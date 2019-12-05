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6 декабря • обновлено в 00:08
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Спасала детей: второй жертвой жуткого пожара в Одессе оказалась преподавательница. Фото

5.7т
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Второй жертвой пожара в Одесском колледже оказалась преподавательница Анна Бортюк.

Об этом информирует "Апостроф" со ссылкой на слова пользователей сети, которые знали женщину. Также сообщается, что муж Бортюк уже якобы опознал ее.

Погибшая работала в колледже преподавателем высшей математики и информатики.

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Сообщается, что женщина спасала детей, однако позже не смогла сама выбраться из огненной ловушки.

Анна Бортюк

Анна Бортюк

соцсети

Анна Бортюк

Анна Бортюк

соцсети

Спасала детей: второй жертвой жуткого пожара в Одессе оказалась преподавательница. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Мои соболезнования семьям погибших и восхищение мужеством и самопожертвованием людей, боровшихся со стихией! Вы настоящие люди - педагоги и спасатели - не бросившие детей и спасавшие их ценой своей жизни.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
За то "керівництво коледжу" не пострадало! Оно успело выйти - бросив детей в огне! А что по этому поводу думаю отцы погибших? Или просто пострадавших в огне детей?
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