Смертельный пожар в Одессе: число пострадавших возросло, пропали 13 человек

Состоянием на вечер 4 декабря число пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса достигло 29 человек.

Об этом сказано в сообщении Национальной полиции в Facebook. Отмечается, что спасатели продолжают ликвидацию пожара.

"Состоянием на сейчас в результате пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, пострадали 29 человек. Место нахождения 13 человек уточняется. Максимальные силы сейчас направлены на ликвидацию пожара и поиск лиц, место нахождения которых не установлено", – сказано в заявлении.

Новости По факту пожара в одесском колледже открыто уголовное производство

Пожар в Одесском колледже Думская

Как писал OBOZREVATEL, полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным светит от 3 до 8 лет лишения свободы. Накануне появилось жуткое видео, на котором люди падали из окон на пожарных.

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