Люди вистрибували з вікон: у Одесі страшна пожежа охопила коледж. Всі подробиці та відео

Масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25, вранці 4 грудня.

Що зараз відомо:

Пожежа виникла на третьому поверсі, після чого поширилася на площу 700 кв.м. Зараз вогнем охоплено 4 з 6 поверхів. Горить площа понад 2 тисяч кв. м.

У момент пожежі в будівлі перебувало приблизно 400 осіб.

Офіційно відомо про 12 потерпілих. Повідомляється про одну загиблу. Це викладачка 1976 року народження.

На місці НП працюють 16 одиниць техніки й 65 пожежників. Крім того, долучилися приватні структури, які допомагають евакуювати людей.

За різними даними, від однієї до чотирьох осіб вистрибнули з п'ятого поверху, рятуючись від полум'я.

Пожежникам не вдається зупинити поширення вогню. Є загроза обвалення даху.

Станом на 11:00 на місці працюють кілька пожежних розрахунків, триває евакуація учнів і викладачів. Відео НП опубліковано в соцмережах (щоб подивитися фото й відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вогонь охопив два останні поверхи будівлі, рятувальники не можуть з ним впоратися.

За даними в соцмережах, дві дівчини вистрибнули з п'ятого поверху будівлі, рятуючись від полум'ям. Офіційного підтвердження цих даних немає.

Пожежа в одеському коледжі

Найближчі вулиці оповиті густим димом.

11:30 На місці працюють дуже багато "швидких". Відвезли вже понад 10 людей. Зокрема кількох пожежників.

Повідомляється, що НП трапилася приблизно о 10:12 на третьому поверсі будівлі коледжу. Вогонь охопив понад 700 м. кв. Ліквідацією займаються 65 пожежників і 16 одиниць техніки.

12:00 До боротьби з НП долучилися приватні структури, які допомагають з евакуацією студентів.

Площа пожежі збільшилася до 2 тисяч кв.м. Є загроза обвалення даху будівлі.

Офіційно підтверджена госпіталізація 12 людей.

12:45 Встановлено, що в момент пожежі в будівлі перебувало приблизно 400 осіб. Наразі невідома доля чотирьох з них.

12:48 Повідомляється, що одна з потерпілих померла в лікарні. Це викладачка коледжу 1976 року народження.

13:02 Оприлюднено список дітей, які були госпіталізовані внаслідок вогняної НП.

Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р.н.

Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.н.

Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н.

Куртеєва Марія Ігорівна, 2003 р.н.

Решта жертв, яких доставили в лікарню – дорослі. Їхні дані поки не публікуються.

Пожежа в одеському коледжі

Пожежа в одеському коледжі Думська

Пожежа в одеському коледжі Думська

Пожежа в одеському коледжі Думська

Пожежа в одеському коледжі Думська

Пожежа в одеському коледжі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 листопада в Одесі трапилася пожежа на вулиці Семена Палія, 78, що забрала життя двох людей. Загинули бабуся та її онучка.

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