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4 грудня • оновлено в 13:31
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Люди вистрибували з вікон: у Одесі страшна пожежа охопила коледж. Всі подробиці та відео

29.8т
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Масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25, вранці 4 грудня.

Що зараз відомо:

  • Пожежа виникла на третьому поверсі, після чого поширилася на площу 700 кв.м. Зараз вогнем охоплено 4 з 6 поверхів. Горить площа понад 2 тисяч кв. м.

  • У момент пожежі в будівлі перебувало приблизно 400 осіб.

  • Офіційно відомо про 12 потерпілих. Повідомляється про одну загиблу. Це викладачка 1976 року народження.

  • На місці НП працюють 16 одиниць техніки й 65 пожежників. Крім того, долучилися приватні структури, які допомагають евакуювати людей.

  • За різними даними, від однієї до чотирьох осіб вистрибнули з п'ятого поверху, рятуючись від полум'я.

  • Пожежникам не вдається зупинити поширення вогню. Є загроза обвалення даху.

Станом на 11:00 на місці працюють кілька пожежних розрахунків, триває евакуація учнів і викладачів. Відео НП опубліковано в соцмережах (щоб подивитися фото й відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вогонь охопив два останні поверхи будівлі, рятувальники не можуть з ним впоратися.

За даними в соцмережах, дві дівчини вистрибнули з п'ятого поверху будівлі, рятуючись від полум'ям. Офіційного підтвердження цих даних немає.

Пожежа в одеському коледжі

Пожежа в одеському коледжі

Найближчі вулиці оповиті густим димом.

11:30 На місці працюють дуже багато "швидких". Відвезли вже понад 10 людей. Зокрема кількох пожежників.

Повідомляється, що НП трапилася приблизно о 10:12 на третьому поверсі будівлі коледжу. Вогонь охопив понад 700 м. кв. Ліквідацією займаються 65 пожежників і 16 одиниць техніки.

12:00 До боротьби з НП долучилися приватні структури, які допомагають з евакуацією студентів.

Площа пожежі збільшилася до 2 тисяч кв.м. Є загроза обвалення даху будівлі.

Офіційно підтверджена госпіталізація 12 людей.

12:45 Встановлено, що в момент пожежі в будівлі перебувало приблизно 400 осіб. Наразі невідома доля чотирьох з них.

12:48 Повідомляється, що одна з потерпілих померла в лікарні. Це викладачка коледжу 1976 року народження.

13:02 Оприлюднено список дітей, які були госпіталізовані внаслідок вогняної НП.

  • Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р.н.

  • Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.н.

  • Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н.

  • Куртеєва Марія Ігорівна, 2003 р.н.

Решта жертв, яких доставили в лікарню – дорослі. Їхні дані поки не публікуються.

Пожежа в одеському коледжі

Пожежа в одеському коледжі

Пожежа в одеському коледжі

Пожежа в одеському коледжі

Думська

Пожежа в одеському коледжі

Пожежа в одеському коледжі

Думська

Пожежа в одеському коледжі

Пожежа в одеському коледжі

Думська

Пожежа в одеському коледжі

Пожежа в одеському коледжі

Думська

Пожежа в одеському коледжі

Пожежа в одеському коледжі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 листопада в Одесі трапилася пожежа на вулиці Семена Палія, 78, що забрала життя двох людей. Загинули бабуся та її онучка.

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Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".

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Пожежа в коледжі Одеси
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
"Ведь в мире все закономерно: Зло, излучённое тобой, К тебе вернется непременно"
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ужас...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Почему хуторские не скачут и не шутят про жаренный укроп? Выпустит ли ресторан во Львове специальное блюдо по этому поводу?
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