Спасала детей: второй жертвой жуткого пожара в Одессе оказалась преподавательница. Фото

Второй жертвой пожара в Одесском колледже оказалась преподавательница Анна Бортюк.
Об этом информирует "Апостроф" со ссылкой на слова пользователей сети, которые знали женщину. Также сообщается, что муж Бортюк уже якобы опознал ее.
Погибшая работала в колледже преподавателем высшей математики и информатики.
Сообщается, что женщина спасала детей, однако позже не смогла сама выбраться из огненной ловушки.
Анна Бортюк
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Анна Бортюк
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Единственной опознанной жертвой остается 17-летняя студентка, которую уже узнали родители. В соцсетях сообщили, что это Ксюша Бабенко.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
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