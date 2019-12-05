Спасала детей: второй жертвой жуткого пожара в Одессе оказалась преподавательница. Фото

Второй жертвой пожара в Одесском колледже оказалась преподавательница Анна Бортюк.

Об этом информирует "Апостроф" со ссылкой на слова пользователей сети, которые знали женщину. Также сообщается, что муж Бортюк уже якобы опознал ее.

Погибшая работала в колледже преподавателем высшей математики и информатики.

Сообщается, что женщина спасала детей, однако позже не смогла сама выбраться из огненной ловушки.

Анна Бортюк соцсети

Анна Бортюк соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся