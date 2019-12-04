Смертельный пожар в Одессе: число пострадавших возросло, пропали 13 человек

Состоянием на вечер 4 декабря число пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса достигло 29 человек.
Об этом сказано в сообщении Национальной полиции в Facebook. Отмечается, что спасатели продолжают ликвидацию пожара.
"Состоянием на сейчас в результате пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, пострадали 29 человек. Место нахождения 13 человек уточняется. Максимальные силы сейчас направлены на ликвидацию пожара и поиск лиц, место нахождения которых не установлено", – сказано в заявлении.
Пожар в Одесском колледже
Думская
Как писал OBOZREVATEL, полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным светит от 3 до 8 лет лишения свободы. Накануне появилось жуткое видео, на котором люди падали из окон на пожарных.
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