

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