В Санкт-Петербурге взорвали автомобиль с топ-военным: он погиб на месте. Фото и видео

Утром 27 августа в российском Санкт-Петербурге взорвали автомобиль. В транспортном средстве находился высокопоставленный военный чиновник.

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Мужчина погиб на месте, женщина, которая находилась в авто, попала в реанимацию. Об этом сообщают российские медиа.

Подробности инцидента

Очевидцы рассказали, что автомобиль взорвался в микрорайоне Славянска в Санкт-Петербурге. По данным российских медиа, в машине находился высокопоставленный военный и его супруга. Мужчина погиб на месте, женщина в реанимации.

Взрыв произошел у магазина "Магнит" на Колпинском шоссе 24к4. За рулем находился подполковник. Около 10 утра он вместе с женой начали отъезжать от своего дома. В этот момент, по предварительным данным, прогремел взрыв.

Стоит отметить, что взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году осматривать строительство квартир для военных квартиры приезжал Владимир Путин, который на тот момент занимал должность премьер-министра России.

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