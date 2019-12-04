Пожар в колледже спровоцировал транспортный коллапс в Одессе: где перекрыто

Пожар в Одесском колледже спровоцировал транспортный коллапс в центре города.

Перекресток Троицкой и Пушкинской перекрыт со всех сторон. Прилегающие кварталы полностью заблокированы пожарными и медицинскими автомобилями. В окрестностях отключены светофоры. Движение транспорта регулируют полицейские. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца)

Карта пробок в Одессе из-за пожара

Пожар в колледже спровоцировал транспортный коллапс в центре Одессы: где перекрыто

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25, утром 4 декабря. Сейчас огнем охвачены 4 из 6 этажей. Горит площадь более 3 тысяч квадратных метров. В момент возникновения пожара в здании находились около 400 человек. По официальной информации, в результате пожара погиб один человек - молодая преподаватель колледжа. Еще 21 человек госпитализирован

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